Martín Guzmán se reunirá con ejecutivos de multinacionales para despejar dudas y explicarles el acuerdo con el FMI

A la reunión anterior también asistieron sindicalistas

Otra vez la parrilla de la terraza del ministerio de Economía tendrá invitados. Luego de una jornada larga, como la de ayer, cuando acudió a la comisión de la Cámara de Diputados para defender el proyecto de ley de acuerdo con el FMI, el ministro de Economía Martín Guzmán recibirá a ejecutivos de multinacionales que operan en el país.

Si bien el eje formal de la reunión tendrá que ver con temas vinculados al desarrollo tecnológico y la ciencia –estará presente el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus– el debate sobre la negociación con el Fondo y la marcha del debate legislativo estará en el centro del almuerzo. También participará el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.

Por el sector empresarial estarán presentes Antonio Aracre, CEO de Syngenta; Sergio Kauffman, CEO de Accenture, el empresario y matemático Sebastián Ceria; Gabriela Renaudo, de Visa; y Federico Trucco, CEO de Bioceres. Ceria, de 56 años, es un graduado en Matemática en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA con un doctorado en Matemática aplicada en la Universidad Carnegie Mellon, que vive en el exterior hace más de 30 años. Fue quien donó el dinero para realizar el recientemente inaugurado edificio inteligente Cero+Infinito, de su ex facultad.

“Es una reunión de empresarios vinculados al conocimientos, como la bioeconomía, los servicios financieros, software y algunos científicos de Conicet. La idea es hablar de la importancia que tendrá el acuerdo con el FMI para una industria como la nuestra, que exporta conocimiento, que quiere seguir haciéndolo y que cada vez más peso tiene dentro de las exportaciones de Argentina. Somos la industria que más potencial tiene, que viene creciendo mucho, con generación de empleo y ventas al exterior”, detalló uno de los empresarios que estará presente.

Guzmán, junto a Carlos Heller y Juan Manzur, ayer en Diputados

“Son parte de los encuentros habituales que tiene el ministro en los últimos meses con el sector privado”, agregaron desde Economía. “Se hablará de acuerdo, se escuchará la visión de los empresarios, que saben que la Argentina está crecimiento y que hay potencial para inversiones”, destacaron.

En la reunión anterior, en enero pasado, también había participado gremialistas, como Héctor Daer, Jorge Sola, Andrés Rodríguez y Antonio Caló, y el tema central también fue el FMI. Y también la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el ministro de Agricultura Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y el titular de la cartera de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Congreso

Ayer el ministro estuvo en el Congreso. “Es nuestra responsabilidad marcar lo potencialmente desestabilizante de la situación si la Argentina enfrenta si no se refinancia la deuda de 2018. Enfrentamos caminos que se bifurcan, es un problema grave. Esta es una solución en pasos y este es uno muy importante. El acuerdo que hoy trae el Gobierno establece un camino transitable”, aseguró.

Dijo, además, que no aprobar el acuerdo generará “un profundo estrés” cambiario, algo que tendría consecuencias en la actividad económica, la inflación, el desempleo y la pobreza.

“La alternativa es un crecimiento de la incertidumbre y no redunda en nada mejor. Por el contrario va a generar una situación de profundo estrés cambiario con consecuencias inflacionarias, la actividad económica, el empleo y la pobreza”, agregó.

El diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina (Nicolás Stulberg)

En una muy larga jornada, Guzmán tuvo cruces con diputados de la oposición, como Luciano Laspina y Martín Tetaz.

“El acuerdo que usted firmó no es un tratado internacional. Es absoluta y exclusiva potestad suya. Nos quiere hacer socios de un ajuste inevitable porque en los últimos dos años se quedó sin financiamiento. Quiere asociar a la oposición de un ajuste que ustedes no pueden evitar”, apunto Laspina.

“El FMI no es cualquier acreedor. Se supone que debe hacer es proveer apoyo a un país cuando tiene un problema de balanza de pago, no apoyo a un Gobierno. Conceptualmente lo que se busca es que la Argentina actúe como Estado nación”, contestó el ministro. Y fue muy duro al criticar el calculo dolarizado que hace Cambiemos sobre la deuda pública en pesos: “Yo tengo experiencia como académico, como docente, contacto con pares, con hacedores de política pública. Me cuesta encontrar una situación en la cual se exhiba tamaña debilidad conceptual como cuando hacen conversión de pesos y hablan de endeudamiento en dólares”.

Tetaz, en tanto, consultó sobre el precio futuro del gas GNL y Guzmán le contestó que tenía la “bola de cristal” para saberlo. “De las 40 preguntas no me estas respondiendo nada”, insistió el legislador radical Tetaz. “Si usted lee el programa verá que se está definiendo la segmentación que se busca ejecutar el día 1 de junio. Me hace una pregunta que no es relevante, porque hoy no se hace. Para definir un precio hay que saber cuáles son los costos en el que se define el precio, que incluye esos costos”, replicó Guzmán.

Hoy, a priori, con los empresarios, el clima será más ameno.

