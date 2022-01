Tras los pasos de Milei: un legislador de Libertad Avanza invertirá su dieta para “defender las ideas de la libertad”

El legislador porteño Ramiro Marra (Matías Arbotto)

El diputado de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, referente del espacio de Javier Milei, publicó en sus redes sociales un video en el cual manifiesta el destino que tendrá la dieta que percibe como diputado en la Legislatura porteña.

El legislador libertario, agente bursátil de profesión, anunció que “todo lo que reciba voy a acreditarlo en una cuenta comitente pública, visible para todos, para invertirlo en empresas que generen valor en Argentina, para empezar a mostrar los beneficios que trae el mercado tanto a las empresas como a la sociedad en su conjunto”.

Marra indicó a Infobae que efectuará la inversión de estos fondos en la “Bolsa porteña, solo empresas que tengan relación directa o indirecta en Argentina”, ya sea ”tanto Cedears como acciones argentinas”, pues representan “valor argentino y humano”.

Además de las acciones argentinas, que son cuotapartes de compañías que cotizan en la Bolsa porteña, están los Cedear (Certificados de Depósito Argentinos), que son instrumentos de renta variable que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y están respaldados por acciones que no tienen oferta pública ni cotización en el mercado argentino, sino en una Bolsa de otro país. No obstante, hay muchas compañías de capital argentino en esta condición, como Globant, Mercado Libre, Bioceres, Tenaris o Corporación América

Marra indica que “el mercado de capitales es el mecanismo correcto para generar fuentes de trabajo, crear valor agregado y mejorar la vida de la gente. Hay que fomentar el crecimiento de las empresas a través de la inversión, del capital accionario, para ayudar a la sociedad”.

¿Qué destino le dará a esos fondos? “Ese dinero en algún momento será usado, pero nunca para beneficio personal, sino para defender las ideas de la libertad”, agregó el broker de Bolsa, youtuber financiero y presidente del bloque liberal que integran cinco legisladores en el ámbito porteño.

“He asumido el 10 de diciembre como diputado de la Ciudad y después del éxito que tuvo Javier Milei con el sorteo de sus sueldo, me toca mí contar qué es lo que voy a hacer”, indicó. El legislador aclaró que “a mí la vida, el esfuerzo, hizo que no tenga la necesidad de cobrar ese sueldo porque tengo otras fuentes de ingreso. Pero es importante empezar a trabajar desde la batalla cultural que se está dando para mandar un mensaje, para demostrar que se pueden hacer las cosas de manera diferente”.

Marra, junto a Javier Milei (Matías Arbotto)

Marra comentó que “soy Diputado porque estoy cansado de tener que hablar en mis videos de cepos, de controles, de regulaciones y no del crecimiento que necesitamos. Ese crecimiento que viene a través de las ideas de la libertad, que están totalmente acompañadas del libre mercado”.

Antes de ser electo diputado, Marra conformó una de las comunidades financieras más grandes de Argentina a través de su canal de YouTube, en donde cuenta con casi 200 mil suscriptores. Allí publica periódicamente videos en donde enseña finanzas y comparte su análisis del mercado en general y de acciones o empresas en particular.

“El mercado es el mecanismo para crear fuentes de trabajo, para crear valor agregado, para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, con esa plata se van a comprar empresas, comúnmente las que cotizan en la Bolsa. Son de primera línea, no tengo problema que lo sean, porque también le dan trabajo a las pymes. Las pymes le venden a empresas de primera línea, la economía está toda interconectada, no está en compartimientos estancos”, argumentó Marra.

“Creo que fomentar el desarrollo del mercado de capitales, fomentar el crecimiento de las empresas a través de la inversión, a través del capital accionario, es la manera correcta de ayudar a la sociedad”, acotó el legislador de Libertad Avanza.

“Ese dinero en algún momento va a ser utilizado, pero no va a ser para mi beneficio personal. Tengo la suerte de que no me gustan los autos, y aunque me gustaran, tampoco usaría esa plata para comprarme ni un auto, ni un yate ni un avión ni utilizarla para irme de viaje, porque al fin y al cabo esa es la plata de la recaudación de los que pagamos los impuestos. Entonces, lo que voy a hacer con esa plata -si en algún momento la llego a utilizar- va a ser para defender las ideas de la libertad”, afirmó Marra.

