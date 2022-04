Martín Redrado reveló que charla con Cristina Kirchner y las tres medidas que le sugirió para bajar la inflación

En la guerra contra la inflación, el Gobierno perdió el partido 7 a 0, dijo Redrado (Maximiliano Luna)

El economista y ex presidente del Banco Central propuso tres leyes que debería impulsar el Gobierno para combatir la inflación y consideró que la dolarización no es una alternativa. “En la guerra contra la inflación, el Gobierno perdió el partido 7 a 0. Todavía nos quedan 19 fechas y el equipo no parece en condiciones de anclar las expectativas inflacionarias hacia adelante”, analizó en declaraciones a Radio Mitre.

“Los comerciantes, las empresas productoras, para el mes de que viene no saben qué tasa de interés van a enfrentar, qué tipos de precios tendrán sus insumos. Hoy la inflación está jugando como un barrilete. La solución pasa por tres ejes fundamentales. Argentina necesita leyes que le den certidumbre más allá de este Gobierno y por eso hay que plantearlas desde el Congreso con mayorías especiales”, dijo.

¿Cuáles son las tres leyes propone Redrado para cambiar la expectativa inflacionaria?

- Una ley que cambie la Carta Orgánica del Banco Central y reduzca a la mitad las posibilidades de emisión monetaria.

- Una ley de desindexación del gasto público que marque un sendero a cinco años, trimestre por trimestre.

- Un acuerdo heterodoxo (tomado del acuerdo que hizo Israel para bajar la inflación) que ofrezca un marco legal a acuerdo de precios y salarios, en la medida que estén dadas las dos condiciones anteriores (fiscal y monetaria). “La Argentina necesita este tipo de medidas, si no vamos a seguir a los tumbos con la inflación”, aseguró el economista.

Martín Redrado junto a Cristina Fernández de Kirchner, en sus tiempos como presidente del BCRA

Redrado aseguró que tiene diálogo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la que periódicamente intercambia llamados por Whatsapp. “Hace un mes intercambiamos alguna idea sobre el Fondo Monetario Internacional. Yo siempre estoy disponible más allá de la grieta para hablar con todos. Hoy voy a hablar con un Gobernador”, detalló.

Sin embargo, eludió la consulta sobre si aceptaría ocupar el cargo de ministro de Economía. “No es una cuestión de personalismos. La Argentina necesita un programa económico y social integral. Usted no puede tener el Ministerio de Economía y la política social dividida”, destacó.

Cada punto de inflación anual son 230.000 argentinos y argentinas más que caen por debajo de la línea de pobreza porque no llegan a comprar la canasta básica alimentaria

“La política económica y social no son cajoncitos separados de un placard. Cuando uno hace política económica y social tiene que miran la integralidad. Un plan y un equipo económico que lo lleve adelante y leyes de oficialismo y oposición que lo puedan sostener más allá del período presidencial. Los nombres viene después —agregó Redrado—. Si no hay poder político, no hay persona que pueda llevar adelante la economía ”.

Redrado rechazó la posibilidad de dolarizar la economía. “La Argentina necesita estabilidad monetaria, pero no necesitamos entrar adentro de una jaula y tirar la llave. En el sentido de que cuando tuvimos un tipo de cambio fijo, con la convertibilidad, el problema fue que nos seguimos endeudando más de la cuenta. Con eso terminamos emitiendo cuasimonedas, generando una crisis de endeudamiento en el 2001. Además hoy hay muy pocas reservas como para poder decirle a los argentinos el 30 de abril todos los argentinos podemos ir al Banco Central y cambiar nuestros pesos por dólares”.

El economista precisó que durante el primer trimestre hubo una liquidación récord del campo de casi USD 7.800 millones, un 22% más que de lo que tuvimos en los últimos tres años y, sin embargo, el BCRA no aumentó sus reservas. Y realizó un cálculo: si se toman los dólares netos hay USD 7.300 millones y los pesos en circulación son de 3,7 billones, esto representa $570 por dólar. “Imaginen el trauma en términos de movimiento del tipo de cambio de precios. Es buena la discusión de cómo anclamos la inflación pero la dolarización no es la salida”, advirtió el economista.

“Cada punto de inflación anual son 230.000 argentinos y argentinas más que caen por debajo de la línea de pobreza porque no llegan a comprar la canasta básica alimentaria. La principal política para sacar a los argentinos de la pobreza es una sólida política anti-inflacionaria que hoy el Gobierno no la tiene; si seguimos con más de lo mismo vamos a tener recesión”.

“Si seguimos con más de lo mismo, lo que vamos a tener es recesión, caída de la actividad económica. La inflación va a caer no porque una sana política anti-inflación sino porque la recesión le va a poner un techo a los precios”, concluyó.

