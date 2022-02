Melconian: “El programa del FMI no te saca los ravioles pero quiere que te sigas poniendo la misma camisa slim fit”

Carlos Melconian, economista y expresidente del Banco Nación

El economista Carlos Melconian calificó al acuerdo que el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) trabajan para alcanzar como “plan pegatina”, porque establece objetivos que no son consistentes con los métodos que utiliza para alcanzarlos . Considera que se trata de un plan que busca contener la inflación y corregir desajustes de precios relativos por apenas 18 meses que le quedan al mandato presidencial de Alberto Fernández. Dijo, además, que el objetivo oficial de llegar al final del mandato está lejos de ser imposible pero que ello no implica que se va a llegar en “un lecho de rosas”.

“Institucionalmente está fuera de discusión que el Gobierno pueda llegar. En términos de evitar explosiones financieras, macroeconómicas y demás -dejando con las ganas a los que pronostican una explosión hace tiempo y nunca llega- les digo que si se pueden evitar. La explosión se puede evitar aunque la contracara no es llegar en un lecho de rosas, es esto”, dijo el expresidente del Banco Nación en declaraciones a Radio Rivadavia.

“La confianza no la da el fondo, la confianza la da el Gobierno. La ambulancia a lo sumo te lleva a terapia o, si era leve, te salva arriba de la ambulancia. Pero el fondo no es un organismo dador de confianza.

“La explosión se puede evitar aunque la contracara no es llegar en un lecho de rosas, es esto”

“El primer acuerdo de [Mauricio] Macri no tenía como objetivo desembolsar. Tenía como objetivo decir acá llegó un guapo que tiene 50 lucas y si hay que ponerla la pone. Era para que el mercado dijera ‘ah, no, pero este tiene 50 lucas. Decile a Caputo que vaya a buscar bonos al mercado’. Y Caputo fue. Y le dijeron ‘no, agarrate las 50 lucas”, agregó.

En ese sentido, Melconian sostuvo que si se alcanza finalmente un acuerdo los incumplimientos por parte del Gobierno son muy probables. Y que la confianza, en todo caso, llegará en base a otros factores.

“El Fondo no es un dador de confianza. Más allá de si es la letra gruesa, la letra chica, el Congreso, el Fondo, más allá de todo eso siempre absolutamente siempre fue un acuerdo entre el hambre y las ganas de comer por resignación. En ese sentido son socios, en el trance quiero ver cuánto cumplen, cuánto incumplen. Quiero ver cuándo suspenden antes de las elecciones este programa. Quiero ver quién gana y cómo sigue esta historia, aún con el que gana”, dijo.

“La que se avivó y dio más o menos en el blanco de por qué viene el programa es la directora del Fondo [Kristalina Georgieva]. ¿Y este es un acuerdo para qué? Es un acuerdo para evitar que la peligrosa inflación se expanda, dijo. Vos querés apagar el incendio, pero en el bosque empiezan a hacer pozos alrededor. No le tiran agua, pero le hacen pozos para por lo menos que se contenga ahí adentro y no pueda seguir contaminando. Ya no saben qué decir para poner esto sobre la mesa por 18 meses y a otra cosa”, resumió.

A los puntos hechos públicos del entendimiento entre la Argentina y el staff del FMI, mientras tanto, lo calificó como “plan pegatina”.

“El plan pegatina no es letra gruesa o fina. Están haciendo un pegote de varias cosas: monetarias, cambiarias y fiscales. Tiene como objetivo, si pudieran, corregir los precios relativos. El desastre que tiene Argentina de precios relativos, como por ejemplo el tarifario. O algunos aspectos del gasto público que se escaparon”, comentó.

“Están haciendo un pegote de varias cosas: monetarias, cambiarias y fiscales. Tiene como objetivo, si pudieran, corregir los precios relativos. El desastre que tiene Argentina de precios relativos, como por ejemplo el tarifario”

“El FMI pone una emisión monetaria inconsistente. El plan pegatina no te saca los ravioles y quiere que te sigas poniendo la misma camisa slim fit ¿Esta política monetaria se va a cumplir? Y el Fondo dice ‘qué se yo’. Pone un patovica en la puerta del Banco Central. ¿Cuánto va a dejar salir? Un punto del PBI. ¿Y antes cuánto salía? Cuatro puntos. Entonces mi tia entiende, no sabe lo que es un punto o cuatro, pero sabe que sale un cuarto de lo que salió el año pasado”, ironizó.

Pero los objetivos monetarios y fiscales no son consistentes uno con otro, argumentó Melconian.

“¿El déficit fiscal y la obligaciones de este Gobierno en el plan pegatina son consistentes con este nivel de emisión? No. ¿Y cómo van a hacer? Y qué se yo, Dios proveerá. ¿Van a sacarle el crédito al sector privado, achurar la economía, van a contraer el producto? Y el Dondo dijo qué se yo, pongan lo que quieran pero poneme al patovica en el Banco Central”, sostuvo.

Los objetivos de reducción de la emisión monetaria y su reemplazo por deuda son tan difíciles de alcanzar que va a haber maniobras del Gobierno para evitarlos. “Tiene que venir una trampa en la emisión de moneda”, dijo.

“Y por más que suban la tasa de interés, cuidar que la tasa de interés esté siempre por debajo de la inflación. Porque en la Argentina hemos tenido otro tipo de dogmáticos que han puesto la tasa al 80%. Dicen: ‘la tasa de interés va a valer lo que tenga que valer porque con eso geneás confianza’. Las bolas generás confianza, en realidad empezás a enterrarte”, dijo.

“Van de a poquito. Porque en cuanto la tasa de interés real sea positiva de verdad tenés que empezar a contar los días”, comentó.

SEGUIR LEYENDO: