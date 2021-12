Martín Mura, ministro de Hacienda porteño: “El consenso fiscal es un combo de aumentos de impuestos que la Argentina no va a soportar”

Martín Mura, ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires

Este lunes, el presidente Alberto Fernández y gran parte de los gobernadores firmarán el Consenso Fiscal, que faculta a las provincias a subir y crear nuevos impuestos. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya anticipó que no avalará ese acuerdo. Infobae dialogó con el ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, sobre la decisión y las consecuencias fiscales y económicas de la medida.

—¿Por qué el Gobierno porteño no va a firmar el consenso fiscal?

—Hay cuestiones puntuales y estructurales. Otra vez se vuelve a poner el tema de que hay que suspender los juicios con el Estado Nacional. Nosotros no podemos suspender el juicio que tenemos por el tema de la quita de la coparticipación. Ese es un punto clave. El tema de los nuevos techos que se ponen para las alícuotas de Ingresos Brutos, que aumentan para algunas actividades, es también un problema. No estamos de acuerdo con aumentar impuestos.

Pero lo más importante tiene que ver con un cambio estructural que se definió en 2017, con una senda de reducción de las alicuotas de Ingresos Brutos a las actividades intermedias. Eso hay que hacerlo. Cuando se suspendió el consenso fiscal de 2017 estuvimos de acuerdo porque la Argentina estaba en una situación de recesión y después vino la pandemia y las finanzas provinciales no lo podían soportar en ese momento.

Cuando la Argentina entra de nuevo en un sendero de crecimiento, que podemos discutir si es 2,5% o 4%, creo que tenemos que retomar esa agenda de reducción de impuestos. Con este nuevo consenso, lo están suspendiendo para siempre. Le hace mal a la Argentina que nosotros, volviendo a crecer, no hagamos las reducciones de Ingresos Brutos a las que nos habíamos comprometido en 2017.

—Hay gobernadores que firman, pero aclararon que no van a aumentar ni crear impuestos nuevos.

—El aumento es potestad de cada una de las provincias. El tema es que suben los techos y las provincias pueden aumentar si quieren. Es una posibilidad que no se debería dar. Tenemos que bajar impuestos, no subirlos. Lo mismo que el impuesto a la herencia, que es una invitación a estudiarlo. Si estás pensando en poner un impuesto a la herencia, por lo menos tenés que decir cuál vas a bajar.

Horacio Rodríguez Larreta y los gobernadores Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez

Es un combo de aumentos de impuestos que la Argentina no lo va a soportar. Los gobernadores radicales que van a ir a firmar también se comprometieron que no iba a aumentar. El fondo de la cuestion es la suspensión pendiente de la baja de Ingresos Brutos, que tenía un impacto enorme en el precio final de los productos porque iba directamente a las actividades intermedias.

—El año pasado la Ciudad también creó nuevos impuestos

—Cuando nos quitaron la coparticipación, el costo que teníamos en ese momento, en 2020, era de $65.000 millones. La mitad lo absorbimos bajando gastos (reducción de contratos y baja del plan de infraestructura) y la otra mitad la financiamos sacando la exención de Ingresos Brutos a las Leliqs y el impuesto a los gastos con tarjetas de crédito; con el compromiso de que cuando la Corte falle a favor de la Ciudad y retrotraiga la situación, desaparecen. No teníamos otra y necesitábamos financiar ese bache.

—En tanto, los impuestos como ABL y patentes se incrementarán por inflación

—No hay aumentos de impuestos para 2022 en la Ciudad. El ABL se actualiza con la inflación y patentes con el valor del auto. No hay cambio de alícuotas. No hay chance de que podamos aumentar un impuesto porque va a en contra de lo que pensamos hacer en la Argentina. El año que viene habrá dos exenciones: 100% de Ingresos Brutos para los nuevos monotributistas que se inscriban durante 2022 y a todas los jardines maternales, que era el único eslabón educativo que no tenía exención.

—¿En qué situación está la demanda ante la Corte por la coparticipación?

—Hicimos la presentación de la demanda. Primero por el decreto y después por la Ley. La Corte llamó a una audiencia entre las partes el año pasado que no llegó a ningún lado. Se le dio traslado al Gobierno nacional, que contestó. Y ahora nos pasaron a nosotros para que contestemos. Eso sucederá en febrero o marzo. A partir de ahí, la Corte tiene los papales sobre la mesa para pedir algo más o empezar a trabajar en la demanda. Atrás de ese fallo, de tener o no razón, tenemos una reducción inmediata de impuestos.

Alberto Fernández reunido con gobernadores en la Quinta de Olivos

—¿Qué consecuencias tiene para la Ciudad no firmar el consenso?

—Nosotros no tenemos compensación del Fondo del Conurbano, que es lo que hace que todas las provincias lo tengan que firmar. Si no firman, lo pierden. Como nunca estuvimos en ese Fondo, no tenemos una pérdida económica. No estamos de acuerdo y eso para la Ciudad no tiene ningún impacto económico ni financiero.

—¿Qué consecuencias tendrá entonces para contribuyentes y empresas del resto de las provincias?

—Espero que ninguna provincia aumente, más allá de que el consenso se lo permita. La producción no está en condiciones de seguir soportando aumentos de impuestos. Apelo a la conciencia de todas las provincias para que no haya un aumento de la presión tributaria en la Argentina. Lo conversamos con nuestros socios radicales de Juntos por el Cambio y cada provincia tiene una situación en particular. Las tres provincias radicales tienen deudas con el Gobierno nacional y la compensación del Fondo del Conurbano. Tienen una razón económica o financiera para firmar.

