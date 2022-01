Comprar terrenos virtuales en el Metaverso: las 7 mejores oportunidades, según el experto que ganó 2000% en un año

Criptomonedas en el Metaverso. (foto: CriptoNoticias)

El pasado 28 de octubre Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, anunció su nueva empresa Meta Platform, que no solo engloba a las redes sociales más masivas - Instagram, Facebook y Whatsapp- si no que también se enfocará en el desarrollo del Metaverso.

¿Qué es el metaverso o metauniverso? Es un concepto que se refiere a la siguiente generación de internet. De manera sencilla, un metaverso es un universo digital, donde los desarrolladores buscan que sea lo más parecido posible a la realidad. Si en nuestro mundo físico podemos conseguir trabajo, crecer, conocer personas, enamorarnos, estudiar, viajar, y más, en un mundo digital también podremos. Eso es lo que buscan alcanzar como objetivo los metaversos, ser universos digitales.

Uno de los personajes más destacados de esta nueva generación de Internet es Logan Welbaum , el fundador de Plai, una plataforma que ayuda a pequeñas empresas a anunciar en plataformas digitales. Tiene además una página de TikTok con 460.000 seguidores que usa para compartir consejos publicitarios y contenido sobre el metaverso.

Antes de convertirse en empresario, Welbaum trabajó en Google y Facebook , donde creó herramientas publicitarias para pequeñas empresas y como analista en Morgan Stanley. Y hace unos tres años, escuchó sobre el metaverso y empezó a interesarse en la nueva tendencia.

Eso fue un tiempo antes del actual boom que ha atraído más de USD 100 millones en inversiones en inmuebles virtuales solo en el último mes. Estas operaciones incluyen una venta récord de terrenos virtuales por valor de 4,3 millones de dólares.

Según informó Business Insider, Welbaum entró en el Metaverso a principios de 2021, cuando compró un terreno digital en Decentraland, un metaverso fundado por dos argentinos que tiene un valor de mercado de casi USD 6.000 millones. Inicialmente, pagó algo menos de 2.000 dólares en Mana, el token de Decentraland. Hoy, cree que vale unos 40.000 dólares, un 1.900% más de lo que pagó en su día, basándose en precios de los terrenos próximos al suyo.

Al principio lo hizo por diversión, sin ninguna expectativa real. Pero al ver que estas plataformas se hacían más y más populares, decidió repetir. Hace cinco meses, compró más propiedades digitales en The SandBox. Lo hizo con unos USD 8.000 del token SAND. Welbaum ahora cree que vale unos 20.000 dólares.

No está planeando vender sus propiedades a corto plazo, por lo que se trata de ganancias no recogidas por ahora. En su lugar, utiliza su espacio en Decentraland como punto de encuentro para su comunidad de seguidores. También permite que la gente exponga sus obras de arte NFT, aunque todavía no ha empezado a cobrar alquileres por ello.

Cómo elegir un terreno digital y los mejores Metaversos

Welbaum dice que buscó en el Marketplace de Decentraland una propiedad que estuviera cerca de zonas de mucho tráfico. “Tienen de todo, incluso zona de festivales, lo que les ha permitido albergar conciertos de grupos como Deadmau5. Paris Hilton también tuvo un concierto allí”, contó.

“Intento situar los míos junto a lugares o eventos de gran afluencia. También hay una zona parecida a Las Vegas en Decentraland. Estas zonas tienen un gran potencial de tráfico. Cuanta más gente venga a tu terreno, más valor recibe”, explicó.

Para adquirir el terreno, Welbaum compró mana en Coinbase y luego conectó su cartera MetaMask al juego. Esto le permitió realizar transacciones dentro de Decentraland.

Siete consejos de inversión en el Metaverso

En lo que respecta a los principales contendientes del Metaverso, Welbaum cree que hay unos 7 que supondrán un buen retorno de la inversión.

1) Uno de ellos es Somnium Space. Esta plataforma está construida sobre blockchain y ethereum y hace hincapié en una experiencia de realidad virtual.

2) También está Axie Infinity, en la que recientemente se vendió un terreno por 2,4 millones de dólares.

3) Welbaum cree que Mirandus es otro metaverso que lo hará bien gracias a su potencial. “En Mirandus se pueden comprar títulos de propiedad por unos 2.000 dólares. El verdadero beneficio de comprar tierras aquí es que los jugadores de estos metaversos las necesitan para cosechar ciertos artículos”, relató.

4) Star Atlas es otro juego a tener en cuenta. Según este experto, tiene unos gráficos increíbles y una temática en torno a la exploración espacial. Los terratenientes de este metaverso pueden votar las decisiones que se toman en el juego. Welbaum cuenta que actualmente no se puede comprar tierras en él, pero si se sigue el proyecto en Twitter, la persona que esté interesada puede hacerse una idea de cuándo estará disponible esta opción.

5) Illuvium es un juego que Welbaum también recomienda. Su concepto es similar al de Pokemon. Tendrá batallas en estadios en las que los jugadores podrán participar.

“Cree que el terreno aquí tiene el potencial de aumentar hasta 100 veces debido a las características competitivas que pueden atraer a millones de jugadores”, dijo. Sus dos favoritos, sin embargo, son Decentraland y The Sandbox. Ambas plataformas cuentan con una gran financiación.

6) La DAO (Organización Autónoma Descentralizada, por sus siglas en inglés) de Decentraland, además, tiene un fondo de más de 222 millones de mana, lo que equivale a más de 500 millones de euros, para seguir mejorando la plataforma. Los propietarios también pueden votar sobre las decisiones de desarrollo.

7) Mientras tanto, The Sandbox está atrayendo a grandes empresas como Adidas a su espacio. Permite construir experiencias completas, incluidos juegos, en su terreno y luego venderlo.

“Creo que esto tiene muchas oportunidades para que las empresas vengan y compren terrenos en The Sandbox porque puedes hacer tus propios juegos en tus terrenos y puedes realmente gamificar todo tu negocio local”, dice Welbaum.

“Si tienes una pizzería o algo así, puedes crear una experiencia virtual y vender pizza en el mundo real, por ejemplo. Así que creo que Sandbox es quien lidera esta tecnología en este momento”. The Sandbox ha liderado las ventas de terrenos a principios de diciembre por un amplio margen, según DappRadar.

Una inversión de riesgo

En medio de estas oportunidades, Welbaum advierte de que las inversiones en el Metaverso son arriesgadas porque podrían fracasar si la gente no las utiliza o si entran en el espacio competidores mejores.

Otras personas, como el profesor de blockchain y activos digitales de Wharton, Kevin Werbach, advierten sin tapujos de que el boom de los Metaversos se está adelantando demasiado a la realidad.

Welbaum fue generoso al contar su exitosa experiencia. Primero se involucró en el Metaverso al convertirse en un propietario digital. Compró propiedades en Decentraland y The Sandbox, y ambas parecen haberse apreciado sustancialmente. Por ejemplo, pagó el equivalente a poco menos de USD 2.000 en MANA, la ficha de Decentraland, por su propiedad allí.

La tierra virtual, que se considera un símbolo no imposible, ahora puede valer más de USD 40.000, sobre la base de los precios de venta recientes de los lotes junto a la suya. Esa es sólo una manera de participar en el metaverso, el reino virtual de criptografía que el reciente cambio de marca de Facebook empujó en el foco de atención.

Pero sigue siendo una forma costosa y arriesgada de invertir. En una entrevista con Business Insider, Welbaum compartió formas alternativas de ganar criptografía a través de desafíos de juegos, con el diseño de productos basados en NFT y poniéndolos a la venta. Recientemente pasó unas horas jugando en The Sandbox y ganó 1.000 SAND, lo que equivalía a alrededor de USD 5.050 basado en el precio de negociación de SAND de alrededor de 5,05 dólares.

Business Insider vio una captura de pantalla de su cuenta que mostraba sus ganancias. El Sandbox aún no ha publicado completamente sus opciones de juego para ganar al público. Están realizando lanzamientos de la versión beta y otorgando a los usuarios pases tempranos como el Alpha Pass. Esto permite a los usuarios probar los juegos y ganar criptografía. Welbaum aseguró que ganó al solicitar el concurso. Y mientras que un terrateniente aumentó sus ocasiones, cualquier persona con una cuenta podría ganar un pase. Algunos usuarios están vendiendo sus pases en el mercado secundario.

Pero Welbaum dijo que si se siguen las cuentas sociales de este metaverso, es posible mantenerse al día sobre cuándo se entregarán los próximos pases. Mientras tanto, el juego ofrece formas adicionales de ganar SAND. Aquellos que apuesten sus fichas SAND y MATIC en un fondo de liquidez y luego apuesten con Sandbox tendrán acceso a recompensas adicionales de fichas.

Participar en esta opción puede ser una forma adicional definanciar la compra la propiedad en este Metaverso. Hay numerosos metaversos que también proporcionan formas de ganar fichas pasivas, incluyendo permitir que un jugador tenga negocios digitales, pero estos también están en versión beta.

