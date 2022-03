Acuerdo con el FMI: cauto optimismo entre los analistas financieros

El acuerdo con el FMI abre la puerta a renovadas apuestas bursátiles

En las últimas cinco semanas, desde que el presidente Alberto Fernández anunció que se llegó a un entendimiento por la deuda con el Fondo Monetario Internacional, los dólares alternativos se inclinaron a la baja, la brecha cambiaria cedió del 90% por primera vez desde octubre, y las acciones y los bonos recuperaron posiciones.

No obstante, la novedad del ingreso del proyecto del acuerdo para su tratamiento legislativo fue recibido con cauto optimismo por el mercado, lejos de la euforia, dado que este paso para extender el calendario de vencimientos ya estaba asumido en las cotizaciones.

El Ministerio de Economía envió esta tarde a la Cámara de Diputados el memorándum de entendimiento con el organismo de crédito. El Congreso deberá tratar el proyecto y, una vez aprobado, será enviado al directorio del FMI para conseguir su aval final.

A las empresas y a los bonos todavía les queda muchísimo recorrido por hacer. Hay que empezar a tomar alguna posición en activos argentinos (José Ignacio Bano)

El analista financiero Mateo Reschini advirtió que “hay que ver palabra por palabra, porque todavía falta un poco de letra chica como para saber que puede llegar a ser lo más rentable en cuanto a trades de Argentina. Dentro de todo, ya parece auspicioso que saquemos del medio este problema. Afuera la reacción de los bonos no es bestial, lo tenían ‘priceado’ (incorporado en precios); se está esperando lo que pueden ser más los detalles de letra chica, lo mismo con acciones, así que lo más prudente será esperar”.

“El équity (acciones) parece bastante barato, que también hay que considerarlo desde la perspectiva global, que toda esta cuestión de guerra en Ucrania y de posible recesión, puede llegar a traerle alguna dificultad a la Fed para levantar las tasas tan agresivamente como planteaban. En équity es bastante más asimétrica (mayor upside) la apuesta de lo que podamos llegar a ver en bonos. Por ahora habría que ver un poco más los números finos, pero esto es alcista, es bullish”, añadió Reschini en diálogo con Infobae.

Más allá de un rebote puntual, a los bonos se les hace difícil cambiar la tendencia si no se generan los dólares necesarios para pagar los vencimientos (Christian Buteler)

José Ignacio Bano, gerente de Research de Invertir Online, dijo a Infobae que “hay cosas que ya vienen ocurriendo: todo lo que son bonos en pesos ya venían muy prolijos, me parece una alternativa conservadora y hasta independiente del acuerdo con el Fondo o menos influido por el acuerdo si se quiere. Seguramente tenga más influencia veamos mucha más volatilidad en los bonos en dólares y en las acciones argentinas”.

“Las acciones ya están de algún modo reaccionando, porque todas las que más se mueven, justamente, son las de servicios públicos, entonces ahí hay una expectativa de que van a empezar a haber suba de tarifas. Gran parte de eso ya está descontado, entonces hay que entender hasta dónde iría. Si este es un primer paso y vamos a volver a una normalidad absoluta, a las empresas todavía les queda muchísimo recorrido por hacer y a los bonos también. Hay que empezar a tomar alguna posición en activos argentinos. Veníamos muy cuidadosos al respecto y de apoco empezamos a incorporar activos argentinos a los portafolios que sugerimos. Hay que entender que es para un perfil más agresivo en estos momentos”, expresó Bano.

“La implementación del acuerdo con el FMI será compleja y tendrá costos políticos asociados” (Gustavo Ber)

En la Bolsa porteña, la mejora de las valuaciones -tanto en pesos como en dólares- estuvo liderada por las acciones del sector energético al confirmarse que el acuerdo con el FMI contempla una suba en las tarifas al compás del incremento salarial. En lo que va de 2022, papeles como Transportadora Gas del Sur (+38%) y Edenor (+24%) fueron apuestas ganadoras. El “boom” de commodities también impulso a los títulos de la agrexportadora Cresud (+45%) y la petrolera YPF (+20%).

El analista financiero Christian Buteler subrayó que “la noticia es positiva, eso es indudable, y puede dar una reacción o rebote puntual, pero en el mercado de bonos se hace difícil que ese rebote cambie la tendencia de fondo y sea duradero, porque más allá del acuerdo, el problema de base sigue estando igual y no se generan los dólares necesarios para pagar los vencimientos o cuando se haga más pesada la carga de los intereses y sin mercado de deuda internacional abierta para colocar nuevos bonos para ‘rollear’. El mercado ya lo sabe y por eso los bonos cotizan lo que cotizan. Más allá de que los números pueden mejorar para Argentina si cumple con el FMI y continúa la reactivación, mientras no puedas volver a colocar deuda se hace difícil que la tendencia cambie”.

“Por ahora habría que ver un poco más los números finos, pero esta noticia es alcista” (Mateo Reschini)

“En cuanto a las empresas, van un poco más ligadas y atadas a la evolución económica. Si Argentina cumple con el Fondo y continúa con el crecimiento -que obviamente no va a ser a las tasas del año pasado-, y ahora la suba de tarifas no la mete en una recesión como ocurrió en 2016, las acciones pueden tener un mejor recorrido. Pero no es por el Fondo exclusivamente, será siempre y cuando las condiciones sigan mejorando. Y eso depende no solo de cumplir con el FMI, sino de muchas otras medidas que el Gobierno necesita seguir tomando”, añadió Christian Buteler.

Javier Casabal, Fixed Income Strategist en AdCap explicó que “dado el riesgo de implementación del acuerdo, creemos que la inflación es probable que se convierta en la variable de ajuste del programa. Mientras que la brecha cambiaria puede recomponerse generando confianza y siguiendo las políticas adecuadas, la obstinada inflación en Argentina puede necesitar varios años para converger. En resumen, preferimos títulos atados a la inflación como el Boncer 2024 para apostar por un reducción de brechas. Alternativamente, si el Banco Central decide intervenir con un enfoque ortodoxo, las tasas variables podrían convertirse en la clase de activo preferido. Hasta entonces, preferimos permanecer en bonos con diferenciales más altos como, el PBA 2025″.

“Más allá de que se venía descontando una aprobación parlamentaria, algunas demoras y tironeos en dicho proceso están despertando inquietudes entre los inversores ante la proximidad del importante compromiso (del 22 de marzo). Ocurre que lograr consenso entre las principales fuerzas no sólo resulta importante para la validación en el Congreso sino también para avanzar en su implementación, ya que será compleja y tendrá costos políticos asociados, más allá de que sea crucial en busca de ir resolviendo los desequilibrios ‘macro’”, consideró Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

Para Roberto Geretto, economista del fondo de inversión FundCorp, “se vuelve a destacar las características ‘light’ del acuerdo con el FMI. Todo esto refuerza la idea del mercado que se trata de un acuerdo de mínima para evitar un default con el FMI y un mayor deterioro macro, pero lejos va a estar de cambiar las expectativas o brindar un shock de confianza”.

La portavoz de Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, afirmó en rueda de prensa que, mientras los equipos técnicos ultimaron los detalles del memorándum, el Gobierno llegó a un acuerdo en la cuestión tarifaria para “lograr niveles razonables y susceptibles de ser aplicados con criterio de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad”.

Se aguarda que el debate parlamentario por el tema del FMI sea contrarreloj dado que Argentina enfrenta el 22 de marzo un vencimiento por unos USD 2.800 millones, que podría evitarse si se aprueba el acuerdo.

Fernández dijo en su reciente discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que de aprobarse el acuerdo con el Fondo, el país comenzaría a realizar pagos al organismo en 2026, para concluirlos en 2034.

