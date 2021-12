Melconian: “El Presupuesto es un disparate, una monografía de escuela secundaria”

El economista Carlos Melconian criticó la falta de consistencia de la Ley de Presupuesto

El economista Carlos Melconian criticó la falta de consistencia de la Ley de Presupuesto presentada por el Gobierno y aseguró que todo acuerdo con el fondo Monetario Internacional va a incluir un ajuste. “Si yo estoy sentado en el Congreso, la primera pregunta que hago es si esto es consistente con lo que se va a firmar con el Fondo. Porque esto es un disparate, es una monografía de escuela secundaria. Si el Fondo está avalando esto, el Fondo está peor que vos”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

“Hay dos maneras de discutir el Presupuesto. Como en los últimos 10 años, que tampoco fue la Ley de leyes ni un compromiso que se cumple a rajatabla. Un presupuesto que siempre arranca tirando números que no se cumplen. O, segundo, con un problema adicional que va a entrar en un proceso con el Fondo. Si terminán el año con una inflación arriba de 50% y decís que la inflación va a ser 33%, seguís emitiendo, inventás dólares que no tenés, buscás un mercado de capitales que no existe y no tocás las tarifas es un monografía de escuela secundaria”, opinó el economista.

Si no está el Fondo, el Presupuesto en la Argentina es lo mismo que pasó siempre. El aumento del gasto ocurre a posteriori de toda esa presentación

“Si no está el Fondo, el Presupuesto en la Argentina es lo mismo que pasó siempre. El aumento del gasto ocurre a posteriori de toda esa presentación. Los recursos que ponés se subestiman y hay que acostumbrarse una vez más a este tipo de programas donde no querés hacer mucho, más cuando más cerca estás de irte. Acá el Gobierno es socio de la inflación”, aseguró durante la entrevista.

Melconian se refirió al llamado “impuesto inflacionario” y destacó que la emisión de moneda es muy cercana a la inflación. “Entre la recaudación y el gasto lo que te queda no lo podés cubrir con deuda de afuera ni con deuda genuina para tomar adentro. El mercado de capitales local es un producto de una acumulación de emisión monetaria. La emisión monetaria se acumula y a eso lo llaman mercado de capitales. El bono contra eso con eso lo paga el gasto público y es el cuento de la buena pipa”, dijo.

Martín Guzmán defendió el Presupuesto frente a diputados

“En el fondo de todo esto está la emisión monetaria que garantiza que podés pagar y esa emisión genera una tasa de inflación equivalente. Si querés bajar la inflación, tenés que cortar la emisión y para cortar tenés que cerrar las cuentas públicas, te tenés que meter en jubilaciones, planes sociales, tarifas y en la recaudación que no da más. Damos vueltas como el perro que se muerde la cola”, agregó.

Melconian comparó el escenario actual con lo que fue del Gobierno de Néstor Kirchner, donde las condiciones económicas eran muy favorables. “La novedad es cómo puedo hacer algo sin una década previa de un país capitalizado, inflación cero, sin plata como llovió y también a Lula, Evo, Chávez, Correa. ¿Los populismos nacieron de un repollo? La década esa no está y ahora también está el Fondo y la pandemia. Es una novedad gobernar así”, señaló.

No podemos tener los años de Néstor, que contó con una fantasía irrepetible. Aunque el presidente sea un crac, no tenés las cosas que tuvo Néstor, estamos dentro de una nueva era

“No podemos tener los años de Néstor, que contó con una fantasía irrepetible. Aunque el presidente sea un crac, no tenés las cosas que tuvo Néstor, estamos dentro de una nueva era”, advirtió.

“El acuerdo con el Fondo, de haberlo, es peor que el Presupuesto. Es más ajustador pero tanto a Martín Guzmán, al Gobierno y al propio Fondo aunque ponga el gancho, la inflación necesaria para que esto cierre va a ser superior a la que ponga el Fondo. Si querés bajar del 50% de inflación, tenés que hacer un ajuste de las cuentas”, concluyó.

