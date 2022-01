Descuentos de hasta 40% para jubilados en trenes de larga distancia: cómo aprovecharlos

El descuento para los jubilados y pensionados estará vigente todo el año.

Los pasajes para viajar en servicios de larga distancia con Trenes Argentinos se pueden comprar con 10% de descuento si se realiza el trámite de forma online y con 40% de ahorro si sos una persona jubilada o pensionada.

“Queremos que las personas que cobran una jubilación disfruten, conozcan y viajen por todo el país. Por eso, les contamos que además de los descuentos y promociones de Beneficios Anses que implementamos para acompañar esta temporada de verano, tienen descuentos para hacer viajes de larga distancia”, destacó la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta.

Según informaron desde la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina, el descuento para los jubilados estará vigente todo el año y se realizará en el momento de la compra desde el sitio web de Trenes Argentinos.

Los servicios de larga distancia son desde y hacia Buenos Aires, Mar del Plata, Pinamar, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Tucumán, Bragado, Junín y Rufino.

Personas con discapacidad

De acuerdo con el sitio web de Trenes Argentinos, las personas con discapacidad tienen derecho a un pasaje sin cargo presentando su DNI, certificado original y vigente de discapacidad.

Estarán habilitados a viajar con un acompañante sin cargo, si está especificado en el certificado o credencial y a su vez podrán adquirir el pasaje únicamente en las boleterías de Larga Distancia. “Lo podrá gestionar un tercero con la documentación requerida al titular. El tiempo de anticipación establecido para solicitar los pasajes es de al menos 48 horas previas al viaje”, aclararon en el sitio oficial.

La titular de la Anses, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, viajaron el último viernes desde Buenos Aires hacia Mar del Plata en el servicio de larga distancia que une ambas ciudades, con el propósito de fomentar los viajes con descuento que pueden realizar las personas mayores de edad.

En este marco, Raverta aseguró que desde el Estado nacional están invirtiendo para modernizar y recuperar la red ferroviaria de larga distancia en la Argentina. “El tren no solo significa conectar localidades y provincias, sino unir a las argentinas y argentinos, generando mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento”, aseveró.

La titular de la Anses, el ministro de Transporte y el presidente de Trenes Argentinos viajaron el viernes desde Buenos Aires a Mar del Plata.

A su vez, resaltó que se trata de “una política integral que permite que cada vez más personas puedan viajar y, en especial, que las jubiladas y los jubilados puedan conocer la Argentina de forma accesible ”.

Jubilados y pensionados: cómo acceder a los descuentos del 40%

El beneficio estará vigente a lo largo del 2022 y se puede obtener de manera automática a partir de la compra que se realice en el sitio web de Trenes Argentinos. Para eso, tendrás que ingresar al siguiente link: https://webventas.sofse.gob.ar/datos_pasajeros.php.

Una vez allí, deberás iniciar sesión o registrarte si nunca lo hiciste. Luego, podrás seleccionar el pasaje que querés comprar indicando origen, destino, fechas y cantidad de personas.

Cabe mencionar que la opción para comprar los pasajes en las boleterías estará habilitada igualmente.

Al momento de abordar deberás presentar tu pasaje y tu DNI. El jubilado que adquiera un boleto con descuento, deberá viajar con documentación que acredite la bonificación. Caso contrario, tendrá que abonar la diferencia.

Según indicaron desde Trenes Argentinos, el tiempo de anticipación requerido para solicitar los pasajes es de hasta 10 minutos antes de la partida del tren. Pero se recomienda a los pasajeros presentarse con al menos 30 minutos de antelación a la salida del servicio.

Cada pasajero deberá verificar al momento de la compra del boleto si la fecha, hora, destino y precio del pasaje abonado y todos los datos consignados en el mismo son los correctos de acuerdo con lo solicitado. “Una vez que se retire de la ventanilla no habrá derecho a reclamo alguno”, advirtieron en el sitio oficial.

Otras condiciones clave para la adquisición de pasajes, según Trenes Argentinos:

-Para realizar la compra de pasajes en boleterías será necesario presentar el DNI original y/o pasaporte vigente del interesado a viajar, y la partida o acta de nacimiento de los menores de 18 años de edad.

-El pasaje es intransferible. En caso de que el titular opte por no viajar su única opción es proceder a la devolución del mismo.

-En caso de que utilices el servicio de compra online se permite como máximo la compra en una misma transacción de 20 pasajes.

- Los menores de tres a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje.

-No se venderán pasajes a menores de 18 años de edad sin la presencia de sus padres o tutores, quienes deberán acreditar debidamente su identidad (DNI) y el vínculo con el menor (libreta familiar, partida de nacimiento).

Los menores de tres a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje.

Devoluciones

Para realizar la devolución de un pasaje o cambiar la fecha deberás presentar el pasaje impreso, el DNI original y/o pasaporte vigente del interesado a viajar y la partida o acta de nacimiento de los menores de 18 años de edad.

Se aceptarán devoluciones de pasajes en las condiciones y con las deducciones que se indican a continuación:

-Entre las 24 horas previas y hasta una hora antes de la salida del servicio: 30%.

-Entre las 48 horas y las 24 horas anteriores a la salida del servicio: 20%.

-Con una antelación mayor a 48 horas de la salida del servicio: 10%.

En todos los casos será necesario presentar el DNI del titular del pasaje y el respectivo boleto. Después de la hora señalada para la partida del tren, no habrá devolución alguna y el boleto perderá su validez.

El pasajero no tendrá derecho a reclamo, devolución o reintegro alguno en caso de pérdida, extravío o no presentación del pasaje adquirido. Por último, no se reintegrará el importe del pasaje adquirido en caso de que se produzca la cancelación de un servicio o se registre una demora mayor a las dos horas cuando las causas no fueran atribuibles a la empresa.

SEGUIR LEYENDO: