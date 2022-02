Riesgo en el aire: como afectó la guerra en Ucrania al tráfico aéreo y el antecedente que asusta a las aerolíneas que vuelan por la zona

Aviones estacionados en el aeropuerto de Kiev después de que el presidente ruso Vladimir Putin autorizara una operación militar en el este de Ucrania, el 24 de febrero de 2022. REUTERS/Umit Bektas

En la madrugada de este jueves el preidente ruso Vladimir Putin ordenó a sus fuerzas armadas que avancen sobre el territorio ucraniano. Por su parte, Volodomir Zelensky, presidente de Ucrania, declaró la ley marcial y dijo que Rusia había atacado infraestructura militar ucraniana e instó a los ciudadanos del país a quedarse en sus casas y evitar el pánico.

¿Cómo afecta el conflicto armado al tráfico aéreo de pasajeros? Primero que nada hay que recordar que el conflicto en Ucrania tiene un terrible antecedente en materia de seguridad para el tránsito aéreo. El 17 de julio de 2014, un avión de Malaysia Airlines, que transportaba 283 pasajeros más 15 miembros de la tripulación, fue derribado por error mientras sobrevolaba la región de Shiaktiorsk a 40 kilómetros de Donestk, uno de los puntos centrales del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Si bien todavía no hay sentenciados por el hecho, las investigaciones posteriores determinaron que el misil que impactó la aeronave fue uno de modelo “Buk”, perteneciente a las 53ª brigada de Misiles Antiaéreos del ejercito ruso. En aquel entonces, la tensión entre Rusia y Ucrania ya estaba activa, aunque el conflicto armado todavía estaba limitado a la actividad de milicias irregulares relacionadas con Moscú que operaban dentro del territorio ucraniano.

Los restos del vuelo MH17 en la región de Shiaktiorsk, a 40 kilómetros de Donestk. (Photo by Pierre Crom/Getty Images)

Ante este antecedente, las aerolíneas comerciales del mundo optan por evitar sobrevolar el aérea a toda costa, incluso la Empresa Estatal de Servicios de Tránsito Aéreo de Ucrania informó el día de hoy que “debido al alto riesgo de seguridad de la aviación para la aeronáutica civil se decreta el cierre del espacio aéreo de Ucrania para vuelos civiles”. Más allá de este anuncio, las compañías aéreas ya estaba desviando sus aeronaves para evitar cualquier posible inconveniente, o pero aún, una catástrofe. Esto puede observarse en sitios de rastreo de aeronaves como Flightradar o Flightaware, donde se ve un “bache” sobre todo el territorio ucraniano y sobre parte del territorio ruso donde están ubicadas las tropas de ese país.

Felipe Baravalle, Director Ejecutivo de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca), dijo ante este medio que es lógico que las empresas aéreas busquen evitar sobrevolar la zona, no sólo por el antecedente del vuelo MH17 antes comentado, sino porque todo conflicto armado es un riesgo para los pasajeros y sus aeronaves. “Esto va a afectar al tráfico aéreo, sobre todo en Europa, porque los aviones que tienen que rediagramar sus rutas, no lo pueden hacer así nomás, cada torre de control estará sobrecargada de operaciones y habrá importantes demoras”, explicó.

Las aerolíneas comerciales evitan la zona, formando un "bache" sobre la región afectada. (Foto: captura de pantalla de Flightaware)

Ante la pregunta sobre cómo podría afectar el conflicto a los vuelos que parten desde Argentina, Baravalle comentó que las aerolíneas que viajan desde el país hacia Europa lo hacen hasta las capitales de los países centrales, como París, Roma, Madrid, entre otras, por lo que esos vuelos no deberían verse afectados.

Sin embargo, Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea de bandera, sí ofrece vuelos hacia Moscú, la capital de uno de los países protagonistas del conflicto bélico. La compañía aérea nacional comparte código aéreo con Aeroflot, la empresa aérea de bandera rusa, y vende vuelos hacia dicha ciudad. Con una escala en Madrid, el trayecto se completa con aviones y servicios de la aerolínea rusa.

“Mientras Aeroflot sostenga sus vuelos desde Madrid a Moscú, el código se mantiene vigente y los vuelos no se verían afectados”, explicaron fuentes de Aerolíneas Argentinas. Así que por el momento, los servicios aéreos de pasajeros que se ofrecen en Argentina no tienen cambios por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Mientras tanto, las empresas aéreas del mundo que solían volar por esa región del mundo la están evitando para no correr el riesgo de protagonizar una tragedia que sume más muerte a la situación.

