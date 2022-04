Aerolíneas Argentinas anunció un nuevo corredor federal que unirá tres destinos turísticos del país sin pasar por Buenos Aires

Foto de archivo: aviones de Aerolineas Argentinas están alineados en el aeropuerto Jorge Newbery en Buenos Aires durante las restricciones para viajar por la pandemia del COVID-19. 29 abr, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Este viernes 1º de abril, Aerolíneas Argentinas anunció que contará con un nuevo corredor turístico federal que unirá a Jujuy con Mendoza e Iguazú . La nueva ruta que comenzará a operar desde julio, estará configurada para operar San Salvador de Jujuy-Ciudad de Mendoza-Puerto Iguazú todos los días lunes y viernes, mientras que los martes y sábados funcionará en la dirección inversa.

Además de esto, la empresa aérea de bandera confirmó que, también desde julio, sumará 3 nuevos vuelos entre San Salvador de Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires, pasando de tener las 18 frecuencias semanales actuales a 21. No obstante, fuentes de la compañía aclararon a Infobae que el nuevo corredor aún no está en el sistema y por el momento no se pueden comprar boletos para estas rutas.

“Estos nuevos vuelos van a potenciar muchísimo la llegada de turistas a la provincia de Jujuy, ya que al formarse un corredor entre tres provincias con atractivos muy importantes y diversos, estamos ofreciendo la posibilidad de conocer Argentina sin tener que volver a Buenos Aires para tomar el siguiente vuelo”, aseguró Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.

Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, aseguró que el nuevo corredor impulsará el turismo nacional. REUTERS/Agustin Marcarian

Por su parte, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, también destacó la importancia de que la aerolínea de bandera argentina siga apostando por su provincia y por todo el país sumando más frecuencias y corredores federales, y agregó que “es fundamental contar con los vuelos transversales que nos conectan sin tener que pasar por el Aeroparque metropolitano”.

En medio de una interna de Juntos por el Cambio, Morales se mostró cerca de las autoridades de la Aerolínea de Bandera. El gobernador jujeño expresó recientemente duras críticas a miembros de su coalición, por ejemplo al rechazar un proyecto de Ley que busca impulsar la dolarización. Una foto significativa en días en que varios de sus pares aseguran que hoy es más cercano al presidente Alberto Fernández que a la oposición.

Vale la pena recordar que Aerolíneas Argentinas también opera vuelos entre el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, de la provincia de Jujuy, y su “hub” en Córdoba con una frecuencia de 4 vuelos semanales; conectando el Noroeste argentino (NoA) con el sur del país.

En un país tan grande como la Argentina y con tantos puntos de interés a lo largo y ancho de su territorio, es importante que existan conexiones aéreas federales que no tengan que pasar indefectiblemente por la Ciudad de Buenos Aires. Con la confirmación de los nuevos intertramos que conectarán el Litoral con la región de Cuyo, Aerolíneas Argentinas alcanzará la cifra de 41 rutas aéreas que no pasarán por la capital porteña.

Fabián Lombardo, director Comercial de Aerolíneas Argentinas, remarcó la importancia que tiene el mercado brasileño para la empresa. (Gustavo Gavotti)

Nuevas conexiones con Brasil

Previo a los anuncios de este viernes, Aerolíneas Argentinas había informado sobre nuevas rutas que inaugurará con el país vecino Brasil. También desde julio, comenzará a operar un corredor entre Salta y San Pablo con una frecuencia de 3 vuelos semanales, aunque aún no informaron los días de la semana que se realizarán. Según indicaron fuentes de la empresa, esta ruta permitirá que los turistas brasileños puedan conectar fácilmente con Tucumán y así impulsar el turismo receptivo en el NoA.

También comenzará a haber vuelos, desde el 5 de abril, entre Brasilia y Buenos Aires con 4 vuelos semanales los días martes, miércoles, sábados y domingos.

Sumado a ello, comenzará a haber vuelos entre Curitiba y el Aeroparque metropolitano desde el 4 de abril, también con una frecuencia de 4 vuelos semanales que tendrán lugar los días lunes, jueves, viernes y domingos. Y por último, se abrirá la ruta entre Buenos Aires y Porto Alegre, que también tendrá su vuelo inaugural el 4 de abril, con vuelos los días lunes, martes, jueves y sábados.

“El mercado brasileño es el más importante para Aerolíneas Argentinas. Esta oferta de vuelos apunta a recuperar el tráfico tanto del segmento corporativo como turístico. Estamos convencidos de que estamos ofreciendo un producto variado y atractivo que está a la altura de la demanda”, dijo Fabián Lombardo, director comercial de Aerolíneas Argentinas cuando las nuevas rutas con Brasil fueron anunciadas.

Con todo esto en cuenta, los argentinos contarán con más conexiones federales, que le permitirán a las personas del interior viajar por el país sin la necesidad de pasar por Buenos Aires; y con más posibilidades para viajar hacia Brasil, uno de los destinos regionales favoritos de la sociedad argentina. Además, los nuevos vuelos con el país vecino incentivarán el turismo receptivo y ayudarán a que la “industria sin chimenea” siga en la senda de la recuperación económica.

