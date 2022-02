Matías Kulfas: “Quien crea que la inflación se resuelve con acuerdos de precios tiene una visión muy acotada”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, defendió hoy el acuerdo con el FMI que negocia el ministro de Economía, Martín Guzmán, porque a su juicio permitirá despejar incertidumbres y contribuirá a reducir la inflación. El funcionario dijo que la Argentina necesita ir a un escenario de equilibrio y luego superávit fiscal para tener más márgenes de libertad en materia de política económica. Cuando se le señaló el disenso de Máximo Kirchner y al interior del Frente de Todos, dijo que cuando se conozca el texto se podrá profundizar la discusión y los aspectos técnicos del acuerdo de un modo menos ideológico.

Según Kulfas, la inflación descenderá este año gracias a que el acuerdo con el Fondo aleja “escenarios disruptivos”, habrá menos emisión y se reducirán las expectativas de aumentos de precios. La inflación, dijo, es un fenómeno macroeconómico.

-¿Hay que hacer todo el esfuerzo posible para que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso?, le preguntaron en una entrevista por CNN radio.

-Sí, es importante para disipar incertidumbres. Nunca hubiésemos ido a buscar el FMI, fue un error garrafal del gobierno anterior. Pero ya está, la realidad es que tenemos que restructurar esa acuerdo y eso va a disipar esa incertidumbre. Es un acuerdo que da alivio financiero, no incluye las clásicos reformas neoliberales que en otros tiempos el FMI exigía a la Argentina y a otros países, no implica ajuste fiscal, tiene un esquema en el que es posible bajar el déficit sin bajar el gasto y creciendo, como lo hicimos el último año y lo seguiremos haciendo”.

Tregua, no solución

Sin embargo, Kulfas reconoció que el acuerdo “no es la solución de la Argentina”. Lo que sí hace, dijo, es “alejar la incertidumbre y seguir el crecimiento sin los elementos disruptivos de un escenario de no acuerdo”. En cuanto a las resistencias internas a las metas de reducción del déficit que ya se dieron a conocer, el funcionario dijo que en las próximas semanas “habrá que profundizar la discusión y dar las explicaciones técnicas”. Pero enfatizó que “pensar que reducir el déficit es algo malo es un error. La Argentina necesita ir a escenarios de superávit fiscal”.

Según Kulfas, asimilar el déficit al progresismo o la izquierda y el superávit a lo conservador o de derecha lleva al “absurdo” de que Kirchner fue conservador de derecha y Macri de izquierda. La Argentina, subrayó, necesita necesita superávit fiscal para tener mayores márgenes de libertad de política económica.

Según Kulfas, cuando se conozca el texto del acuerdo se podrá profundizar la discusión sobre el mismo, de modo menos "ideológico", dijo en respuesta a las críticas de Máximo Kirchner y las resistencias de algunos sectores de la coalición oficial

“Cuando uno tiene déficit tiene que tomar deuda y depender de los dueños del excedente que no siempre comparten la política económica de un gobierno como el nuestro. Pero no se hace de un día para el otro. Las pautas acordadas son razonables, llegar paulatinamente al equilibrio y al superávit fiscal se puede hacer creciendo. El gobierno de Macri intentó el déficit cero con recorte de gastos y logró lo contrario, porque profundizó la recesión y cayeron los ingresos”, En cambio, señaló, con la actual política económica en 2021 el PBI creció 10% y no hubo ajuste: creció la obra pública, pero creció mucho más el ingreso fiscal y eso permitió bajar el déficit”.

Sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista en diputados y las disidencias internas en el Frente de Todos, a raíz del acuerdo, dijo que “se han planteado dudas que son válidas; cuando esté terminado el acuerdo, ahí discutiremos con más detalle y profundidad esto no de modo conceptual o ideológico, sino sobre el texto del acuerdo”.

En cuanto a la inflación, que en 2021 y en los últimos 12 meses superó el 50% y en enero registró un aumento del 3,9%, equivalente a más del 58% anual, la justificó diciendo que la baja de inflación lograda en 2020 “se revirtió por aumento de costos, suba de precios internacionales y expectativas devaluatorias; esos factores se van morigerando. Aunque los precios internacionales siguen altos, la emisión monetaria está a la baja y –dijo- en 2022 srá menor no solo a la de 2020 sino también a la de 2021.

Inflación y acuerdos de precios

Kulfas y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, encargado de los acuerdos de precios

Fue en ese contexto que le bajó el precio al efecto de los acuerdos de precios. “Programas como precios cuidados a acuerdos a nivel de provisión de insumos y mejorar cadenas productivas, como en el caso del sector alimenticio, son mecanismos de apoyo, pero la inflación es un fenómeno macroeconómico”. Por eso, explicó, reducida la expectativa de inflación, con el acuerdo con el FMI y un escenario internacional menos disruptivo “son elementos para que la inflación sea menor este año”.

Además, atribuyó el actual fenómeno inflacionario a la “enorme inercia” que dejó en 2019 el gobierno de Macri. “Quien crea que la inflación se reduce con acuerdos de precios, tiene una visión acotada. La inflación se resuelve con los macro-precios de la economía. Miremos lo que pasó en el mundo. No es un fenómeno que solo le pasó a la Argentina. Pero no es lo mismo un país que pasó de 3 a 9%, que uno que arranca de 53% en 2019, un punto de partida muy alto”.

El ministro obvió que la menor tasa de inflación en 2020 también se debió al escenario internacional y que la Argentina sigue en el reducido grupo de países con más alta inflación del mundo, como mostró un reciente tuit del analista económico-financiero norteamericano Charles Bilello: sobre 33 países desarrollados y en desarrollo, en 2021 la inflación argentina fue la segunda más alta, detrás de Venezuela. Junto con Turquía, fueron los países que se subieron al podio del ranking mundial de inflación, muy por encima de las tasas de inflación de los restantes países.

Un cuadro sobre la inflación 2021 en diferentes países del mundo, del analista económico-financiero de EEUU, Charles Bilello, muestra la diferencia de escala de la inflación argentina respecto de casi todos los países del mundo

Kulfas afirmó, como ya lo había hecho en una entrevista con Infobae, que el gobierno apunta a que este año los aumentos paritarios le ganen a la inflación. “Los márgenes empresarios están en buen escenario y en promedio este año pueden seguir creciendo en producción, por ahí ganando un poco menos por unidad”.

Es muy importante que el salario se recupere, dijo el ministro. En 2019.2020 cayó 20%, en 2021 le ganó un poco a la inflación. Ahora, concluyó, “los empresarios tienen que hacer un esfuerzo para que el salario crezca. Los salarios vuelven en mayor consumo y así se genera un círculo virtuoso”.

