El salto que les falta a las pymes: claves para profesionalizar la gestión y crecer

Las pyme representan entre el 98% y el 99% del universo empresario argentino, según distintas mediciones, y concentran una parte central del empleo y la producción del país

En Argentina existen actualmente 485.909 empresas formales con al menos un trabajador registrado, según los últimos datos disponibles publicados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). Sin embargo, los datos oficiales advierten que, si se tienen en cuenta sociedades, autónomos, cooperativas y monotributistas, el número asciende a casi 1,8 millones de unidades productivas.

Más allá de un número que admite varias interpretaciones, es que la proporción de pyme en relación al total del universo empresario argentino es enorme. Un informe de Banco Comafi afirma que el 99% de las compañías son pequeñas y medianas empresas, mientras que un estudio de Ucema ubica el número en 98% del total.

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Con motivo del Día de las Pyme, que se celebra mundialmente el 27 de junio, Infobae dialogó con referentes de diferentes áreas estratégicas que se vinculan con el desarrollo económico y productivo de las pequeñas y medianas empresas sobre los problemas y oportunidades para el sector.

El peso de la coyuntura

El diagnóstico de partida es compartido: las pyme argentinas operan en un entorno que exige atender simultáneamente el corto y el largo plazo, algo que en la práctica resulta difícil de sostener. Sebastian Lemos Briones, Head de Segmento y Productos Empresas en Supervielle, describió el momento como “una etapa exigente, pero también con oportunidades muy concretas”.

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El principal desafío, según su lectura, sigue siendo administrar la coyuntura: sostener la demanda, cuidar los márgenes, ordenar el capital de trabajo y acceder a financiamiento oportuno en un contexto que “todavía requiere mucha prudencia”.

Sostener la demanda, cuidar los márgenes y acceder a financiamiento oportuno son los principales desafíos que enfrentan hoy las pequeñas y medianas empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Irene Alfiz, Directora de Planificación Estratégica de LUC, advirtió que cualquier diagnóstico general sobre las pyme tiene un límite: la diversidad del universo pyme complejiza las conclusiones. Los desafíos difieren según el rubro, el tamaño, la región y la historia de cada empresa. Mientras algunas tienen por delante el reto de crecer para atender mercados en proceso de profesionalización, otras enfrentan la necesidad de reconvertirse para llegar a una próxima etapa.

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Fernando Esperon, Gerente General de Asociart ART, aportó: “Las pyme deben hoy equilibrar múltiples variables al mismo tiempo, entre ellas la generación de ventas, la gestión eficiente de costos y el acceso a recursos para financiar el desarrollo”.

Sectores con viento a favor

Dentro de ese panorama heterogéneo, hay segmentos donde las oportunidades son más visibles. Alfiz contó que en verticales como el agro, la minería y los combustibles, las empresas que integran esas cadenas de valor “tienen muchas oportunidades de crecimiento en la medida que la producción y las inversiones crecen”. El desafío no es la demanda, sino estar a la altura de las nuevas exigencias que ese crecimiento impone en términos de gestión y profesionalización.

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El desafío no es la demanda, sino estar a la altura de las nuevas exigencias que ese crecimiento impone en términos de gestión y profesionalización (Alfiz)

Lemos Briones sumó una dimensión geográfica: la nueva coyuntura económica está generando demanda en plazas vinculadas al oil and gas y a la minería, con un “potencial de crecimiento enorme”. Para las pymes que aún no exportan, señaló que iniciar ese camino debería estar entre las prioridades. La apertura de nuevos mercados, tanto geográficos como sectoriales, aparece así como una de las vías más concretas de crecimiento disponibles hoy.

Profesionalizar para sostener el crecimiento

Más allá de los sectores dinámicos, los referentes coincidieron en que la profesionalización de la gestión es el factor que más diferencia a las empresas que crecen de las que se estancan. No es un problema nuevo, pero sí uno que el contexto actual vuelve más urgente.

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Para los especialistas, el crecimiento sin planificación financiera rigurosa puede resultar más costoso que no crecer: la gestión es el diferencial que separa a las empresas que escalan de las que se estancan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alfiz fue directa: “El crecimiento sin una buena planificación puede resultar costoso”. En materia económico-financiera, enumeró variables que hoy exigen atención rigurosa: el costo del financiamiento, la estructura impositiva y los costos de producción. “Todos los aspectos que hacen a la eficiencia requieren un planeamiento riguroso y a la vez flexible”, destacó.

Paula Chmielnicki, CEO de PCH, consultora especializada en la profesionalización de pyme, trazó una distinción que considera central para entender por qué tantas empresas no logran escalar. Hay una diferencia, planteó, entre tener un estilo de vida y tener una empresa. El primero es “un autoempleo con buena prensa”: una estructura armada alrededor de una persona que funciona mientras esa persona esté. La segunda es aquella que sigue funcionando cuando el fundador no está en la habitación.

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La mayoría de las pyme argentinas no fracasan por un problema de negocio: tienen demanda, producto, mercado. Fracasan porque nunca cruzaron esa línea (Chmielnicki)

Su diagnóstico es contundente: “La mayoría de las pyme argentinas no fracasan por un problema de negocio: tienen demanda, producto, mercado. Fracasan porque nunca cruzaron esa línea”.

El obstáculo, agregó, no es macroeconómico: “Es un problema de gestión disfrazado de problema de plata. Y el de gestión, a diferencia del macroeconómico, no se arregla esperando al próximo gobierno”.

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La tecnología como infraestructura de base

Uno de los cambios más nítidos en el entorno pyme de los últimos años es el lugar que ocupa la tecnología en la estrategia de crecimiento. Natalia Jiménez, Directora Regional de Deel para Latinoamérica, planteó que el desafío central de las pyme argentinas es, antes que operativo, de mentalidad: “El mercado laboral es global, y la competencia también”. Las empresas que siguen mirando solo su entorno local, advirtió, están resignando terreno sin saberlo.

La barrera para operar globalmente, explicó Jiménez, era hasta hace poco de orden estructural: contratar en otro país implicaba meses de trámites y una inversión que pocas pymes podían asumir. Hoy esa barrera prácticamente desapareció. “El límite es casi siempre una decisión, no un impedimento operativo”, resaltó. La decisión más importante que puede tomar una pyme, sintetizó, es “dejar de tratar la tecnología como un gasto y empezar a verla como infraestructura para crecer”.

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Tratar la tecnología como infraestructura y no como gasto es, según los referentes del sector, una de las decisiones más importantes que puede tomar una pyme hoy (Foto: Andina)

Lemos Briones reforzó esa idea desde el ángulo financiero: digitalizar no es solo operar por canales online, sino simplificar cobros, pagos, administración y acceso al crédito. “Una pyme que reduce fricciones operativas gana tiempo, eficiencia y capacidad para enfocarse en su negocio”, afirmó.

La brecha entre las empresas que avanzaron en ese camino y las que no lo hicieron, advirtió Jiménez, “se está ampliando, y eso genera una presión real que antes no existía”.

El talento como ventaja competitiva

Ligado a la tecnología aparece otro eje que los referentes identificaron como decisivo: el acceso al talento. Natalia Jiménez dijo que las empresas que escalan más rápido son las que resolvieron cómo gestionar ese recurso: saben qué capacidades necesitan, dónde conseguirlas y cómo incorporarlas sin que la complejidad operativa frene el negocio. Muchas están recurriendo al mercado internacional no solo por una cuestión de costos, sino porque hay perfiles -en tecnología, diseño y finanzas- que “simplemente no abundan en el mercado local”. Acceder a ese talento de forma ágil, dijo, “ya es una ventaja competitiva real”.

Hay perfiles -en tecnología, diseño y finanzas- que simplemente no abundan en el mercado local (Jiménez)

Ese cambio de mirada se refleja también en cómo las pymes perciben su propio horizonte. Según Jiménez, hace unos años el foco estaba en resolver la coyuntura. Hoy las conversaciones cambiaron: hay más empresas preguntando cómo escalar, cómo entrar a nuevos mercados, cómo sumar capacidades que antes creían fuera de su alcance. Lo que más preocupa ahora, sintetizó, es no quedarse atrás.

“Las pyme que están creciendo hoy tienen algo en común: no esperaron las condiciones perfectas para profesionalizar su operación”, dijo la especialista.

El capital humano como riesgo y como inversión

Fernando Esperon aportó una perspectiva menos habitual en el debate sobre pymes la protección del capital humano como variable de sustentabilidad. Lo que observa en el contacto diario con empresas es una ampliación de la mirada sobre el riesgo. Históricamente, la prioridad estaba en proteger los activos físicos del negocio. Hoy crece con fuerza la preocupación por las personas que hacen posible la operación.

En empresas de menos de diez empleados, que representan dos tercios del universo pyme argentino, la ausencia de una persona clave puede tener un impacto operativo inmediato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos de su cartera reflejan ese giro: en el último año, las coberturas vinculadas al capital humano crecieron muy por encima del promedio del mercado. Vida Colectivo aumentó cerca de un 300% interanual, Accidentes Personales - Salud - Sepelio creció un 116% y Riesgos del Trabajo se expandió cerca de un 60%. “Las empresas entienden cada vez más que la ausencia de un empleado clave puede afectar directamente la continuidad del negocio”, explicó Esperon.

El fenómeno responde a una combinación de factores: el costo laboral aumentó y reemplazar talento calificado se volvió más complejo y costoso. Además, en empresas de menos de diez empleados -que representan dos tercios del universo pyme argentino- la ausencia de una persona tiene un impacto operativo inmediato.

Las empresas entienden cada vez más que la ausencia de un empleado clave puede afectar directamente la continuidad del negocio (Esperon)

Lo que cambió, en la lectura de Esperon, no es la preocupación en sí, sino la valoración económica de ese riesgo: las pymes están incorporando la protección de su capital humano como un componente central de la continuidad del negocio.

Financiamiento: ordenarse antes de salir a buscarlo

El crédito es otro de los ejes donde los referentes ven tanto un desafío como una oportunidad en ciernes. Irene Alfiz planteó que, a medida que se normalice el acceso al financiamiento para las pyme, surgirán más oportunidades de fondear el crecimiento, y que la clave estará en estar preparado cuando lleguen. Lo ilustró con una analogía: tener los documentos en orden es como tener el pasaporte al día por si surge un viaje. “Puede ser tarde” para tramitarlo cuando la oportunidad ya apareció.

Lemos Briones aportó el contexto de fondo: lo que más preocupa hoy a las pymes es la productividad del capital. “Cada peso cuenta, cada dólar cuenta y cada decisión financiera puede impactar en la competitividad de la empresa”, afirmó. En ese marco, las empresas buscan soluciones que les permitan mantener liquidez y al mismo tiempo generar valor, y valoran cada vez más poder resolver más necesidades de forma integrada, con agilidad y sin perder tiempo en gestiones que no hacen al negocio central.