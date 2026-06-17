Jornada financiera: subieron las acciones argentinas y el riesgo país mientras Wall Street anticipa una aumento de tasas

Wall Street revirtió las ganancias luego de la reunión de la Fed.

Los principales índices de Wall Street descontaron las ganancias de la mañana y cerraron con una caída en un rango de 1% a 1,3%, después de que la Reserva Federal norteamericana decidiera mantener las tasas de interés sin cambios, en la primera decisión de ese banco central bajo la presidencia de Kevin Warsh, pero señalara la posibilidad de subas de tasas a finales de este año.

Frente a la generalizada tendencia bajista, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó con una suba de 1,1%, en los 3.291.883 puntos, un muy buen desempeño si se lo compara, por ejemplo, con la caída de 0,9% experimentada por el Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una caída de 0,2%, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió dos enteros para la Argentina, en los 437 puntos básicos.

Mientras tanto, SpaceX cerró con una caída de más del 5%, en los USD 191,52 por acción, para poner fin a un repunte posterior a la salida a bolsa que ha visto a la compañía de cohetes dirigida por Elon Musk eclipsar a Amazon (-3,5%) en valor de mercado en tan solo tres días de negociación.

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La Reserva Federal (Fed) de los EE.UU. mantuvo sin cambios las tasas de interés este miércoles por cuarta reunión consecutiva. Los funcionarios del banco central indicaron que buscan mantener las tasas estables durante el resto del año, pero están cerca de aumentarlas una vez.

Los miembros de la Fed votaron por unanimidad -la primera decisión desde junio pasado- a favor de mantener la tasa de interés de referencia en el rango del 3,5% al ​​3,75% anual.

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“Por un margen estrecho, los funcionarios de la Reserva Federal prevén mantener las tasas de interés o incluso aumentarlas una vez este año, antes de recortarlas el próximo año. Este cambio se produce después de que los responsables de la política monetaria proyectaran previamente un solo recorte de tasas para 2026, pero el mercado laboral se ha fortalecido y la inflación ha alcanzado su nivel más alto en tres años, impulsada por el aumento de los precios de la energía debido al conflicto en Oriente Medio”, precisó Yahoo Finance.

La reunión fue la primera bajo la presidencia del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien anunció cambios significativos en algunas operaciones de la Reserva Federal, y posiblemente muchos más por venir. Warsh anunció la creación de grupos de trabajo para examinar cinco áreas relacionadas con la política monetaria: las comunicaciones de la Reserva Federal, su balance, el uso y la dependencia de las fuentes de datos existentes, la productividad y el empleo, y el marco de la Reserva Federal para la inflación.

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La cotización del petróleo tuvo una baja marginal, para mantener al barril debajo de los USD 80 y en un piso de precios desde marzo. El crudo Brent del Mar del Norte cayó 0,1%, a USD 88,85 el barril para agosto, mientras que el crudo intermedio de Texas para julio bajó 0,2%, a 75,87 dólares.

Subió el dólar

Con un monto operado de USD 606,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió cinco pesos, a $1.441,50, para alcanzar a su punto más alto desde el 8 de junio.

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La divisa “comenzó a operar con tendencia alcista, aunque de manera ordenada. Durante toda la rueda se mantuvo sostenida por una demanda constante que no cedió, impulsando gradualmente la cotización hasta alcanzar un máximo intradiario de $1.442,50. Finalmente, cerró apenas por debajo de ese nivel”, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambis.

En el transcurso del mes el tipo de cambio oficial marca un asenso de 33,50 pesos o 2,4%, una tasa que apunta a superar a la inflación del período -relación que no se da desde el salto cambiario de octubre de 2025-, si se tiene en cuenta la desaceleración inflacionaria que llevó a la cifra del INDEC a 2,1% en mayo. A la vez, el dólar mantiene una baja de 13,50 pesos o 0,9% en 2026.

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Con un techo para las bandas cambiarias en los $1.786,94, el dólar mayorista mantiene una distancia de 345 pesos o 23,9% des ese límite teórico para la flotación.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.460 para la venta, según la referencia del Banco Nación, también el precio más alto desde el 8 de junio.

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El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.461,27 para la venta y $1.409,97 para la compra.

El dólar blue ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.475 para la venta, tras haberse negociado por la mañana a $1.480, el precio más alto desde el 28 de enero. Esta cotización avanza en junio 45 pesos o un 3,1 por ciento.

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El Banco Central compró USD 34 millones en el mercado, el 5,6% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas cedieron en USD 147 millones, a USD 47.508 millones , con la influencia de la caída de 1,8% en la cotización del oro, en los USD 4.276 la onza.