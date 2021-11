Vacaciones de verano: la mayoría de los argentinos que no viajará lo explica por problemas económicos y no por temor al coronavirus

Una encuesta de la UAI reveló que la principal causa para no viajar este verano es la economía doméstica. (Christian Heit)

Se aproxima el verano 2022 y, como siempre pasa en esta época, se pone en boca de toda la sociedad un tema muy importante: las vacaciones. En este contexto, el Programa de Estudios de Opinión Pública (PEOP) de la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) realizó una encuesta en la que participaron mil personas mayores de 16 años del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y Rosario.

En la encuesta se le consultó a los argentinos si pensaban irse de vacaciones durante este verano, ante la pregunta, un 40,6% dijo que no viajará durante la temporada estival, mientras que el 34,4% dijo que sí, y el restante 24,9% se mostró indeciso.

Las respuestas de los argentinos ante la pregunta sobre si se irán o no de vacaciones este verano

Si bien parece que un 40,6% de argentinos que no viajarán parece ser muchos, no lo es tanto cuando se compara con el 69,9% que respondieron del mismo modo en la encuesta que se realizó en 2020. Esto puede explicarse por la diferente situación sanitaria, el año pasado recién se comenzaba a hablar de las vacunas contra el Covid-19 y los casos se multiplicaban a un ritmo mucho más acelerado que el actual.

Sin embargo, hay un dato de la encuesta de este año que llama poderosamente la atención: un 72,4% de los argentinos que no viajarán durante el verano respondieron que la razón es económica , mientras que apenas un 4,4% respondió que no viajará por temas relacionados al Covid-19. El total se completa con un 9,3% que dijo no tener vacaciones, un 5,6% por temas familiares y un 8,3% que no se tomará vacaciones por otras razones.

Los motivos por los cuales los argentinos no viajarán este verano

Resulta llamativo observar que el miedo al virus disminuyó mucho en comparación con el año pasado. En la misma encuesta hecha en 2020 el 40,8% de los argentinos que respondieron que no viajarían aquel verano había manifestado que se debía a razones relacionadas al Covid-19. Por otra parte, solamente el 27,5% había respondido que se debía a causas económicas.

Así, el coronavirus pasó de ser el motivo principal a ser una de las menores preocupaciones de los argentinos. Y el mismo movimiento sucedió con la economía pero inversamente, hoy es la principal razón de la sociedad para no tomarse vacaciones este verano.

Por otra parte, de los argentinos que respondieron que sí viajarán este verano, un 86,6% respondió que lo hará por la Argentina. De esta porción, un 47,6% dijo que iría a la Costa Atlántica; seguida por la Patagonia con una afluencia del 18,8%; un 15,3% dijo que viajaría al centro del país; luego aparece el Noroeste con un 7,2%; luego el Noreste con un 6,3%; y por último un 4,7% que respondió que alquilaron una casa con pileta.

Los principales destinos que eligen los argentinos para las próximas vacaciones dentro del país

El principal destino internacional, del 13,4% de argentinos que respondieron que viajarán al exterior, es Brasil con un 22,5%, seguido por Europa con un 21,3%. Apenas un 7,5% respondió que viajará a los Estados Unidos.

Otro dato llamativo es que el principal medio para financiarse las vacaciones son los ahorros, un 36,3% de los encuestados respondieron eso, mientras que apenas el 17,1% dijo que lo hará con los ingresos del mes en el que viaje, un 11,5% respondió que pagará sus vacaciones con tarjeta de crédito, un 7,5% con dinero prestado, y un 27,6% con un poco de todas o algunas de las respuestas anteriores.

Además, el 61% respondió que cambiaría de destino si tuvieran más dinero para gastar en las vacaciones. Y cuando se les pidió que comparen sus vacaciones pasadas con las actuales y respondieran si creían que gastarían más este verano, un 78,1% dijo que sí creía que sus próximas vacaciones serían más costosas. Sólo un 7,6% dijo que creía que serían más baratas, y un 14,2% dijo que les costaría lo mismo.

La mayoría de los argentinos que viajarán este verano financiarán sus vacaciones con ahorros

Cómo puede observarse en los datos que arrojó la encuesta de la UAI, los argentinos deciden sus vacaciones para este verano pensando sobre todo en sus bolsillos. La gran mayoría de las personas que no viajarán este verano será a causa de problemas económicos, mientras que los que sí lo harán, eligieron sus destinos pensando en su economía, ya que un 61% de ellos dijo que cambiarían el destino en caso de contar con más dinero.

Efectivamente el miedo al Covid-19 está desapareciendo, pero ahora aparece otro problema grave para los argentinos, la crisis económica que transita el país y de la que parece no poder salir, por lo menos en el corto plazo.

SEGUIR LEYENDO