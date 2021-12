Trump contra el Bitcoin: “Podría explotar algún día como nunca hemos visto; es peligroso”

Donald Trump disparó contra el bitcoin

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las criptomonedas son “algo muy peligroso”.

Cuando se expresó sobre las criptodivisas, advirtió sobre “una explosión algún día” que “hará que la gran explosión tecnológica parezca cosas de bebés”. También habló sobre su nueva plataforma de redes sociales, Truth Social, y la empresa de tokens no fungibles (NFT) de su esposa.

Donald Trump comentó sobre el mercado de las criptomonedas y blockchain en una entrevista con Maria Bartiromo, publicada por Fox Business. “¿Qué opinas sobre las criptomonedas?” Se le preguntó a Trump. Bartiromo señaló que “Nueva York y Miami realmente están introduciendo criptomonedas en sus sistemas financieros”.

Según Lucas Solina Moretti, emprendedor y CEO de Nuska, “creo que se debe a que las criptomonedas buscan la descentralización y los estados promueven la centralización y se benefician al tener el control sobre las monedas que usa la población”.

El ex presidente de Estados Unidos reiteró su postura en contra de las criptomonedas, al afirmar: “Nunca me encantó porque me gusta tener el dólar. Creo que la moneda debería ser el dólar, así que nunca fui un gran admirador. Pero se está derramando cada vez más y nadie está haciendo nada al respecto “,y añadió: : “Mira, quiero una moneda que se llame dólar”. También dijo: “No quiero tener todos estos otros, y eso podría explotar algún día, como nunca hemos visto. Hará que la gran explosión tecnológica parezca cosas de bebés. Creo que es algo muy peligroso”.

Trump nunca ha sido un fanático de las criptomonedas, y se ha expresado en otras ocasiones en contra de ellas. En agosto, comentó que las criptomonedas eran “un desastre que va a suceder”. En junio, se refirió a Bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo, como “una estafa que necesita una regulación estricta”.

Melania Trump

Christian Meniw, presidente de Space Kids Foundation, dijo a Infobae: “Los gobiernos están preocupados porque es una gran verdad que las criptomonedas y el blockchain atentan contra el sentido de tener bancos centrales y ponen en jaque al rol de los estados por esa razón, a finales de esta década la pregunta a responder será, ¿ Cuál será el rol de los estados nación y los bancos centrales, cuando ya no tengan el control sobre la economía?”

También se le preguntó a Trump sobre el esfuerzo del token no fungible (NFT) de la ex primera dama. Melania Trump anunció la semana pasada que está vendiendo un NFT, titulado “La visión de Melania”, en su plataforma NFT recién lanzada, que planea lanzar NFT con regularidad. “Me enorgullece anunciar mi nuevo esfuerzo de NFT, que encarna mi pasión por las artes, y apoyará mi compromiso continuo con los niños a través de mi iniciativa Be Best”, dijo en un comunicado.

Un NFT es un tipo de criptoactivo digital que se basa en un contrato inteligente. Estos NFT representan algo único, ya sea una foto, un video, un sonido, etcétera. Y gracias al contrato inteligente, es posible saber principalmente si es original y, en segundo lugar, a quién le pertenece realmente, de este modo, no se pueden robar o falsificar de ninguna manera. Eso significa que la ex primera dama, lanzará una obra de arte basada en sí misma, de forma 100 por ciento digital.

Al comentar sobre los planes de NFT de su esposa, Trump dijo: “Ella lo hará muy bien… Tiene una gran imaginación. Y la gente ama a nuestra ex primera dama, se lo puedo asegurar. Realmente lo hacen, la aman “.

Con respecto a su plataforma de redes sociales Truth Social, enfatizó: “Va a ser tan grande”. Trump explicó anteriormente que la nueva plataforma será una alternativa a las empresas de Internet de Silicon Valley que, según él, están sesgadas en su contra y en otras voces conservadoras. Trump planea lanzar Truth Social a nivel nacional a principios del próximo año. Además, se le preguntó al expresidente de Estados Unidos cómo va a competir con las grandes empresas tecnológicas como Twitter y Google. “No tenemos otra opción”, respondió.

