Criptomonedas: las 3 claves que todo nuevo inversor debe tener en cuenta

En el mundo se calcula que hay 300 millones de inversores en criptomonedas

Es difícil escapar al debate mundial sobre las criptomonedas, desde que Elon Musk dijo que “hay una buena probabilidad de que la criptografía sea la futura moneda de la Tierra”, junto con titulares que predijeron que el Bitcoin podría alcanzar los USD 100.000 para 2023.

Queda por ver si cualquiera de esas cosas sucede o si las criptomonedas bajan de precio, pero algo sí está claro: hay muchas iniciativas que extienden la aceptación de las monedas virtuales.

La plataforma de pago de criptomonedas TripleA estima que a partir de este año hay más de 300 millones de usuarios de criptografía en todo el mundo y más de 18.000 empresas que aceptan pagos con las “cripto”. Por su parte, muchos colegios y universidades, como Stanford, el MIT, Duke y Pensilvania (UPenn), han estado trabajando para que sus estudiantes se pongan al día sobre las novedades de este mundo en rápido movimiento, al agregar constantemente cursos de criptomonedas a su plan de estudios.

Invertir en criptomonedas es riesgoso: debe ser una apuesta a largo plazo considerada como una acción tecnológica de pequeña capitalización

El sitio especializado Market Watch consultó acerca de qué deben saber los nuevos criptoinversores a la profesora Christine Parlor, presidente de la Escuela de Negocios Haas de la Universidad Pública Berkeley de California, que ha impartido cursos sobre inversión durante años y, más recientemente, ha comenzado a introducir las criptomonedas en su plan de estudios.

Estos son sus pensamientos, resumidos en tres conceptos básicos:

1) No asumas que estás invirtiendo en un espacio seguro. “Estamos muy acostumbrados a invertir en un entorno seguro”, comentó Parlor, pues “varias agencias reguladoras aseguran que los mercados de valores tradicionales sean transparentes y existen reglas específicas que gobiernan el proceso de negociación. Este sistema regulatorio no está completamente implementado para las criptomonedas, ya sea en el lado corporativo o en el lado comercial. Todos los que participan deben ser conscientes de esto“.

Como lo hace un jugador de casino, el inversor en criptomonedas debe preguntarse cuánto está dispuesto a perder al momento de invertir

De hecho, la experta precisó que aún cuando “en 2021, los reguladores de EEUU hicieron varios esfuerzos para establecer nuevas reglas en cripto, todavía persisten las incertidumbres, ya que el mercado reflexiona sobre si los productos de préstamos criptográficos son valores, cómo deben regularse las monedas estables y las finanzas descentralizadas, y si la SEC aprobará pronto un ETF de Bitcoin al contado“.

2) Ser cuidadoso sobre cuánto invertir. ”Los inversores deben ser muy cautelosos y asegurarse de hacer cuidadosamente su tarea”, apuntó Parlor.

Aunque las cripto dejan jugosas ganancias, hay que recordar que el sistema regulatorio no está completamente implementado para estas inversiones

Los expertos difieren en las recomendaciones sobre la cantidad de sus ahorros, si es que deben estar en criptografía. Ross Gerber, director ejecutivo de Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, dijo a Market Watch que “les recomendamos que las personas que asignen del 1% al 5% de una cartera a cripto. Es un riesgo muy alto, por lo que debe ser considerada una inversión a largo plazo y la gente debe verlo como una acción tecnológica de pequeña capitalización”.

Por otro lado, el planificador financiero Brad Ledwith aportó que los inversores deberían ver a las criptomonedas como si fueran jugadores que entran en un casino. “Mucha gente entra a un casino y hace un presupuesto de cuánto está dispuesta a perder. ¿Está dispuesto a perder el 1-2% de toda su cartera? Si es así, esa puede ser una buena asignación, pero todo depende de su tolerancia al riesgo de juego”, describió.

Hay que estar atentos a las innovaciones, pero no todas las criptomonedas que se emiten agregan valor al sistema

3) No compre la exageración de cada innovación criptográfica que surja. Parlor subrayó que es importante comprender cómo las innovaciones particulares agregan valor. “Con eso, me refiero a que la innovación por el bien de la innovación no es productiva”. Muchos de los modelos comerciales son nuevos y no han sido probados y “debido a esto, algunas empresas respaldadas por criptografía fracasarán”, afirmó la experta de la Universidad Berkeley.

“Eso no significa que no haya grandes innovaciones, solo hay que saber dónde buscar. Hay enormes beneficios para todos si podemos identificar la ineficiencia y construir un sistema mejor”, comentó Parlor.

SEGUIR LEYENDO: