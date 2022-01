El paraíso del esquí en Europa busca trabajadores argentinos: cómo conseguir empleo y cuánto pagan

Foto aérea del centro de Andorra la Vieja, la capital del pequeño país. (Getty)

En el último tiempo volvió a aparecer en la escena pública el afán migratorio de los argentinos. En un contexto de inflación constante con una moneda nacional débil que no cesa de devaluarse respecto al dólar, cada vez son más los testimonios de personas que dejan Argentina en busca de un futuro mejor.

Los destinos más recurrentes se encuentran en Europa, en países como Austria o Bélgica; o en Australia, donde el propio gobierno hizo un llamado a los jóvenes del mundo para que vayan a trabajar allí, apremiados por una escasez de mano de obra ocasionada por un estrepitoso aumento de nuevos casos positivos de Covid-19.

Para quienes buscan emigrar existen países como Andorra , que contratan argentinos sin la necesidad de que cuenten con un pasaporte europeo. El sexto país más pequeño de Europa, que vive del turismo de nieve, otorga vacantes a las empresas para que cada temporada de invierno contraten personal extranjero.

Vista de lo Pirineos nevados desde el centro de esquí Grandvaliria, el más grande de Andorra. (Getty)

Aquí, una guía paso a paso sobre cómo trabajar en Andorra siendo argentino:

Lo primero que hay que remarcar es que en Andorra no existen visas de trabajo, sino un permiso conocido como la “tarjeta verde”, el mismo otorga el derecho de trabajar y residir en el país por el periodo que dure el contrato. Es decir que será el empleador el encargado de solicitar un permiso de trabajo para tal o cual solicitante.

Por lo tanto, antes de viajar, es muy recomendable haber conseguido un empleo en Andorra. Para ello, los argentinos necesitarán tener un mínimo de dos años de experiencia en tareas similares al puesto al cual se quiere aplicar, presentar una o más cartas de recomendación de ex empleadores y no tener antecedentes penales. Quienes tengan una doble nacionalidad europea, deben saber que a ellos sólo se les exige un año de experiencia y no tener antecedentes penales del país de su ciudadanía europea.

Andorra es un pequeño país que vive de la temporada de invierno, plagado de montañas, cuenta con algunas de las estaciones de esquí más célebres del mundo como Grandvalira o Vallnord, entre otras. Por ello, el mejor momento para irse a trabajar una temporada en Andorra es entre los meses de noviembre y abril, durante el invierno europeo. La mayoría de los puestos de trabajo que ofrecen son en hoteles, centros de esquí, restaurantes y comercios, por lo que hay una gran variedad de tareas a cubrir. Existen 5 categorías para los cupos laborales , a saber:

- Agencias de turismo.

- Hotelería: trabajadores de limpieza, camareros de salón y recepcionistas, para este puesto se suele solicitar más de un idioma.

- Restaurante: camareros, cocineros, ayudantes de cocina, lavaplatos, entre otros.

- Trabajo en las pistas: monitores de esquí, mantenimiento de las pistas, venta de pases, entre otros puestos.

- Venta de materiales de esquí.

Sobre estas cinco categorías es que los argentinos interesados pueden buscar trabajo, por supuesto quienes hayan trabajado en centros de esquí, o tengan conocimiento del deporte, tienen una gran ventaja ya que serán personal bien calificado para varios puestos. Sin embargo, hay trabajos para personas con experiencia en atención al cliente y con conocimientos de idiomas. Una vez más, es importante remarcar que en todos los casos se pedirá un mínimo de 2 años de experiencia en puestos similares.

Una multitud de turistas pasean por el centro de Andorra la Vieja. (Getty)

¿Dónde encontrar trabajos en Andorra?

Treball: sitio web de empleo del Gobierno de Andorra, además de cientos de ofertas laborales, se puede encontrar información relevante del país.

Buscofeina: uno de los portales web de ofertas de empleo más importante de Andorra.

Diario Bon Dia: este medio de comunicación andorrano publica ofertas de empleo de todo el país, puede consultarse gratis de forma online.

Grupo de Facebook “Anem per feina andorra”: en este grupo se suelen compartir ofertas laborales y sirve como foro de consultas.

Grandvalira: esta es la estación de esquí más grande de Andorra, cada temporada contrata cerca de 1.200 empleados. Ofertan vacantes en su web.

Vallnord: otra de las estaciones de esquí más importantes del país, también publican sus ofertas laborales en su sitio web.

Hotansa: grupo hotelero con más de 50 establecimientos repartidos por Andorra, se puede consultar su web para ver las ofertas labroales.

UHA: la Unión de Hoteleros de Andorra tiene una bolsa de trabajo a disposición para quienes buscan trabajo.

Grup Pyrenees: este grupo de empresas de restauración, cuenta con muchos establecimientos en el país y publica una gran cantidad de ofertas de empleo cada temporada.

Naturlandia: parque de aventuras que ofrece puestos de trabajo tanto en invierno como en verano.

Este fue un listado de los principales sitios para buscar empleo en Andorra, pero es importante aclarar que no son los únicos. Los interesados deben navegar la web hasta el cansancio para poder estar seguros de no perderse ninguna posibilidad de trabajo.

Conseguir un trabajo que incluya el alojamiento es una gran ventaja para ahorrar en Andorra. (Getty)

¿Qué necesito una vez que ya conseguí trabajo desde Argentina?

Cuando el interesado haya conseguido un trabajo en Andorra que se ajuste a sus condiciones debe tener en cuenta algunas cosas:

1. Para llegar hay que pasar obligatoriamente por Francia o España, sus dos países limítrofes. Por lo tanto, los argentinos que estén pensado en viajar hacia allá, deberán consultar las medidas de ingreso de ambos países. Luego, para cruzar hacia Andorra, podrá hacerlo habiendo cumplido con los requisitos previamente.

2. Una vez en Andorra, para poder tramitar la “tarjeta verde”, además de contar con el Curriculum Vitae , la o las cartas de recomendación y los antecedentes penales apostillados por la Haya ; deberán presentar el pasaporte argentino original más fotocopias , el certificado de estado civil, dos fotos carné con fondo blanco , fotocopias de los documentos que acrediten la profesión (en caso de ser necesario) y el contrato de alquiler o certificado de domicilio en caso de no ser el titular del contrato de la vivienda en el país, sirven también certificados emitidos por un hostel o un hotel.

Desde que un solicitante llega a Andorra y hasta que la empresa empleadora realiza las gestionas para la “tarjeta verde”, suele pasar cerca de una semana, por lo que es recomendable contar con cierto dinero para poder vivir durante ese periodo.

¿Cuánto pagan en Andorra?

Todas las empresas de Andorra que contratan trabajadores por temporada pagan el sueldo mínimo legal bruto por 40 horas semanales, es decir EUR 950 netos, habiendo descontado el 6,5% destinado a la seguridad social. Sin embargo, lo más común es que los contratos sean por 6 días a la semana y los sueldos sean de EUR 1.215 netos.

Quienes tengan trabajo en restaurantes u hoteles tienen algunas ventajas. En casi todos los casos se incluyen las comidas, y quienes trabajen como camareros obtendrán un extra con las propinas, mientras que quienes sean recepcionistas pueden conseguir buenas comisiones. Otra de las ventajas que ofrecen algunos empleadores es el alojamiento, bastante difícil de conseguir en Andorra, sobre todo si se viaja con la temporada ya iniciada.

Por ello, los argentinos que puedan cumplir con todos los requisitos para ser empleado en Andorra, pueden encontrar allí un buen lugar para trabajar durante una temporada y ahorrar una buena suma de euros. Eso sí, es muy importante organizarse y llevar toda la documentación necesaria y, en la era del Covid-19, informarse sobre todos los protocolos sanitarios antes de emprender un viaje al exterior.

