Prepagas, alquileres, transporte y tarifas: uno por uno, todos los aumentos que llegan en julio

Alquileres, prepagas, transporte público y tarifas son algunos de los aumentos que llegan en julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julio arranca con una nueva ronda de aumentos en servicios y gastos cotidianos. Desde el transporte público hasta las cuotas de medicina prepaga, pasando por las tarifas de luz, gas y agua, una serie de aumentos entrará en vigencia a partir del 1° de julio y se sumará a la carga mensual que enfrentan los hogares argentinos. Algunos de esos incrementos ya fueron confirmados por las empresas y el Estado; otros aún esperan la publicación oficial en el Boletín Oficial.

Los mecanismos que activan cada suba son distintos: esquemas de indexación mensual atados a la inflación, cláusulas contractuales pactadas entre privados, o decisiones tarifarias tomadas por las autoridades de regulación. En la mayoría de los casos, el dato de inflación de mayo —2,1% según el Indec— funciona como referencia para el cálculo de los ajustes.

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Transporte público

En julio entrarán en vigencia nuevas tarifas para el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires subirán un 4,1%, mientras que las líneas provinciales tendrán un incremento del 4,3 por ciento.

Con esos valores, el boleto mínimo en CABA, correspondiente a recorridos de hasta tres kilómetros, pasará a costar 820,60 pesos. En la Provincia, ese mismo tramo ascenderá a $1.059,28, con tarifas más altas para distancias mayores.

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El subte porteño también ajustará un 4,1 por ciento. El boleto pasará de $1.558 a $1.621 para quienes cuenten con SUBE registrada, mientras que los usuarios sin tarjeta nominalizada pagarán $2.541 por viaje. La tarifa social quedará fijada en $567 y la estudiantil en 226 pesos.

El boleto de tren subirá un 8,6% en julio, primer tramo de un esquema escalonado que continuará en agosto y septiembre con incrementos del 10,5% y el 7,1%, respectivamente. (Indra)

Los trenes del AMBA tendrán un esquema de ajuste diferente. La Secretaría de Transporte definió aumentos escalonados durante tres meses consecutivos. En julio, el incremento será del 8,6%, con lo que el boleto de primera sección pasará a $380,10. En agosto subirá un 10,5%, hasta $420,01, y en septiembre habrá una nueva suba del 7,1%, que llevará la tarifa a 449,83 pesos.

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Peajes

Las autopistas porteñas seguirán el mismo criterio de actualización que el transporte de superficie y tendrán un aumento del 4,1 por ciento.

En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas para autos irán de $1.922,15 a $2.718,21, según el horario.

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Prepagas

Las principales empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en julio. Swiss Medical, Osde, Medifé, Sancor Salud y Avalian, entre otras, tendrán una suba del 2,1%, en línea con la inflación de mayo.

Otras empresas, como Omint, tendrán un incremento más pronunciado el mes próximo, con subas que llegarán hasta el 2,9% según el plan contratado.

Alquileres

En julio también se actualizarán miles de contratos de alquiler, aunque el porcentaje de suba varía según el índice pactado y la fecha de firma. Los contratos con ajuste anual por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central tendrán una actualización del 31,54 por ciento.

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Los contratos de alquiler se actualizarán en julio según el índice y el período de ajuste pactado, con subas que van del 8,1% para los trimestral hasta el 31,54% para los anuales por ICL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes ajusten por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de manera semestral, el incremento será del 16,7 por ciento. Los que actualicen en forma trimestral enfrentarán subas del 8,1 por ciento.

Claro está, que cada inquilino debe revisar su situación particular, ya que los porcentajes de ajuste varían de forma significativa dependiendo de la fecha y la modalidad del contrato firmado.

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Servicios públicos

Las distribuidoras de electricidad del AMBA, Edenor y Edesur, aplicarán en julio un ajuste promedio del 1,5% sobre las facturas de energía eléctrica correspondientes al período de junio. La actualización responde al esquema de indexación mensual vigente, atado a la evolución de los índices de precios. Un dato a tener en cuenta, es que la emergencia energética que enmarca el actual régimen tarifario vence precisamente en julio.

Por su parte, los usuarios de Metrogas y Naturgy Ban también verán incrementos en sus boletas de gas en julio. Aunque el cuadro tarifario exacto todavía no fue publicado en el Boletín Oficial —los nuevos valores suelen conocerse en los últimos días del mes previo—, las facturas correspondientes al período de junio acumularán un aumento promedio del 2,81% a nivel nacional. La estacionalidad invernal añade un factor adicional: julio es históricamente uno de los meses de mayor consumo, lo que se traduce en boletas más elevadas con independencia del porcentaje de ajuste.

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AySA aplicará en julio una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para los usuarios del AMBA, en línea con su plan de indexación mensualizada.

En lo que respecta al agua, AySA aplicará en julio una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. La empresa estatal mantiene un plan de indexación mensualizada y confirmó que seguirán vigentes las tarifas sociales y los descuentos para sectores de menores recursos.

Colegios privados

Aunque aún no han sido oficializados los aumentos en las cuotas de los colegios privados, se esperan incrementos que acompañen las subas salariales establecidas por paritarias. En detalle, se determinó un ajuste del 5% en CABA y del 3,5% en la provincia de Buenos Aires.

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