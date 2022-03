El Bitcoin retoma las alzas y alcanza su máximo del año al superar los USD 48.000

El Bitcoin recupera precios en un 2022 volátil

El repunte del Bitcoin observado en los últimos días tiene a los analistas con proyecciones alcistas una vez más, apuntando a niveles que la moneda no ha visto desde el año pasado.

La criptomoneda más grande por valor de mercado sube 1% este martes en las cotizaciones informadas por los principales exchanges del mundo para alcanzar los USD 48.000. Se trata de su nivel más alto de lo que hasta ahora es un muy volátil 2022.

El Bitcoin y otras criptomonedas habían estado, hasta las últimas semanas, sumidas en una tendencia bajista similar a la de otros activos de mayor riesgo, como las acciones estadounidenses. Pero una ruptura alcista observado durante el fin de semana a sobre los USD 45.000 ayudó a ganar impulso para un alza mayor. La moneda digital más popular ha avanzado un 14% durante la última semana.

Un reporte de Bloomberg advirtió que el repunte ha llevado al Bitcoin lo llevó a “niveles técnicamente de sobrecompra”, según su puntaje del índice de fuerza relativa (RSI) de 71. Los activos se consideran sobrecomprados si su RSI cruza por encima de 70 y sobrevendidos si cae por debajo de 30.

Los niveles de sobrecompra tienden a generar proyecciones para un respiro a corto plazo, aunque los estrategas de Bespoke Investment Group dicen que no siempre ha sido el caso que esas condiciones conduzcan a una baja y, en cambio, pueden presagiar más ganancias.

El Bitcoin tocó un piso de cotizaciones en la zona de los USD 35.000 dos meses atrás

Aun así, el Bitcoin permanece alrededor de un 30% por debajo del récord de alrededor de USD 69.000 alcanzado en noviembre de 2021. Pero Katie Stockton, fundadora de Fairlead Strategies, firma de investigación centrada en el análisis técnico, aseguró que “el alivio actual tiene poder de permanencia”.

En ese sentido, la criptomoneda que representa casi la mitad del valor de mercado de estas emisiones virtuales marcó una nueva “señal de compra” a través del indicador MACD, a la vez que prevé una resistencia cercana a los USD 51.000, según esta señal técnica.

Contribuye a una apreciación de los precios de activos de riesgo, como lo son las monedas digitales, que los mercados reaccionan con fuertes subas este martes a las señales positivas en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

Los principales índices de Wall Street operan con alzas firmes este martes, impulsados por señales de progreso en las conversaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto que lleva más de un mes.

La cotización del Bitcoin aún se encuentra un 30% debajo de sus niveles récord, alcanzados en noviembre de 2021

Cada vez son más las personas que han decido incursionar en el mundo de las criptomonedas, ello pese a la volatilidad que las caracteriza, con el objetivo de tener una inversión a mediano y largo plazo.

Impulsadas también por ciertos personajes o gobiernos que buscan adoptar estas monedas digitales como medios de curso legal, las criptomonedas también han registrado un boom en los últimos meses en parte por la pandemia del COVID-19.

Una criptomoneda o criptodivisa es un medio digital de intercambio (no existe físicamente) que usa un cifrado criptográfico que asegura la integridad en las transacciones y mantiene un control en la creación de nuevas unidades.

La primera criptomoneda en nacer fue el Bitcoin, en el 2009 y desde entonces han aparecido otras igualmente conocidas como Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoin, entre otras.

Las criptomonedas tienen diversas características que las hacen únicas, como el no estar reguladas ni controladas por ninguna institución, no requieren de intermediarios en las transacciones y se usan bloques contables para evitar que se creen nuevas criptomonedas de forma ilegal.

Sin embargo, al no tener reguladores como un banco central o entidades similares se les señala de no ser confiables, de ser volátiles, propiciar los fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otras más.

