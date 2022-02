Darío Martínez, secretario de Energía: “No queremos repetir el ‘tarifazo’ ni tampoco tener las tarifas congeladas”

“La decisión es cuánto va a impactar en la factura residencial es del 20% en AMBA de manera plana. Es la misma decisión que tomamos el año pasado”, afirmó el secretario de Energía, Darío Martínrz

Luego de que el Gobierno Nacional autorizara a las distribuidoras de gas a aplicar aumentos de 36% en su servicio y un 60% a las empresas transportistas a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el secretario de Energía, Darío Martínez, ratificó que el alza que sufrirán los usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será entre 17% y 20% y agregó que se verá plasmado en los consumos de marzo que se pagarán en abril.

Asimismo, el funcionario destacó que habrá un solo aumento en todo el año como sucedió en 2021 y remarcó que las tarifas de luz seguirán el mismo camino.

En declaraciones a Radio Con Vos, Martínez dijo que “lo que se anunció hoy es el resultado de las audiencias públicas”, al tiempo que destacó que “las tarifas no están congeladas pero evolucionan mucho menos que el salario de los trabajadores”.

“La decisión es cuánto va a impactar en la factura residencial es del 20% en AMBA de manera plana. Es la misma decisión que tomamos el año pasado”, afirmó el secretario de Energía.

Respecto a la quita de subsidios destacó: “Hablamos de un uso más inteligente. Hay que subsidiar a quienes no pueden afrontar el costo de la energía. Es un tema que hay que abordarlo”.

“Si la energía es barata o cara depende de la capacidad de cada sector. En eso el Estado tiene que estar atento, a los sectores más vulnerables y a seguir ayudando porque es lo que corresponde. Queremos recuperar en Argentina el salario de todos y todas. Esta decisión política es la misma que se tomó el año pasado y no tiene que ver con la discusión con el FMI”, dijo Martínez.

Y añadió: “No queremos repetir el tarifazo que complicó la vida de muchos argentinos. No queremos repetir el ‘tarifazo’ ni tampoco tener las tarifas congeladas, sino que su evolución sea por debajo de la evolución de los salarios y que todos los argentinos vayan recuperando la posibilidad de consumir bienes y servicios. Es una decisión política de un gobierno que entiende que esto es prioritario”.

En ese sentido, indicó que el Ejecutivo busca que haya una tarifa justa que permite que los salarios se recuperen y que “está muy lejos de ser un tarifazo”.

Cabe recordar que el Gobierno Nacional autorizó a las distribuidoras de gas a aplicar aumentos de 36% en su servicio y un 60% a las empresas transportistas.

La decisión de aumentar la tarifa de gas fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial a través del Decreto 91/2022. En el acuerdo alcanzado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Federico Bernal, y Metrogas, se fijó el incremento para la tarifa de gas “para que se produzca durante marzo de 2022″, con el objetivo de que “la licenciataria pueda afrontar sus costos de operación y mantenimiento y su cadena de pagos, de forma tal de continuar con la normal prestación del servicio público a su cargo”.

El Gobierno anunció que se aplicarán “los ajustes por categoría de usuario y cargo”: para los usuarios residenciales el cargo será del 36%; en el caso del servicio general P, que son aquellos destinados a usos no domésticos en donde el cliente no tiene una cantidad contractual mínima, la suba será del 35% al igual que para el Gas Natural Comprimido (GNC); para grandes usuarios será del 70%; para subdistribuidores será del 10%; mientras que para el servicio general G para usos no domésticos en donde el cliente ha celebrado un contrato de servicio de distribución y/o transporte de gas con una cantidad contractual mínima, la cual en ningún caso puede ser inferior a 1.000 m3/día durante un período no menor a un año, el cargo será del 50%.

Porcentajes similares fueron acordados con Naturgy (Norte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo partidos del oeste y norte del conurbano), Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana, que prestan el servicio en el AMBA y las empresas que lo hacen en el interior del país.

El incremento autorizado por el Poder Ejecutivo es inferior al planteo que hicieron las empresas en la audiencia pública de mediados de enero. Entre las empresas del sector de distribución, donde operan entre otras Metrogas, Naturgy y Camuzzi, los aumentos pedidos fueron de entre 76% y 83%. Estas empresas pudieron incrementar sus ingresos un 26% en 2021, poco más de la mitad de la inflación anual estimada para el cierre del año.

