La mayor plataforma cripto del mundo dijo que la Argentina es el mercado que más crece por la situación económica

El crecimiento del mercado cripto en la Argentina es "abismal", según Binance

Mientras que el ecosistema fintech de Argentina quedó convulsionado por el decreto publicado que dispuso la aplicación del impuesto al cheque a toda operación vinculada a criptomonedas, la operatoria con criptomonedas en el país atraviesa un auge que trasciende las fronteras y soprende a los expertos.

En ese sentido, Maximiliano Hinz, el director de operaciones para Latinoamérica de Binance, el exchange fundado por Changpeng Zhao, afirmó que Argentina lidera el crecimiento de la plataforma.

En una entrevista con Bloomberg Línea, Hinz precisó que el crecimiento más fuerte de la empresa en cuanto a usuarios se viene produciendo en Argentina, donde opera a través de la modalidad peer-to-peer (P2P) .

Y aseguró que “en el largo plazo, la demanda de las personas de poseer e intercambiar criptoactivos se impondrá sobre cualquier ánimo de restricción por parte de los gobernantes”.

Si la gente demanda criptomonedas no tiene sentido que los gobernantes se opongan

“El crecimiento más fuerte fue el de Argentina sin lugar a dudas. Argentina creció de manera abismal. Gran parte fue por el trabajo que se hizo de presencia de marca. También gran parte fue por la situación económica del país, que la gente empezó a ver las criptomonedas como un método de ahorro“, dijo Hinz.

El ejecutivo agregó que “Venezuela tenía una cantidad de usuarios bastante fuerte, vienen con el uso de criptomonedas bastante avanzado. Y lo que es México, lo que es Colombia, lo que es Brasil, crecieron mucho pero acompañando las tendencias del mercado a nivel mundial. Son países que en definitiva acompañan el mercado”.

Por la situación económica de Argentina, la gente empezó a ver las criptomonedas como un método de ahorro

Binance desembarcó en América Latina en julio de 2020 y logró posicionarse rápidamente como lo había conseguido hacer en todo el mundo. “Hoy más o menos el 50% de las transacciones cripto que se hacen en el mundo pasan por Binance”, afirmó Hinz.

Al ser consultado acerca de cuáles son las criptomonedas más compradas y transferidas en Argentina, el ejecutivo respondió que “el fuerte está más ligado a las criptomonedas estables que son las criptomonedas atadas al dólar. Porque las Bitcoin, Ethereum, BNB, que son volátiles, son atractivas a la hora de invertir un capital de riesgo, porque cuando uno dice ‘compro Bitcoin’ sabe que es dinero que puede fluctuar, aunque últimamente vemos una tendencia alcista. Pero en general la puerta de entrada son las criptomonedas estables y después empezamos a ver que se tornan un poco para el lado de comprar Bitcoin y comprar Ethereum”.

Un impuesto polémico

Esta semana, el Gobierno argentino resolvió incluir a las operaciones con criptomonedas entre las que están comprendidas por el gravamen sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, comúnmente denominado impuesto al cheque. Lo hizo a través del Decreto 796/2021, publicado el miércoles en el Boletín Oficial, y que introduce cambios a la Ley de Competitividad, que creó el impuesto al cheque a comienzos de 2001.

Al respecto, Hinz aseguró que “en realidad no hay restricciones. No estamos viendo en Argentina que se estén imponiendo restricciones al uso de criptomonedas. De hecho los entes reguladores han salido siempre a decir que son lícitas. Uno en Argentina puede tener criptomonedas y pagar los impuestos por las ganancias de las mismas. En su declaración de bienes personales en AFIP puede hacer pagar impuestos por las mismas. Entonces no hemos tenido ningún problema con los mismos”.

Con una operación global conformada por 15 millones de usuarios, Latinoamérica ya se convirtió en una pieza clave de Binance

El decreto recordó que, a fines de octubre del año pasado, el Banco Central estableció un nuevo marco de funcionamiento para extender las transferencias electrónicas, y a través de la Comunicación A 7153 actualizó el Sistema Nacional de Pagos y estableció lo que se conoce como Transferencias 3.0. Asimismo, el Central estableció que la implementación de la fase 1 debía estar completamente operativa, como máximo, el 7 de diciembre de 2020 y dispuso el 29 de noviembre de este año como fecha límite para la implementación del resto de las fases necesarias.

La decisión los tomó por sorpresa y provocó enojos, máxime en un contexto de fluido contacto entre el ministerio de Economía y la Cámara Argentina de Fintech para elaborar el régimen tributario del plan Transferencias 3.0, con el que se espera una fuerte expansión de los pagos con código QR. Al mismo tiempo que se sancionaron todas las exenciones necesarias para que ese plan funcione, se decidió gravar las operaciones con criptomonedas.

No obstante, hay que esperar: el impuesto no comenzará a aplicarse hasta que la AFIP reglamente ese decreto, ya que su texto dice que el tributo se aplicará “en los términos que defina la normativa aplicable”.

Las grandes ganadoras de la medida del Gobierno serán las billeteras como Binance o Paxful, lejos de cualquier control oficial

Para los expertos, la alícuota del 0,6% que pesará sobre los intercambios en Argentina de fondos vinculados con criptomonedas o monedas digitales es vista como un desincentivo a la operación en blanco que, de aplicarse en todo su alcance, va a fomentar el uso de alternativas P2P que no pasan por cuentas bancarias y que pasan por debajo del radar del organismo recaudador, según arriesgan jugadores del mercado en un primer abordaje del tema.

Estas operaciones “P2P”, o entre personas, que ofrecen empresas de alcance global como Binance o Paxful, las cuales están fuera del alcance de cualquier control impositivo y, por lo tanto, resultarían las grandes ganadores de la aplicación del impuesto.

De ese modo, el decreto estimularía la operatoria a través de esas aplicaciones y penalizaría con el impuesto a las más de 15 exchanges locales que, según explican en la Cámara, cumplen con políticas de “conozca a su cliente” y de averiguación del origen de los fondos.

