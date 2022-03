La batalla por los alquileres: por falta de acuerdo se suspendieron las reuniones entre inmobiliarias e inquilinos

La Mesa de Alquileres no tendrá nuevas reuniones y habrá encuentros técnicos

Luego de una reunión áspera, según la calificaron algunos de los participantes, se suspendieron los encuentros de la Mesa de Alquileres que se estaban llevando adelante en la Secretaría de Comercio entre el secretario Roberto Feletti y distintas asociaciones de inquilinos, cámaras de inmobiliarias y propietarios.

El punto de conflicto, de acuerdo a las fuentes, fueron las propuestas de modificación de la Ley de Alquileres. Inmobiliarias y propietarios querían avanzar en un cambio en los plazos de los contratos —pasar de tres años a dos años— y en una actualización semestral de los alquileres frente a la actualización anual hoy vigente. Sin embargo, desde la Federación de Inquilinos rechazaron cualquier propuesta de cambio en la ley, que está vigente desde junio de 2020.

También hubo divergencia en la forma de estimular una mayor oferta de alquileres: inquilinos proponen impuesto a la vivienda ociosa y los propietarios una baja de impuestos para las viviendas destinadas al alquiler residencial.

Se resolvió no seguir discutiendo la modificación de la Ley de Alquileres porque no hay acuerdo entre el mercado y la Federación de Inquilinos. El mercado quiere modificarla y nosotros no (Muñoz)

“Se resolvió no seguir discutiendo la modificación de la Ley de Alquileres porque no hay acuerdo entre el mercado y la Federación de Inquilinos. El mercado quiere modificarla y nosotros no”, señaló Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos Nacional.

Sus propuestas son la regulación del precio inicial del alquiler (2% del valor fiscal de la vivienda) y un impuesto del 5% sobre el valor fiscal de las viviendas vacías por más de dos meses para todos aquellos que tengan más de tres propiedades. Ambas medidas son rechazadas por el sector inmobiliario. En la reunión, los funcionarios de la Secretaría de Comercio adelantaron que se va a analizar su aplicación, pero no dieron más detalles.

El impuesto a la vivienda vacía es rechazado por el sector inmobiliario

De acuerdo a los participantes, por la falta de acuerdos, la decisión de la Secretaría de Comercio es no convocar en el corto plazo a nuevas reuniones de la Mesa de Alquileres. Sin embargo, no descartaron que pueda haber reuniones más técnicas, con las cámaras en particular, para discutir las medidas que implemente el Gobierno en el tema.

“No hubo acuerdo. Hay posiciones extremas, que no era la idea. Los inmobiliarios somos conocedores de como recuperar el mercado. El secretario Roberto Feletti se mostró con buena voluntad de escuchar a todos los sectores. Pero es muy difícil encontrar un equilibrio cuando los inquilinos no aceptan ninguna modificación”, dijo Marta Liotto, presidente de Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba)

La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), la Federación Inmobiliaria (FIRA) y el Colegio de Martilleros porteño (Cucicba), en una carta, señaló que establecer un impuesto a la “vivienda ociosa” o “un valor tope de oferta” no va a contribuir a incrementar la oferta de inmuebles en alquiler.

Desde el sector inmobiliario coinciden en que un impuesto a la “vivienda ociosa” o “un valor tope de oferta” no va a contribuir a incrementar la oferta de inmuebles en alquiler

“En función de las marchas y contramarchas que este tema ha suscitado en la sociedad, solo podría profundizar el retiro de la oferta de una mayor cantidad de unidades, acrecentando la problemática hoy analizada en esta mesa, reorientando el sector privado sus ahorros a otro tipo de inversiones menos desalentadoras y con mayor seguridad jurídica”, dijeron.

Las propuestas del sector fueron:

- Aplicar medidas que mejoren el acceso a créditos blandos para la compra de la primera vivienda

- Incentivar a los propietarios a poder su inmueble usado en alquiler o al inversor que adquiera, construya, remodele o acondicione inmuebles destinados a alquiler de viviendas.

- Modificar la Ley de Alquileres para permitir una actualización de precio por lo menos de forma semestral y una reducción de plazo mínimo de locación a dos años.

Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior

Con todo, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) rescataron puntos de encuentro como la intención de aumentar la oferta de propiedades en alquiler. “Desde la Secretaría estudian armar mesas técnicas a nivel regional y provincial en el afán de visualizar las distintas posturas en el país”, dijo Alejandro Bennazar, presidente de la CIA. Y aseguraron que van a continuar trabajando para dar soluciones a la problemática de los alquileres.

Por su parte, los propietarios también presentaron una serie de iniciativas. Una de ellas fue la reducción de la carga tributaria sobre los alquileres: Impuesto a las ganancias, impuesto sobre los Bienes Personales, impuesto a los débitos y créditos bancarios, impuesto sobre los Ingresos Brutos, impuesto Inmobiliario e impuesto de sellos. “El total de esta carga suele superar el 50% de los alquileres brutos. La carga fiscal está compuesta por impuestos directos e indirectos, pero todos y cada uno, en mayor o menor medida, afectan a propietarios e inquilinos. Esto se manifiesta en una traslación total o parcial al valor de la locación o en la reducción de la oferta de inmuebles para locación”, señaló Claudio Oseroff, de la Cámara de Propietarios de Inmuebles de Neuquén.

Los propietarios propusieron establecer exenciones o alícuotas diferenciales en el impuesto a los bienes personales para los inmuebles alquilados. Según detallaron en la reunión, la rentabilidad anual por alquilar una propiedad es de 2,2% anual y recuperar la inversión demanda entre 45 y 50 años. “No hay ninguna inversión que recién se empiece a recuperar en 45 años. Entendemos que el alquiler no es rentable y que los inquilinos tampoco pueden pagar”, dijo Oseroff.

