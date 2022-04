La fuerte amenaza de Elon Musk contra el directorio de Twitter para quedarse con el control de la poderosa empresa

FILE PHOTO: Elon Musk's twitter account is seen on a smartphone in front of the Twitter logo in this photo illustration taken, April 15, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Elon Musk dijo que no pagará a los miembros de la junta directiva de la empresa si logra adquirir Twitter.

“El salario del consejo de administración será de 0 dólares si mi oferta tiene éxito, lo que supone un ahorro de unos 3 millones de dólares al año”, tuiteó Musk.

De este modo, Musk respondía a un hilo de conversación en Twitter sobre el consejo de administración de la compañía en el que se afirmaba que sus intereses no están alineados con los de los accionistas.

El hilo, escrito por el socio gerente de Future Fund, Gary Black, también destacaba la compensación de los 11 miembros del consejo de administración de Twitter, que en conjunto ganan unos 2,9 millones de dólares en efectivo y en acciones, según un informe de la Comisión de Valores de Estados Unidos, explicó Business Insider.

El tuit de Musk sobre la compensación de los miembros de la junta directiva se difundió después de que el sábado tuiteara que los “intereses económicos” de la junta directiva de Twitter “simplemente no están alineados con los accionistas”.

De hecho, actualmente, Twitter está tratando de bloquear la oferta de Musk de 43.000 millones de dólares para llevar la compañía a la bolsa.

El dueño de SpaceX y Tesla, Elon Musk Reuters

En este sentido, cabe recordar que Musk es el mayor accionista individual de la plataforma de medios sociales después de acumular una gran participación en la empresa este año, que equivale al 9,1% de la firma. También fue brevemente el mayor accionista global de la compañía, hasta que la empresa de inversión Vanguard aumentó su participación hasta el 10,3% de la empresa, según un informe de la SEC publicado por primera vez por el Wall Street Journal.

A principios de este mes, Twitter anunció que el multimillonario se uniría a su consejo de administración, pero unos días después Musk se retractó de la decisión.

Desde entonces, recordó Business Insider, el consejo de administración de Twitter ha expresaro que desplegará una defensa de “píldora venenosa” -también conocida como plan de derechos de los accionistas- para rechazar la oferta de adquisición de Musk. Este plan consiste en aumentar el número total de acciones de la empresa, lo que dificulta la compra de todas las acciones por parte de cualquier interesado.

Musk es la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto estimado en 255.000 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

El dueño de Tesla y SpaceX indicó que ha invertido en Twitter “porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo y creo que la libertad de expresión es un imperativo social en una democracia funcional”, según la presentación ante la SEC. “Sin embargo, desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse como empresa privada”.

La oferta de Musk es un nuevo capítulo en su relación con Twitter. En documentos regulatorios presentados en las últimas semanas, el empresario reveló que ha estado adquiriendo acciones en tandas casi diarias desde el 31 de enero y que ahora tiene un 9% de Twitter. Solamente el gestor de fondos Vanguard Group controla más acciones de la plataforma.

Musk se ha mostrado muy crítico con la plataforma de redes sociales en las últimas semanas, especialmente porque cree que no cumple con los principios de libertad de expresión. La empresa ha enfadado a los seguidores de Donald Trump y de otros políticos de ultraderecha, cuyas cuentas fueron suspendidas por violar sus normas de contenido sobre violencia, odio o desinformación. Algunos tuits de Musk también causaron problemas legales anteriormente.

