Efecto Máximo: caen los activos argentinos antes del inicio de las operaciones

La renuncia de Máximo Kirchner volvió a generar incertidumbre en los mercados

El cambio de expectativas que se produjo luego del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría tener un efecto muy breve. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en el Congreso volvió a generar incertidumbre en los mercados y los bonos argentinos en dólares abrieron este martes con caídas.

En el pre market de Wall Street, los bonos argentinos reaccionaron con caídas. El Global 2029 registraba una baja de 1,23%. Mientras que el Global 2030 caía 0,89%. En promedio, estas emisiones del canje soberano de 2020, y que son la referencia d ela deuda argentina en mercados del exterior, retroceden 1,2% en promedio.

También abrieron en baja los bonos Global 35 y Global 38 con -1,57% y -0,28%. Para el caso de los bonos Global 41 y Global 46, la deuda de mayor plazo, en la previa de la jornada bursátil, las bajas eran de -1,07% y -1,67%, respectivamente.

Por su lado, algunas acciones argentinas mostraban leves retrocesos antes del inicio de la rueda , como el Grupo Financiero Galicia e YPF, con pérdidas de 3,9% y 2,9%, respectivamente. Banco Francés cedía 0,6 por ciento.

De este modo se revierte el resultado de ayer, cuando los activos bursátiles de Argentina operaron con firmes alzas, a la espera de detalles del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar los pagos de una deuda superior a los 44.000 millones de dólares.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 3%, por encima de los 90.907 puntos, luego de ganar un 2,7% el viernes y acumular una ganancia del 5,6% la semana pasada.

También los bonos en dólares continuaron con el sendero de recuperación. Los Globales con ley extranjera subieron 1,6% en promedio, tras haber rebotado un 8% el viernes. Así redujeron las bajas del primer mes del año a un 2% en promedio, cuando habían llegado a acumular una pérdida de 14% hace una semana.

“El precio promedio ponderado se ubicó por encima del umbral de USD 33 por primera vez en tres semanas y alcanzó su nivel más alto desde el 5 de enero”, precisó Portfolio Personal Inversiones.

El riesgo país de JP Morgan registró un fuerte recorte de casi 200 puntos básicos en dos ruedas, gracias al impulso positivo del anuncio oficial sobre el FMI, para ubicarse en los 1.723 enteros, la cifra más baja desde el 3 de enero. Cabe recordar que una semana atrás, el riesgo país rozó los 2.000 puntos el 24 de enero. Este martes, el riesgo país sube cuatro unidades a las 10:10 horas, a 1.727 puntos básicos.

Entre los lineamientos planteados por el Palacio de Hacienda, se prevé una reducción gradual del déficit fiscal sobre la base de una economía que se recupera. Para el año 2022 se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del PIB; para 2023, de -1,9%, mientras que para 2024, de -0,9% del Producto. Mientras que en lo monetario, se apunta a que en 2022 el financiamiento sea de 1% del PIB, en 2023 alrededor de 0,6% y en 2024 sea cercano a 0 por ciento.

Sin embargo, las dudas reflejadas en estas caídas iniciales del martes tienen que ver con la viabilidad de la aplicación de las medidas acordadas por el equipo económico con el FMI.

Ante un escenario de división en el oficialismo, la primera reacción de los bonos soberanos y acciones es negativa, después del rally de las últimas ruedas

“Continúan generándose internas en el Frente de Todos y eso debilita de alguna manera el acuerdo con el FMI. Esto sucede cuando el Gobierno pedía apoyo de la oposición. Ayer renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja Máximo Kirchner, debido a que no comparte la estrategia y los resultados en la negociación con el Fondo. Ahora la firma del acuerdo podría demorarse algo más de lo previsto. Recién se trataría en el Congreso en las ordinarias de marzo y no en las extraordinarias que comienzan hoy”, analizaron los expertos de Research for Traders.

No obstante, aclararon que “haber alcanzado un acuerdo es positivo para los mercados, aunque aún faltan detalles de cómo se reducirá a cero en unos años, tanto el déficit fiscal como las transferencias del BCRA al Tesoro, y poder financiarse con el sector privado”.





