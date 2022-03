Tras el lunes fatídico para el mercado ruso, el rublo se vuelve a hundir

Las primeras operaciones con el rublo ruso en el mercado over the counter, el mercado global no regulado de divisas que mueve USD 5 billones diarios, marcaban un precio de 110,50 por dólar que equivale a una suba de 17%.

Este mercado, a diferencia del overnight, funciona las 24 horas los 365 días del año. No se sabía si la Bolsa iba a operar, pero nadas hacía presagiar que se animen a abrir ese mercado porque las caídas serían sorprendentes.

El más beneficiado con el cepo cambiario que impuso el gobierno ruso fue el Bitcoin que en la medianoche operaba a USD 43.125 desde los USD 37.675 de la mañana. Es decir que en unas horas trepó 14,29%.

Los rusos ante el cepo estricto para transferir dólares que impuso el Banco Central de Rusia buscaron alternativas para transformar sus rublos en dólares. El cepo incluye la obligación de las empresas de cambiar 80% de sus tenencias en dólares, una suba de las tasas de interés al doble, o sea a 20% anual, la limitación de retirar dólares de los bancos. Las filas frente a los cajeros, cuando cerraron las entidades, continuaban ante el rumor de que habría un corralito para los depósitos antes las dificultades que planteó el primer día de restricciones comerciales y cambiarias.

Fue un lunes negro para Rusia. Las acciones petroleras que podían actuar en el mercado financiero cayeron hasta 76%, los principales fondos de inversión del mundo se retiraron del mercado ruso, las grandes petroleras del mundo deshicieron sus convenios de asociación e inversión, Morgan Stanley los eliminó de su índice MCSI, donde la Argentina está en una de las calificaciones más bajas (stand alone) y J. P. Morgan anunció que están a punto de entrar en recesión porque la economía se contraerá 20% en el segundo trimestre del año y terminará con una caída anual de 3,5%.

El conjunto de medidas contra el país que preside Vladimir Putin crece y hace que cada día la guerra cueste más.

Por eso lo más esperado hoy es el discurso de Joe Biden a ambas cámaras, sobre el estado de la Unión. Esta presentación es un balance del año de gestión, pero también se espera que anuncie medidas punitivas contra Rusia y brinde una orientación sobre como hará para paliar los costos de la guerra sobre Estados Unidos que enfrenta la inflación más alta de los últimos 40 años.

También hablará de recorte de gastos, de incentivos al consumo, más producción de bienes nacionales y su política migratoria.

En tanto, los mercados norteamericanos, seguían en leve baja. Los futuros a la medianoche mostraban al Dow Jones con una caída de 0,01%, al S&P 500 con 0,05% y al Nasdaq con 0,16%.

Europa se recuperaba. El Euro Stoxx 50 que es una muestra del comportamiento del medio centenar de las empresas más grandes de la Unión Europea, subía 0,57%. Alemania avanzaba 0,41% y París retrocedía 2,68%.

En Asia, el Nikkei de Japón recuperaba 0,79%, mientras el Hang Seng de Hong Kong seguía estable. Los índices de China subían hasta 0,34% como es el caso del China A50 que engloba a las principales empresas extranjeras radicadas en el país.

El dólar se siguió fortaleciendo ante las seis principales monedas del mundo en 0,17%, mientras el euro y la libra esterlina no podían detener su retroceso. El real brasileño, es la única moneda que está en paridad con el dólar. El lunes subió más que la divisa norteamericana y anoche estaba sin cambios.

El oro sigue siendo refugio. En el mercado de futuros cotizaba 0,25% arriba a USD 1.905,45 por onza troy. El petróleo tenía leves alzas de 0,60% para la variedad WTI que es el de referencia en Estados Unidos y de 0,69% en el Brent que es la referencia de Europa y de la Argentina. El gas anotaba aumentos de 0,41%. El trigo seguía imparable con un avance de 1,24% junto al maíz con 1,40% y la soja con 1,47%.

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son el otro gran activo de cobertura en las crisis, continuaban en alza y su rendimiento bajó a 1,83%.

Todo indica que habrá un martes de calma. Será el último feriado para los mercados argentinos. El Banco Central tiene que agradecer que en estos dos días no hubiera operaciones en la plaza financiera local.





