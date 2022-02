Armando Pepe, empresario inmobiliario: “Hay que sancionar una ley de un sólo artículo que diga que se deroga la Ley Lipovetzky”

"Lipovetzky hizo una ley para Recoleta y Puerto Madero, sin tomar en consideración que el país no termina ahí”, señaló Pepe

En medio de la discusión entre inquilinos, propietarios, desarrolladores, inmobiliarias y el Gobierno para avanzar con modificaciones a la ley de Alquileres, conocida como ley Lipovetzky en referencia al legislador que la impulsó dos años atrás, el empresario inmobiliario Armando Pepe fue contundente y aseguró que a su juicio “ lo mejor sería sancionar una ley de un solo artículo que diga que se deroga la ley Lipovetzky ”.

Cabe recordar que luego de más de 18 meses desde que se promulgó la ley de alquileres que tenía como objetivo mejorar las condiciones de los inquilinos -resultado que finalmente no se logró debido a la escasez de oferta que generó la norma y la consecuente disparada de los precios- el Gobierno se reunió con las partes involucradas con el fin de implementar cambios.

En ese sentido, Pepe fue crítico de la norma vigente y consideró que retrotraerse a la ley anterior sería la solución al conflicto, sobre todo teniendo en cuenta que un 85% de los inquilinos rechaza la ley Lipovetzky, tal como señaló un relevamiento realizado por la plataforma inmobiliaria Zonaprop.

“En el 2020 se sancionó una ley de alquileres, propuesta y armada por Daniel Lipovetzky y por la Asociación de Inquilinos. Sancionaron la ley sin consultar al mercado inmobiliario, sin lograr que Lipovetzky nos atienda a nosotros, como Colegio de CABA, ni al Consejo Federal que nuclea los 30 colegios del país. Él hizo una ley para Recoleta y Puerto Madero, sin tomar en consideración que el país no termina ahí”, analizó el ex presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios en declaraciones al programa Es por acá de FM Milenium.

“La ley entró en vigencia en julio del 2020, con contratos por tres años y ajuste anual con un índice que pública el Banco Central. Al año exacto, el ajuste era 47%. Hoy, si firmaste un contrato el año pasado, es un 52% de incremento. Realmente es muy alto. Los sueldos no acompañaron. Incluso, hay propietarios que cuando ven el índice, le dicen a los colegas que administran propiedades en alquiler que le baje 10 puntos porque sino no lo va a poder pagar”, cuestionó Pepe.

En ese sentido, dijo que durante el 2021, de la oferta que había de propiedades en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires el 42% se retiró y se puso a la venta.

“Tampoco se vende, pero no los alquilan por tres años. Nosotros desde el Colegio el año pasado propusimos, a través del diputado Álvaro González, dos modificaciones a la actual ley. Primero, modificar el plazo y volver a los 24 meses. Segundo, eliminar el índice del Banco Central y que sea: o de común acuerdo entre las partes, o con un índice concertado entre las partes de los que publica el Indec que son muy precisos”, detalló.

“Las asociaciones de inquilinos están enamoradas de Berlín. La inflación anual es la misma que tenemos nosotros en 15 días. Si tuviéramos una inflación de dos puntos por año, la cosa sería absolutamente distinta”, dijo Pepe

Respecto a la reunión entre las partes implicadas que convocó esta semana el Secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, dijo: “Convocó a una mesa pero a la Cámara de Propietarios no la invitaron. Estuvo el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios y estuvieron un montón de asociaciones de inquilinos. Estuvo la Cámara de Empresa de Desarrolladores Urbanos, que su presidente dijo que si no bajamos la inflación, no eliminamos impuestos, no se va a construir en la Argentina y va a haber cada vez menos propiedades en venta y en alquiler”.

Según el empresario, la resolución de modificar la ley “tiene que hacerse en Diputados y en el Senado, no en una Secretaría de Comercio”.

Para Pepe, lo que está haciendo Feletti es allanarle el camino a la Comisión de Legislación General de Diputados para elevarle un informe. “Ahora pidió a todas las entidades que le pasen un informe con su propuesta para analizarlas. Creo que de ahí va a ir al ministro (Jorge) Ferraresi y de ahí a Diputados”, afirmó.

En tanto, consideró: “Lo mejor sería sancionar una ley de un sólo artículo que diga que se deroga la ley Lipovetzky y volver a como estábamos antes, que no había conflictos entre propietarios e inquilinos, y que se pongan las comisiones a trabajar con todas las entidades del sector a preparar una ley en serio”.

Asimismo, recordó que la propuesta que le habíamos hecho el Colegio de Corredores Inmobiliarios a Lipovetzky en su momento era: incluir en la ley un desalojo inmediato, y que un inquilino que no pague en 60 días se lo pueda desalojar.

“De ahí descomprimiría mucho el pedido de garantías por parte de los propietarios. Por otro lado, incluíamos un Plan Nacional de Construcción de Viviendas de Interés Social hasta 60 metros cuadrados en todo el país por desgravación impositiva por 10 años con obligación de alquiler. Esto está copiado de Uruguay”, aseveró.

Luego de más de 18 meses desde que se promulgó la ley de alquileres que tenía como objetivo mejorar las condiciones de los inquilinos -resultado que finalmente no se logró debido a la escasez de oferta que generó la norma y la consecuente disparada de los precios- el Gobierno se reunió con las partes involucradas con el fin de consensuar cambios

En ese marco, dijo: “Si saliera una nueva ley, queremos meter el desalojo expres que sería importantísimo y el Plan Nacional de Construcción de Viviendas de Interés social, que movilizaría la construcción y muchos gremios que hoy están con muchos problemas”.

Sobre el impuesto a la vivienda ociosa declaró: “Las asociaciones de inquilinos están enamoradas de Berlín. La inflación anual en Berlín es la misma que tenemos nosotros en 15 días. Si tuviéramos una inflación de dos puntos por año, la cosa sería absolutamente distinta”.

Y agregó: “En este momento en la Ciudad de Buenos Aires hay 138 mil propiedades en venta en oferta, de las cuales un 20% son departamentos nuevos que se terminaron entre el 2020 y 2021 y no se pueden vender. Al que invirtió a la Argentina, que ayudó a impulsar la construcción, que hizo todos los aportes que corresponden, ¿le van a poner un impuesto por haber invertido en el país? Es muy complicado para poder llevarlo a la práctica”.

En otro orden, Pepe se refirió a los problemas que genera la norma vigente y aseguró que están viniendo cientos de familias a alquilar para los chicos que empiezan las clases en las facultades y no hay departamentos en la Ciudad de Buenos Aires. “Los precios se fueron a las nubes, porque cuando un producto escasea sube muchísimo”, sentenció.

Finalmente se refirió a la problemática en general que tiene el mercado inmobiliario y afirmó: “Esto no es culpa de este gobierno, ni de Mauricio (Macri), ni de Cristina (de Kirchner), ni el de Néstor (Kirchner). Acá hace 70 años que ningún gobierno nacional se puso al hombro el déficit nacional. Hoy tenemos 3.300.000 viviendas de déficit. Si no existiera ese déficit, no tendríamos los problemas que tenemos. Previo a las elecciones, todos los candidatos hablaban de viviendas y créditos. Todo sarasa”, aseguró.

Y agregó que durante la campaña estuvo reunido con dirigentes Javier Milei, Leandro Santoro, María Eugenia Vidal y José Luis Espert, y que “todos coincidieron en que hay que derogar la ley. Esperemos que en las sesiones ordinarias de marzo se pueda tratar el tema.”

