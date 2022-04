Las agencias de viajes denuncian graves incumplimientos de Alitalia: 5.000 argentinos afectados por cancelaciones

Las cancelaciones de Alitalia afectaron a más de 5.000 argentinos que esperan una compensación. EFE/Erik S. lesser

Este jueves la Federación Argentina de Asociaciones de empresas de viajes y turismo (Faevyt) emitió un comunicado en el cual denuncia “graves incumplimientos” por parte de la ya desaparecida Alitalia, con los “más de 5.000″ pasajeros argentinos damnificados por la falta de la devolución del dinero que invirtieron en la compra de pasajes de la empresa que nunca pudieron realizar.

“Desde noviembre de 2021 esa compañía italiana no efectuó más reembolsos ni tampoco atiende a los usuarios ni a las agencias de viajes. Todo se encuentra paralizado, situación que no hace más que aumentar el perjuicio económico de los usuarios que pagaron por sus billetes”, dijeron desde la federación que representa a las agencias de viajes del país.

Faevyt es la organización que está llevando a cabo las gestiones con lo que que quedó de Alitalia -hoy a cargo del Gobierno italiano y con nuevo nombre-, para que brinde una respuesta a los miles de argentinos damnificados. “Hemos hecho numerosas gestiones ante distintos organismos nacionales, agotando todas las instancias de reclamo en defensa de nuestros socios: reuniones con autoridades de la Anac (Administración Nacional de Aviación Civil); con funcionarios de la oficina comercial de la Embajada de Italia en Buenos Aires; reuniones con las actuales autoridades de ITA Airways en Buenos Aires que hasta enero pasado cumplían funciones en Alitalia”, dijeron fuentes de Faevyt en comunicación con Infobae.

ITA Airways, la nueva empresa aérea de bandera italiana es la encargada de compensar a los pasajeros afectados. REUTERS/Remo Casilli/File Photo

ITA Airways, la nueva aerolínea de bandera italiana -que ya confirmó que volverá a operar en Argentina uniendo Buenos Aires con Roma- fue la designada por el Gobierno italiano como la encargada de procesar los reembolsos pendientes, para lo que le otorgó un fondo de 100 millones de euros .

“Estamos trabajando con nuestro equipo de asesores legales a fin de interceder para que ITA finalmente procese el reembolso de los más de 5.000 pasajes de Alitalia”, expresaron desde la federación; dichos viajes no se llevaron a cabo a causa de la compleja situación económica que atravesó la ex-aerolínea y que perjudicó a miles de viajeros que están a la espera de una respuesta desde 2021.

La disolución de Alitalia por sus problemas financieros se efectuó el 15 de octubre del año pasado, cuando pasó a manos del Estado italiano; dicha fecha marcó que todos los viajeros con tickets comprados con posterioridad a ese día no podrían solicitar una reprogramación, sino que se les devolvería el dinero en pesos y tomando el tipo de cambio al momento en que en que fueron emitidos los boletos, según había explicado Tomasso Fumelli, Gerente Regional de ITA Airways.

Lo cierto es que no solamente Faevyt tomó medidas para solucionar el problema, sino que las propias agencias de viajes del país se unieron para poner presión sobre la aerolínea. Como ya informó este medio días atrás, decidieron unirse para no comercializar pasajes aéreos de ITA hasta que la empresa indemnice a los más de 5.000 argentinos afectados. No obstante, es importante aclarar que esta idea no surgió desde la federación sino que fue impulsada por las propias agencias.

Por último desde Faevyt informaron que, tras un pedido de Fumelli, esperarán 48 horas para que ITA Airways de una resolución concreta, “caso contrario avanzaremos con las instancias legales correspondientes considerando que, de acuerdo a la resolución de Anac 108/22, ITA es la responsable de la devolución de estos tickets”. La nueva empresa aérea italiana tiene hasta el viernes a última hora para dar una respuesta antes de que la federación decida pasar al terreno judicial.

