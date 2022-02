Los tubos de tungsteno son una nueva moda en el mundo cripto: para qué sirven, cuánto cuestan y dónde conseguirlos

El cubo de tungsteno concentra mucho peso en muy poca materia

El mundo cripto no deja de dar sorpresas y no solo por su volatilidad y lo novedoso que es aún para muchos mortales, sino también por todo lo que gira a su alrededor. En este caso, se trata de un objeto muy particular que es una metáfora perfecta de lo que hace a un bitcoin o a un NFT (Token No Fungible, por sus siglas en inglés). Hablamos de los cubos de tungsteno, un metal gris, de entre uno o dos centímetros de cada lado, 1,7 veces más denso que el plomo, extremadamente pesado para su tamaño y utilizado frecuentemente en una amplia gama de aplicaciones industriales, que concentra muchísimo valor en algo muy pequeño.

Estos cubos de metal gris se convirtieron en una flamante obsesión de muchos inversores. El tungsteno, conocido también como wólfram, wolframio o volframio, es un elemento químico de número atómico 74 y se puede encontrar en el grupo 6 de la tabla periódica de los elementos. Uno de los motivos por el cual se volvió tan popular en el universo de las criptomonedas tiene que ver con algo que rescatan los inversores: “la experiencia única de sostener un cubo de tungsteno”.

Según pudo averiguar Infobae, los precios oscilan de forma extrema, al igual que pasa con algunas criptomonedas. Los cubos de este particular metal se pueden comprar por USD 15, mientras que algunos más grandes superan los USD 3.000.

A nivel global estos bienes se pueden adquirir en portales como Amazon o Ebay, mientras que en la Argentina también se pueden adquirir pagándolos en pesos. Por ejemplo, en la plataforma de e-commerce Mercado Libre se publicó un cubo de tungsteno de 1 kilo por 100.000 pesos.

En ese contexto, la especialista en criptomonedas Florencia Benson dijo a este medio que se trata de una moda que “sube y baja”. Asimismo, remarcó que lo que resulta muy atractivo del tungsteno es que concentra mucho peso en muy poca materia.

Cabe destacar que no se trata de un bien inaccesible ni escaso, sino de un metal muy pesado que se utiliza para fines industriales.

“La moda genera FOMO (acrónimo en inglés de ´miedo de quedarse afuera´´, de perderse algo). Y en ese plano, se pone de moda, se vuelve furor y la velocidad en la que se adopta habla del efecto que tiene la comunidad para generar valor y para sostenerlo”, dijo Benson.

Según la socióloga, la razón del furor por el cubo de tungsteno se explica por lo que se conoce como el Network Effect (efecto de red en castellano): que no es ni más ni menos que el efecto que genera el boca a boca, la generación de una moda.

El origen

De acuerdo a los medios internacionales, el furor por el tungsteno comenzó con un tuit del director de comunicaciones de CoinCenter, Neeraj Agrawal, quien el último 12 de octubre -a modo de broma- advirtió sobre una “escasez” del tungsteno.

Si bien no están claros los motivos por los cuales se volvió tan popular de forma repentina en el universo de las criptomonedas, muchos inversores coinciden en que “sostener un cubo de tungsteno es una experiencia única”

Luego de que su publicación se volviera viral, según Coindesk, Midwest Tungsten Service (firma que comercializa láminas de tungsteno y alambres de tungsteno para usos industriales, aunque también vende el material en forma de cubo) registró un aumento del 300% en las ventas de estos productos y hasta se borró el inventario de su tienda de Amazon.

En ese entonces, la devoción generada entre los usuarios obligó al fabricante de Illinois a hacerle frente a una ola de compras minoristas que no estaba prevista y a evaluar nuevas opciones de pago.

“Las existencias de cubos de tungsteno de Midwest Tungsten Service en Amazon ahora están completamente agotadas, resaltó en octubre pasado el director de comercio electrónico, Sean Murray, a CoinDesk.

