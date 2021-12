Vuelve el copago a obras sociales y prepagas: cómo afectará a los usuarios y cuánto habrá que pagar

Por un laboratorio de $5.000, los pacientes van a tener que pagar $450

Marcelo Kaufman, presidente de CEDIM (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio), confirmó que a partir del 1° de enero, los prestadores de salud (hospitales, clínicas sanatorios, servicios de emergencias médicas, geriátricos, psiquiátricos, centros de atención odontológica, etc.) cobrarán un copago de 9% del valor de cada prestación médica a los pacientes de empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales. Y atribuyó la decisión a la crítica situación financiera del sector.

“Se va a cobrar un 9% sobre todo lo que se haga el paciente; por ejemplo, por hacerse un laboratorio que vale $5.000, va a tener que pagar 450 pesos. No es una amenaza para que nos permitan aumentar, en principio es un hecho, salvo que haya algún cambio que cubra la financiación ”, dijo.

“El copago baja mucho la tasa de uso de estas prestaciones. Probablemente mucha gente no se esté atendiendo y lo haga cuando se resuelva”, admitió además.

El dirigente empresario sostuvo que un aumento en los costos que financiaban prepagas y obras sociales previsto para enero no se va a concretar y eso fuerza a los prestadores a cobrar el copago.

“No es novedad que el sistema de salud tiene un problema de financiamiento. Está claro que con la pandemia se agudizaron una cantidad de de problemas en los que el Gobierno ayudó, el Gobierno acompañó. Ahora, la inflación sigue estando”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Para irme no muy atrás, solamente me voy a mediados de 2021, nosotros teníamos que firmar una paritaria. La paritaria repercute en el 60% de los gastos de los prestadores de salud que tienen que ver con los recursos humanos. Esa paritaria que se firmó en un principio con un 45% de incremento, o sea, el que cobraba $100 está cobrando $145 en este momento, necesitaba financiamiento”, relató Kaufman.

“Ese 9% de aumento para pagar todos los gastos que tenemos, o lo pagan los financiadores o lo tienen que pagar los afiliados como copago y eventualmente después darse vuelta, con la factura, y reclamarle a la medicina prepaga el reintegro de este monto”

“Después de 15 días de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, logramos que la Superintendencia de Servicios de Salud le autorice a los servicios de medicina prepaga -lo habrán sentido en su bolsillo- 4 aumentos del 9% que los prestadores, a través de los financiadores que son el sistema prepago, íbamos a recibir tres cuotas durante el 2021 y una última cuota en enero del 9%”, continuó.

“Hace 15 días, nos avisan a través de las cámaras que representan al sistema prepago, por múltiples motivos actuariales, pero que tienen que ver con la inflación, con el consumo, con el costo de medicamentos por las cuestiones no atendidas pre pandemia o durante la pandemia, no iban a poder afrontar ese 9%. Ante eso los prestadores empezamos a evaluar cuáles eran las alternativas y, como decimos nosotros, la salud no tiene precio pero le puedo asegurar que tiene costo. Y ese costo que nosotros estamos enfrentando nos pone como si nosotros fuéramos financiadores. Y nosotros no podemos financiar más”, argumentó.

“La imperiosa necesidad que tenemos es que ese 9% de aumento para pagar todos los gastos que tenemos, o lo pagan los financiadores -ergo, medicina prepaga- o lo tienen que pagar los afiliados como copago y eventualmente después darse vuelta, con la factura, y reclamarle a la medicina prepaga el reintegro de este monto”, sugirió Kaufman.

“Esto puede volver para atrás, si los financiadores pagan el 9%. Siempre estamos trabajando para resolver los problemas a la gente”

“La inflación es un hecho desgraciado y no le puedo decir lo que significa en los servicios médicos. Ustedes han vivido durante la pandemia el incremento de los medicamentos, la salud tiene una inflación propia que está por encima de lo que es el IPC. Usted piense que si el IPC le marca 10 puntos, el gasto en salud aumenta 13 porque la tecnología, nuevos medicamentos, nuevas prácticas y desde que existe la Ley de Medicina Prepaga existía algo que se llama el plan médico obligatorio al que se le han agregado, con el mismo financiamiento, hubo que sostener mucho más”, comentó.

“Si usted tiene que ir al supermercado a comprar algo determinado, y de repente le empieza a poner champagne importado y un montón de artículos que no compra habitualmente, el costo va a ser mayor”, ejemplificó.

Los prestadores somos empresas de emergencia médica, atención domiciliaria, geriátricos, psiquiátricos, instituciones con internación e instiruciones ambulatorias. Yo represento instituciones ambulatorias. Usted puede hacerse un laboratorio, puede hacerse una ecografía, una tomografía o una mamografía. Para cada una de esas prácticas nosotros tenemos pensado lo que hubiéramos recibido si el financiador -ergo, prepago- nos hubiera dado el 9%”, dijo.

“Se está trabajando a tambor batiente, día a día, porque por un lado nos dicen que el 9% no nos lo van a pagar pero estamos trabajando en medidas paralelas que atemperen eso”

Consultado respecto a si se puede retrotraer la decisiónd e cobrar copagos, Kaufman dejó la puerta abierta.

“Se está trabajando a tambor batiente, día a día, porque por un lado nos dicen que el 9% no nos lo van a pagar pero estamos trabajando en medidas paralelas que atemperen eso”, comentó.

“Esto puede volver para atrás, si los financiadores pagan el 9%. Siempre estamos trabajando para resolver los problemas a la gente”, comentó.

