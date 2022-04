Juan José Aranguren: “A la sociedad hay que decirle que aunque no le suban la tarifa, igual la está pagando con la inflación”

El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren (NA)

En medio de la crisis energética que atraviesa Argentina, desde la escasez de gasoil hasta una posible falta de gas para los próximos meses del invierno, reapareció el ex ministro de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, quien criticó al gobierno de Alberto Fernández y planteó la necesidad de volver a aumentar las tarifas.

Al ser consultado sobre si la sociedad toleraría que la clase dirigente le diga que el valor de los servicios tiene que aumentar, Aranguren respondió que a la gente “hay que decirles que igual lo están pagando” y que la actual gestión “vende espejitos de colores” al no avanzar con la quita de subsidios. “Nos están mintiendo, la factura igual se paga. ¿Cómo? Con una inflación del 60%. Y peor, la pagan los que no consumen porque cuando se generaliza el costo lo pagan todos, no el que más consume. Las tarifas se pagan con déficit fiscal que, a su vez, genera inflación” , explicó.

“El Gobierno se comprometió con el FMI a bajar los subsidios energéticos en 0,6 puntos del PBI, aproximadamente 3 mil millones de dólares; el costo extra para satisfacer la demanda de este año debido al aumento del precio, la demora en contratar los barcos, y para pagarle el gas a Bolivia, significa aproximadamente 5.800 millones de dólares, es decir 1,4 puntos del PBI”, calculó el ex ministro de Energía.

En ese sentido, apuntó hacia la interna del Frente de Todos, y en particular al Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía: “Hay una clara resistencia de una parte del Gobierno, Energía está fragmentado y lo peor que puede ocurrir es que no se respete lo que dice la cabeza de ese Ministerio, que es lo que está ocurriendo”. Al respecto, insistió con que hace falta una “política de Estado” en dicha área para una eficaz explotación de Vaca Muerta: “Si pudiéramos exportar en función de su potencial, la energía contribuiría a resolver la ecuación macroeconómica del país”.

En diálogo con Todo Noticias (TN), Aranguren desmintió que aumentar las tarifas tenga costos políticos y ejemplificó recordando que “con Macri, se aumentaron las tarifas entre fines de 2016 y principios de 2017 y ganamos las elecciones de medio término; esta administración lleva dos años con tarifas congeladas y ¿cuál fue el resultado? Perdieron” . “No hay relación directa, no se gana o se pierde elecciones por subir tarifas”, enfatizó. “El problema es si no se controla la inflación”, insistió.

Críticas a la política económica del Gobierno

“Es un trabajo sucio que hay que hacer; tal vez nuestro error fue no haber comunicado adecuadamente cuáles eran las consecuencias de no estar tomando ese jarabe con gusto amargo que era incrementar las tarifas”, continuó. “Espero que la futura administración, que le toque resolver este problema, tome el toro por las astas y lo haga de una manera mucho más inteligente”, agregó.

En medio de la crisis energética, Aranguren no cree que “la gente sufra frío” durante el invierno, pero que “la industria puede sufrir la falta de gas y con eso la actividad económica del país”.

Durante el pasado fin de semana, Macri publicó en la red social Facebook una carta con críticas al Gobierno por los problemas energéticos que atraviesa el país, y fue criticado por el actual secretario de Energía, Darío Martínez, quien le respondió y señaló que los graves problemas fueron generados durante la administración de Cambiemos.

Aranguren defendió la gestión energética de la administración de Mauricio Macri (NA)

El lunes se sumó a la polémica Aranguren, quien calificó a Martínez como un “hipócrita” y refutó las acusaciones contra su gestión. Martínez acusó al Gobierno anterior de no haber puesto en marcha las obras para la construcción de un gasoducto que transporte el gas que se produce en Vaca Muerta. Aranguren respondió que en julio de 2019 una Resolución de la entonces Secretaría de Gobierno de Energía (437/2019) lanzó una licitación pública para una licencia de construcción y operación de un gasoducto (con el tramo Trateyén, Saliquelo, San Nicolás) que fue demorada porque hubo cuatro oferentes.

“El 31 de marzo de 2020, ya en esta administración, el Gobierno no hizo nada con esta licitación pública abierta. Un año después de haber asumido, la resolución fue derogada. Se demoró un año para que una licitación abierta con cuatro oferentes interesados sea derogada”, relató el ex ministro.

Este martes, Aranguren reavivó la polémica y dijo que en lugar de ser un hipócrita, Martínez “es un fanático del cuento, un fanático del relato”.

