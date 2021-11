Impuesto al cheque a criptomonedas: por qué el ecosistema local cree que forzará a los clientes a operar en negro

Foto REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La sorpresiva publicación de un decreto que elimina la exención del Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios para los movimientos de fondos vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y cualquier otra operación que involucre criptomonedas golpeó fuerte en el ecosistema cripto local. La decisión del Gobierno, sobre cuyo alcance todavía existen muchas dudas porque resta conocerse la reglamentación por parte de la AFIP, impacta en forma directa al fondeo de cuentas bancarias de exchanges que las empresas usan para que sus clientes puedan fondearse y operar.

La alícuota del 0,6% que pesará sobre los cambios de manos de fondos “vinculados” -la palabra es tan amplia que su alcance es difícil de precisar- con criptomonedas o monedas digitales es vista como un desincentivo a la operación en blanco que, de aplicarse en todo su alcance, va a fomentar el uso de alternativas P2P que no pasan por cuentas bancarias y que pasan por debajo del radar del organismo recaudador, según arriesgan jugadores del mercado en un primer abordaje del tema.

“A partir de ahora, cuando una persona quiera comprar critpomonedas y transfiera los fondos a un exchange argentino, por ejemplo, deberá tributar el impuesto al débito y crédito”, analizó Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios.

“Muchas personas que quieren resguardarse de la pérdida de valor del peso argentino y que hoy operan con exchanges o fintech argentinas migrarán sus operaciones a exchanges o fintechs del exterior y operarán persona a persona (P2P) para evitar el impuesto”, agregó el especialista. “En definitiva, migrar a ese tipo de operatorias terminará perjudicando al Fisco argentino ya que se le dificultará la trazabilidad de las operaciones, su detección y la fiscalización, entre otras cuestiones”, concluyó.

Los exchanges estuvieron desde temprano analizando con sus departamentos legales el impacto del decreto para intentar comunicar a sus clientes

Lo que los contadores dicen a viva voz, mientras tanto, entre los exchanges argentinos que operan con cuentas bancarias para permitir a sus usuarios comprar criptomonedas con pesos se dice con algo menos de ímpetu, pero igual preocupación.

El decreto 796/21 tomó con la guardia baja a muchos de los ejecutivos de exchanges locales. En estos días, buena parte de ellos están en El Salvador para la celebración de Labitconf, un evento regional del sector, con lo cual con tres horas de diferencia muchos se levantaron con los celulares estallados de mensajes. Y aún los que permanecen en la Argentina estuvieron desde temprano analizando con sus departamentos legales el impacto para intentar comunicar a sus clientes.

“Me desayuné esta mañana. No son buenas noticias, lo que están causando es que en la Argentina van a tener las cripto más caras. El que opere por fuera del sistema bancario va a estar libre de esto, la operación P2P que no se hace a través de ningún exchange. Pero lo que es operación en blanco, va a quedar muy desincentivada por el impuesto que en principio se va a aplicar cada vez que alguien fondee su cuenta”, dijo un ejecutivo del sector que prefirió no ser mencionado.

Desde Ripio respondieron a las consultas de Infobae con una declaración de Alejandro Rothamel, director de Legales de la empresa. “Con base en las disposiciones que surjan a partir de este decreto, cada plataforma deberá decidir cómo este impuesto se va a ver reflejado en las comisiones de sus productos”, dijo.

“Es importante aclarar que este nuevo decreto no limita la compra y venta de criptoactivos en el país a través de plataformas como Ripio, que operan en regla llevando adelante procedimientos de cumplimiento desde el inicio de sus operaciones”, agregó.

Desde Lemon, otra de las apps locales, respondieron también con cautela a la consulta de Infobae: “Los equipos de impuestos y legales están estudiando el tema. El decreto llegó de sorpresa, no era algo que se viniera barajando. Por esto es necesario que haya una regulación cripto, para darle más seguridad a los usuarios y tener reglas claras y previsibles en toda la operatoria con criptomonedas”.

“Muchas personas que quieren resguardarse de la pérdida de valor del peso argentino y que hoy operan con <i>exchanges </i>o fintech argentinas migrarán sus operaciones a <i>exchanges </i>o fintechs del exterior” (Sebastián Domínguez)

En el caso de Buenbit, otro exchange que opera en el mercado, explicaron: “Estamos estudiando la norma y analizando su impacto potencial. Hay que considerar que todavía no se reglamentó el decreto, por lo que no podemos saber la forma de aplicación que tendrá. En cualquier caso, vamos a hacer lo posible para cuidar a nuestros usuarios y que no les impacte negativamente”.

El silencio, estupor o lenguaje adusto deja a las claras que el impacto que se espera será importante. Cada vez que un usuario transfiera pesos a su exchange pagar el 0,6% duplicado del impuesto al cheque.

El contador Marcos Zocaro, asesor de varias de las empresas del sector, explicó que tal como está redactado no hay manera de que los clientes que operan en blanco esquiven la penalidad. “No queda claro qué objetivos busca el texto. En principio, va afectar a cada transferencia de dinero que reciban o envíen los exchange. Pero hay más, tal como está escrito un monotributista que está exento de ese impuesto debería quedar gravado sólo por operar con cripto”, dijo el especialista.

A la vez, agregó las mismas dudas sobre las operaciones realizadas con tarjetas prepagas para gastar en criptomonedas, que ya están apareciendo en el mercado argentino. “Por ejemplo las tarjetas cripto, ¿también tienen cada movimiento gravado?”, se pregunto Zocaro.

