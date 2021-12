En el último año empeoró la distribución del ingreso

La brecha entre el hogares con más y menores ingresos subió en un año de 13,2 veces a 15,9, con un promedio total en el extremo superior de $286.389 y $18.038 en el inferior

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer hoy el informe de Evolución de la Distribución del Ingreso en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el tercer trimestre del año, el cual arrojó que más del 50% de los hogares correspondientes a los 31 aglomerados urbanos que releva el organismo no llega a cubrir la canasta básica total que en el noveno mes del año fue de 70.532 pesos.

Asimismo, el organismo de estadísticas oficial indicó que la brecha entre el hogares con más y menores ingresos es de 15,9 veces, considerando que en el primer caso el monto total de dinero ingresado al hogar fue de $286.389 y en el segundo, de 18.038 pesos. Antes de la pandemia, para el grupo familiar el dato era de de 16,4 veces y en 2020 se redujo a 13,2 veces con la crisis sanitaria, pero volvió a subir con la caída de la ayuda estatal.

Cabe recordar que la canasta básica total (CBT) aumentó en septiembre de este año un 3,2%, según el Indec y de esa manera, no superó la variación que tuvo ese mes la inflación, que fue de 3,5%. Con estas cifras, una familia compuesta por cuatro personas -dos de ellas, niños de 8 y 6 años- necesitó tener un ingreso de $70.532 para no ser considerada pobre. Mientras que una familia de cuatro miembros necesitó $30.013 para no ser indigente.

Por otra parte, el relevamiento de la Evolución de la Distribución del Ingreso en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) dio cuenta que el 60% de la población ocupada genera el mismo ingreso que solo el 10% de mayor ingreso.

De acuerdo al Indec, la suma total de ingresos para el total de la población de referencia fue de $898.133 millones, lo que signifi­có un incremento de 59,8% en relación con igual trimestre de 2020.

En tanto, el ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 28.939.492 personas, alcanzó $31.035, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $22.333.

En otro orden, indicó que un 59,4% de la población total (17.197.180 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio es de $51.594. En ese marco y analizado según la escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles del 1 al 4) equivale a $18.127; el del estrato medio (deciles del 5 al 8), a $48.546; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $124.671.

Según el organismo que conduce Marco Lavagna, los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $60.348, mientras que el de las mujeres fue de $43.183.

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $48.597 y un ingreso mediano de $40.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúan el 50% de las personas ocupadas.

Respecto al ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenado según ingreso de la ocupación principal, el organismo detalló que el mismo fue de $17.750. En tanto que el ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 al 8) fue de $48.196, y el ingreso de los deciles 9 y 10 equivalió a 111.385 pesos.

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 76,5% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 23,5% restante

En cuanto a la población asalariada, el Indec afirmó que se registraron 8.733.953 personas con ingreso promedio de $50.849. En ese sentido, el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $62.038 (+52,9% interanual), mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a $27.301 (+58,6% interanual).

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 76,5% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 23,5% restante.

El Indec destacó que el peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, que alcanzó el 59,5% en el primero y 15,5% en el décimo. Respecto a la relación de dependencia de los hogares, la cantidad de personas no ocupadas fue de 132 por cada 100 ocupadas, mientras que la cantidad de no perceptoras de ingreso fue de 67 por cada 100 perceptoras.

Esa relación fue mayor en el caso de los deciles más bajos. Para el decil 1, por ejemplo, es igual a 276 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 160 no perceptoras cada 100 perceptoras, si se ordenan los hogares según ingreso per cápita familiar.

En el mismo trimestre del año anterior, los valores eran de 448 y 191, respectivamente. En el caso del decil 10, los valores correspondientes son iguales a 47 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 20 no perceptoras cada 100 perceptoras.

Por últimom el Indec afirmó que el coe­ficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas fue de 0,441 para el tercer trimestre de 2021 mientras que, en el mismo trimestre de 2020 fue de 0,443, lo que muestra una leve disminución de la desigualdad.

En la comparación interanual, la brecha de la mediana se redujo dos puntos con respecto al tercer trimestre de 2020. Y respecto al último trimestre con aguinaldo (primer trimestre de 2021) también bajó dos puntos.

