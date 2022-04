Los inversores paralizan toma de decisiones hasta el miércoles cuando se conocerá la inflación de marzo

Guzmán, que fue muy crítico del "carry trade" y del "capital golondrina", disfruta ahora de la relativa pax cambiaria que generan y ya no lo adjetiva

Los inversores esperan el miércoles con los oídos tapados. Saben que si se confirma la elevada inflación de marzo habrá una explosión política. Un índice de más de 6% es la excusa para dividir las aguas dentro del frente gobernante.

La reacción del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, enrolado en la línea que está alejada del Presidente de la Nación, anticipando una gran inflación y una crisis política de la que culpó al Ministerio de Economía. La otra gran preocupación de los inversores es que ven que las liquidaciones récord de los exportadores no se reflejan en un aumento de las reservas de libre disponibilidad porque intuyen que hay una intervención en el mercado.

El Gobierno acordó con el FMI alcanzar una cifra de USD 5.000 millones y actualmente esas reservas no alcanzan a 500 millones. “Si en temporada alta no pueden acumular divisas, no quiero pensar cuando termine la venta de la cosecha y vengan las importaciones de gas”, señaló un operador.

El informe semanal de Adcap hizo notar que de los USD 636 millones que liquidó el agro en abril, el Central compró solo USD 36 millones . Otro dato importante que aporta Adcap es que a pesar de la mayor aceleración de la devaluación, el monto que se negoció en bonos linked dollar fue de $ 994 millones contra $ 21.502 millones entre los instrumentos que ajustan por CER.

La soja llegó a superar los USD 620 después de haber caído a USD 585 la tonelada y el trigo subió el viernes 3%, debido a que casi la mitad de la siembra de EEUU está comprometida por una preocupante sequía

Como se ve, hay más apostadores a la inflación que a la devaluación y esto explica una de las razones del quedo de los dólares financieros. El viernes el dólar mayorista subió 20 centavos. En la semana acumuló un alza de 0,92% y está avanzando a una velocidad que no se veía desde hace un año y medio. Esto genera una fuerte presión sobre el Banco Central que demora la suba de las tasas de interés. Si esto no sucediera, se detendría la liquidación del agro que elegiría financiarse en pesos para retener la cosecha que está alcanzando en el mundo precios récord. La soja, por caso llegó a superar los USD 620 después de haber caído la semana anterior a USD 585 millones. El trigo subió el viernes 3% a USD 386 por tonelada debido a que casi la mitad de la siembra norteamericana está comprometida por una preocupante sequía.

La presión sobre el Banco Central demora la suba de las tasas de interés REUTERS/Enrique Marcarian

Pronóstico reservado

Las reservas el viernes subieron USD 8 millones a USD 43.235 millones, pero en la plaza mayorista el Central compró menos de USD 1 millón. Si bien el hecho de que el dólar bajara y el contado con liquidación cotizara menos que el dólar MEP y el dólar solidario, es un escenario que, tras la euforia del “carry trade” -vender dólares para invertir en pesos-, va a cambiar porque dejarán de entrar los dólares de la cosecha. Entonces, la salida de pesos para volver a dólares será una puerta chica. No sucederá pronto, pero en un momento ocurrirá. Siempre fue así. Hasta Mauricio Macri se entusiasmó cuando tuvo un escenario similar al que bautizó “brotes verdes”, como si fueran dólares que vienen a la inversión productiva, mientras la oposición los llamaba por su nombre: capitales golondrinas. Hoy los que antes detestaban al capital golondrina, aman esta entrada de dólares intempestiva y no la adjetivan.

Los inversores al ver confirmada la mayor devaluación salieron a cubrirse con bonos en pesos atados al precio del dólar mayorista (linked dollar). Los principales títulos el TV22 y el TV23, subieron hasta 0,5%. También aumentaron los bonos indexados más cortos, aunque el alza fue irrelevante porque ya están en el límite de renta porque fueron sobrevaluados ante las perspectivas de más inflación que marca marzo.

Los bonos de la deuda argentina con ley extranjera se beneficiaron con el ingreso de dólares del exterior y subieron más de 1% lo que hizo que el riesgo país baje 23 unidades (-1,8%) a 1.704 puntos básicos.

Esta semana será corta y agitada. Creen que el país tendrá cambios después de Semana Santa. El mercado está dividido. Los pequeños y medianos ahorristas apuestan al dólar. Por eso el “blue” subió 50 centavos a $ 196,50 y fue récord la venta de dólar solidario el mes pasado. El cupo es de USD 200 mensuales por persona y se vendieron más de USD 750 millones. En tanto, bajaron los precios de los dólares financieros poque los inversores son vendedores que están interesados en aprovechar las ganancias que dejan los activos en moneda local.

SEGUIR LEYENDO: