Reino Unido levantó las restricciones por Covid-19: ya no hay que vacunarse ni testearse para poder entrar

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera de Reino Unido recortada contra un cielo en el que se puede ver la estela dejada por un avión a su paso sobre Londres, Reino Unido, el 29 de enero de 2022. REUTERS/May James

En las últimas horas, el Gobierno dirigido por Boris Johnson anunció que el Reino Unido eliminará todas las restricciones de viaje internacionales relacionadas a la Covid-19 a partir de las 04:04 horas del viernes 18 de marzo. La noticia llega y entra en vigencia antes de las vacaciones de Semana Santa, una fecha que que el turismo británico aprovechará junto a la nueva medida.

“El Reino Unido está liderando el mundo en la eliminación de todas las restricciones de viaje restantes de COVID-19, y el anuncio de hoy es un testimonio del arduo trabajo que todos en este país han realizado para implementar la vacuna y protegerse unos a otros”, dijo Grant Shapps, secretario de Transporte británico.

Concretamente, desde las 4 a.m. del viernes 18 de marzo, dejarán de exigírseles a los viajeros el “formulario de localización de pasajeros” y las pruebas a los pasajeros no vacunados, es decir que no deberán realizarse un test PCR antes del viaje, ni tampoco posteriormente a la llegada.

El Gobierno de Boris Johnson anunció que desde el viernes eliminarán todas las restricciones a los viajes internacionales. Justin Tallis/Pool via REUTERS

“Este paso refleja las decisiones tomadas por el gobierno, tal como se establece en el plan Living with COVID, y el éxito del lanzamiento de vacunas y refuerzos en el Reino Unido, con el 86% de la población recibiendo una segunda dosis y el 67% de la población con un refuerzo o tercera dosis”, reza el documento oficial.

“Podemos eliminar estas restricciones finales gracias al increíble éxito de nuestro programa de vacunación, que ha visto reforzados a más de 8 de cada 10 adultos en todo el Reino Unido”, dijo Sajid Javid, secretario de Salud y Atención Social del Reino Unido, quien agregó que esto no significa que ya no se le dará importancia al coronavirus, sino que se seguirá monitoreando y rastreando la posible aparición de nuevas variantes, y que mantendrán una reserva de medidas que se podrían implementar velozmente en caso de ser necesario.

El sector aerocomercial británico celebró la medida anunciada. REUTERS/Hannah McKay/

Por supuesto que la medida fue altamente celebrada por el sector aerocomercial y turístico. Karen Dee, directora ejecutiva de la Asociación de Operadores de Aeropuertos del Reino Unido dijo que el regreso de los viajes sin restricciones es una buena noticia para los pasajeros y que esto debería permitirle a la aviación dar pasos significativos hacia la, aún en proceso, recuperación. “Las personas deberían sentirse animadas a reservar sus ansiadas vacaciones, viajes para ver a familiares y amigos en el extranjero que no han visto en mucho tiempo y viajes para reavivar lazos comerciales con otros países”, concluyó.

“Estamos agradecidos por el momento del anuncio mientras nos preparamos para dar la bienvenida a los pasajeros esta Semana Santa y el verano, para lo cual sabemos que existe una gran demanda acumulada, y por el liderazgo del Reino Unido al ser el primer mercado de aviación importante en eliminar todas las restricciones restantes. Ahora es el momento de volver a los cielos, para disfrutar de todo lo que hace que la aviación y los viajes internacionales sean geniales, para familias y empresas”, dijo por su parte Tim Aldersdale, director ejecutivo de Airlines UK.

Sin dudas el anuncio del Reino Unido es un hito desde que comenzó la pandemia. Es la primer economía importante del mundo en levantar todas las restricciones a los traslados internacionales luego de que un virus desconocido haya paralizado la industria de los viajes y haya puesto en jaque al turismo mundial.

Por supuesto que se trata de un ensayo, controlado gracias a los altos índices de vacunación del reino Unido, pero que tendrá que pasar la prueba y demostrar que ya es posible convivir con la Covid-19. En base a los resultados, quizás más países del mundo tomen el ejemplo y el 2022 se convierta, ahora sí, en el año en que el mundo vuelve a cierta normalidad.

