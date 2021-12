Viajes sin cuotas: la prohibición del Gobierno también generó un fuerte impacto en los paquetes turísticos dentro del país

Ante el temor de incumplir la normativa, dejaron de venderse paquetes en cuotas tanto para ir a Miami como para viajar a las Cataratas del Iguazú o la Patagonia, a excepción del plan Ahora 12. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Dos semanas después del comienzo de la prohibición de pagar en cuotas con tarjeta de crédito pasajes al exterior, la restricción sigue alcanzando también en muchos casos a servicios turísticos dentro de la Argentina, según explicaron a Infobae fuentes del sector financiero y de agencias de viajes.

El principal obstáculo, advertido desde que se conoció la prohibición sancionada por el Banco Central el 25 de noviembre, no tiene forma de ser solucionado y consiste en la imposibilidad de las tarjetas de distinguir si el servicio se presta dentro del país o en el extranjero.

Cada vez que un turista paga uno de esos consumos con tarjeta y en cuotas, ni el banco, ni la marca de la tarjeta, ni la empresa que procesa el pago pueden diferenciar si ese servicio se prestará dentro o fuera del país

El Banco Central dispuso que las tarjetas no pueden financiar en cuotas pasajes, hoteles, alquiler de autos, excursiones y cualquier otro servicio de turismo en el exterior. Pero cada vez que un turista paga uno de esos consumos con tarjeta y en cuotas, ni el banco, ni la marca de la tarjeta, ni la empresa que procesa el pago pueden diferenciar si ese servicio se prestará dentro o fuera del país. Por lo tanto, desde el 25 de noviembre pasado las tarjetas de crédito están rechazando cualquier pago en cuotas destinado a viajes. Ante el temor de incumplir la normativa, dejaron de venderse paquetes en cuotas tanto para ir a Miami como para viajar a las Cataratas del Iguazú o la Patagonia.

La única excepción a esta regla son las cuotas otorgadas a través de los “planes Ahora”, el programa oficial que permite pagar con tarjeta de crédito en 6, 12 o 18 cuotas con una tasa de interés predeterminada.

Miguel Pesce, presidente del BCRA

Por fuera del programa oficial, muchos mayoristas de turismo se vieron obligados a suspender los numerosos planes para pagar en cuotas viajes al interior del país. En particular, varios bancos importantes ofrecían viajes dentro de la Argentina en cuotas como parte de los programas de puntos o millas para fidelizar a sus clientes. Todos esos planes están cancelados desde el 25 de noviembre, lo que iría en contra del propósito del Gobierno.

La prohibición de pagar viajes al exterior en cuotas tuvo como objetivo prioritario, según fuentes oficiales, no “subsidiar” a quienes viajan al exterior, ya que el Gobierno entiende que quien puede ir al extranjero no precisa ese beneficio. Pero al mismo tiempo, la medida se hizo para incentivar la elección de destinos locales para viajar, en el marco de que el turismo es una actividad clave para muchas economías regionales y fue de las más castigadas por la pandemia. La implementación, no obstante, impactó en el sentido opuesto.

Varios bancos importantes ofrecían viajes dentro de la Argentina en cuotas como parte de los programas de puntos o millas para fidelizar a sus clientes. Todos esos planes están cancelados desde el 25 de noviembre, lo que iría en contra del propósito del Gobierno

“La dificultad que tenemos es con la promociones bancarias, que además tienen una condición de tasa más ventajosa que los planes oficiales. Todos los acuerdos entre bancos y agencias de turismo se siguen rechazando, porque no existe todavía una solución para identificar el pago de manera de distinguir los servicios internacionales de los que no lo son. Por ejemplo, teníamos un plan exclusivo con Quiero Viajes con tasa 0 para servicios domésticos. Eso se dio de baja y no pudo ser rehabilitado”, señaló Pablo Neumann, Head de Alianzas y Medios de Pago de CVC Corp, que vende servicios a traves de Almundo, Avantrip, Biblos y Ola. No obstante estas dificultades, la empresa vende paquetes domésticos en cuotas a través de Ahora 12.

En otro mayorista de turismo, explicaron que “varios planes bancarios de cuotas sin interés se dieron de baja porque los bancos bloqueaban los pagos en cuotas y eso abarca tanto viajes locales como internacionales. Las compañías aéreas, como Aerolíneas o JetSmart, ofrecen cuotas con interés porque usan solamente los planes Ahora. No creo que esto tenga solución”.

“Si encuentran una solución para que los procesadores de tarjetas pueden distinguir los servicios domésticos de los internacionales, la vamos a avalar”

Una fuente del sector financiero señaló a Infobae que tanto el ministerio de Turismo como el Banco Central ya recibieron la inquietud de que se está limitando la posibilidad de financiar con tarjeta a los viajes dentro del país. El Gobierno entiende que los “planes Ahora” junto al programa PreViaje, que devuelve hasta $100.000 lo gastado en viajes a quienes compren con anticipación, son herramientas suficientes para dar financiamiento al sector turístico.

Más allá de eso, hay una negociación abierta entre los organismos oficiales, las empresas de turismo y las tarjetas de crédito para encontrar una solución y no desperdiciar una vía para potenciar el turismo interno de cara al verano. “Si encuentran una solución para que los procesadores de tarjetas pueden distinguir los servicios domésticos de los internacionales, la vamos a avalar”, fue la respuesta que encontraron las empresas en un despacho oficial.

SEGUIR LEYENDO: