Las viviendas usadas bajaron un 25% y las nuevas un 15%, pero el mercado bonaerense sigue sin repuntar

Inmediaciones de la Diagonal 80 y calle 45 en la capital provincial. En La Plata el interés por viviendas se mantiene activo hacia zonas alejadas del centro

El mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires sigue golpeado y las ventas de propiedades no mejoran, así se observa en el relevamiento que hace el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires que promedia mensualmente un registro de 4.300 actos notariales.

Referentes del notariado bonaerense manifestaron que las cifras relevadas en esta ocasión continúan marcando la complejidad y las dificultades que atraviesa el sector.

“Por el momento no vemos signos de reactivación. Continuamos mes a mes con subas y bajas que no son significativas y que no permiten aún pensar seriamente en un crecimiento sostenido de las operaciones, al menos en el corto plazo”, puntualizó a Infobae Diego Leandro Molina, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

Las propiedades en territorio bonaerense descendieron un 25% en promedio en el mercado del usado y un 15% en las que son a estrenar (siempre interanual), pero se advierte que desde el inicio de 2022 la caída al igual que en Buenos Aires se ha desacelerado y desde enero al presente la baja está en el orden del 1,5% promedio.

“De igual manera, el contexto de alta inflación ha sido adverso también para la aplicación de sistemas como los créditos UVA. Por ello es que varios sectores, y principalmente la clase media, hoy no tienen acceso al crédito y, por lo tanto, al recurso que les permitiría acceder al mercado de inmuebles”, amplió Molina.

La falta de acceso al crédito hipotecario es el principal motivo que frena el crecimiento. La escasez de oferta crediticia tanto del sector público como del sector privado es una limitante para grandes sectores de la sociedad que no pueden acceder a la compra de su casa.

Mirta Líbera, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires (CIBA), aseguró: “Estamos en presencia de un mercado de oportunidad. La gente que tiene ahorros puede aprovechar las opciones que ofrece el segmento, pero pareciera que aún no se animan a concretar y sigue reinando cierta desconfianza por el aspecto económico general. Los precios son competitivos y quienes venden a menos que necesiten el dinero con urgencia no aceptan contra ofertas agresivas”.

En las principales ciudades de la provincia, como La Plata, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Junín, Pergamino o San Nicolás de los Arroyos, entre otras, el panorama es similar, hay sobre oferta de inmuebles en venta y pocas unidades para alquilar. La nueva ley (N° 27.551) hizo que mucha gente pase sus propiedades a la venta y no quiera ofrecerlas en locación.

En La Plata y cercanías los valores a estrenar se estabilizaron a razón de USD 1.500/1.800 por m2 en promedio

“Hubo dueños que aceptaron la retasación de sus viviendas, falta que la demanda acompañe. Sí notamos una leve mejoría con respecto a 2021, y tendrán éxito quienes hayan actualizado sus valores con una valuación acorde con la actual realidad del mercado y del rumbo económico, sobre todo del tipo de cambio”, sostuvo Líbera.

Qué pasa en las ciudades

En La Plata y cercanías los valores a estrenar se estabilizaron a razón de USD 1.500/1.800 por m2 en promedio y según las prestaciones que brinde el edificio o la vivienda. Si tiene amenities y cocheras valdrá un 15% más que uno que no lo ofrezca informan voces expertas.

Valentín López Gastesi, socio de López Gastesi Propiedades dijo a Infobae que “el sector ABC1 con ahorros y capacidad de compra sin necesidad de crédito sigue moviendo el mercado, pero con menos volumen que en otras épocas”.

El inversor, por su lado, privilegia el retorno de lo que destine, pero la rentabilidad anual sigue siendo baja (2,8% promedio). Y no dan el paso para gastar ahorros en ladrillos que vayan al mercado del alquiler.

“Siguen existiendo oportunidades de operaciones por debajo del costo de reposición y por otro lado muchas constructoras empiezan a cerrar compras de terrenos para desarrollos futuros, comprando inmuebles a mitad de precio de los valores históricos (como pasó en 2015)”, comentó a Infobae Santiago López Gastesi, socio gerente de López Gastesi Propiedades.

En la capital provincial lo más demandado son unidades multifamiliares de categoría, lotes y casas en barrios cerrados (con o sin amenities), en particular zona norte (Gorina, Hernández, Gonnet y City Bell). Los interesados priorizan seguridad, entorno verde, centros comerciales y gastronómicos de calidad.

Departamento céntrico en Mar del Plata, sólo en esta ciudad hay más de 15.000 unidades en venta, el stock crece y descienden las oportunidades para alquilar

“En cuanto a ciudades de la región, Ensenada y Berisso, con su salida al río y la accesibilidad de la Autopista Bs As-La Plata son el diamante en bruto que puede convertirse en una zona con fuertes desarrollos, todo dependerá de las gestiones municipales en cuanto a la creación de suelo urbano que promocionen ese despegue tan esperado”, señaló Valentín López Gastesi.

En Mar del Plata, por ejemplo hay más de 15.000 departamentos en venta. Los de dos ambientes parten desde USD 50.000 y de USD 60.000 los de 3 ambientes. Las viviendas parten desde USD 90.000, y si tienen cochera salen más de 100.000 dólares.

En Bahía Blanca, los departamentos de 2 ambientes parten desde USD 35.000, y los de 3 ambientes, desde USD 50.000. Las casas, sobre todo bien ubicadas, arrancan en USD 75.000, y si tienen cocheras o son bien céntricas salen arriba de los 90.000 dólares. Mientras que en San Nicolás, en el eje norte bonaerense, los departamentos de 2 ambientes superan los USD 70.000 y de 3 ambientes, los USD 90.000, en tanto que para una casa de 3 ambientes y cocheras se necesitan más de 105.000 dólares.

