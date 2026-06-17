Economía

La secretaria de Energía defendió la salida del Estado del sector y se despegó de los 90: “Debemos respetar contratos”

María Tettamanti vinculó el crecimiento del sector con el equilibrio fiscal. Dijo que el proceso de desregulación es más gradual que en los noventa porque hay contratos vigentes que respetar

Guardar
Google icon
María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación
María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación (Secretaría de Energía)

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, defendió la retirada progresiva del Estado de la gestión energética y marcó una diferencia con las políticas de los ‘90, al sostener que el proceso actual debe respetar contratos y derechos adquiridos. Lo hizo en un contexto en el que la Argentina logró en abril pasado un superávit en su balanza energética de 1.248 millones de dólares, una cifra récord que se explica por un salto en las exportaciones de petróleo y un derrumbe en las importaciones, según informó el Indec.

“A diferencia de los ’90, ahora debemos respetar derechos adquiridos y contratos previos, por lo que el proceso es más gradual”, afirmó Tettamanti ante empresarios e inversores del sector, en el marco del Summit Shale organizado por Santander. La funcionaria subrayó que el objetivo del Gobierno es que el protagonismo en el sector energético recaiga en los privados y que el rol del Estado “debe ser cada vez menor”.

PUBLICIDAD

El discurso de Tettamanti llegó en un momento de fuerte expansión del sector: "Vaca Muerta superó en 2026 el umbral del 50% de la producción nacional de petróleo y gas, consecuencia de la concreción de nuevos proyectos en la Cuenca Neuquina. En ese marco, la secretaria atribuyó el boom de inversiones no a factores sectoriales aislados, sino al cambio de las condiciones y regulaciones en el país. “Esto ocurre porque se están corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos y atacando las causas de los problemas”.

Para Tettamanti, esas causas tienen un diagnóstico preciso: el exceso de gasto público, un déficit fiscal que definió como “incontrolable” durante años, y la emisión monetaria para financiarlo. “Por primera vez, hay un Gobierno que dice cuáles son las causas de la decadencia de la economía argentina”, afirmó, y señaló que el superávit fiscal es, para la administración de Javier Milei, “innegociable”.

PUBLICIDAD

Tettamanti dijo que el proceso de desregulación es más gradual que en los noventa porque hay contratos vigentes que respetar
Tettamanti dijo que el proceso de desregulación es más gradual que en los noventa porque hay contratos vigentes que respetar

La funcionaria advirtió, al mismo tiempo, que la estabilidad macroeconómica no alcanza por sí sola. Según su visión, debe ir acompañada de reglas claras y libertad económica a nivel microeconómico, con el menor nivel posible de intervención estatal. “Los problemas de la Argentina no se resuelven en cuatro años; se necesita continuidad”, señaló, en una alusión a la necesidad de que las políticas actuales trasciendan el período de gobierno.

En materia de energías renovables, Tettamanti sostuvo que el sector no requiere beneficios impositivos para ser competitivo, sino estabilidad fiscal. Por eso, el Gobierno impulsa una ley que renueve las condiciones vigentes. La funcionaria indicó que la ampliación del sistema de transporte eléctrico abrirá espacio para nuevos proyectos en ese segmento, hoy limitados a las zonas con garantía de despacho.

El GNL, en plena transición

Sobre el gas natural licuado (GNL), Tettamanti anticipó que la Argentina seguirá importando volúmenes durante los picos de demanda invernal en los próximos años, aunque cada vez en menor medida. “A partir del año que viene necesitaremos menos GNL”, dijo, y agregó que la compra debería quedar en manos del sector privado, que “debe asumir los costos reales y tomar decisiones eficientes”.

Un gran buque metanero negro llamado Mubaraz con cuatro tanques esféricos blancos y la inscripción "LNG" flota en aguas azules
El funcionaria anticipó que la compra de GNL debe pasar al sector privado, aunque este invierno volvió a quedar en manos de Enarsa

Pese a la intención oficial de transferir esa operación al sector privado, la importación de GNL volvió a quedar este año en manos de Enarsa, tal como ocurre desde 2008. El acuerdo establece que el Gobierno subsidiará el costo de las importaciones destinadas a hogares, hospitales, escuelas y otros servicios prioritarios, de manera de evitar aumentos abruptos en las tarifas, con el costo diferido en seis cuotas mensuales a partir de noviembre.

El esquema representa un cambio respecto al modelo vigente en décadas anteriores, cuando el Estado cubría también el costo del gas importado por las grandes industrias. Hasta el año pasado, Enarsa subsidiaba el precio internacional —de entre USD 15 y USD 17 por millón de BTU— y lo revendía localmente a cerca de USD 2,7. A partir de este invierno, la Secretaría de Energía dispone que solo los hogares y servicios prioritarios serán beneficiados por el subsidio en las tarifas reguladas, mientras que las industrias deberán asumir el costo pleno.

Temas Relacionados

energíagnlmaría tettamantisecretaría de energíavaca muertasuperavit energéticoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El BID aprobó una garantía de USD 550 millones a la Argentina para pagar la deuda

La asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo permitirá al gobierno de Javier Milei obtener financiamiento por hasta USD 1.200 millones

El BID aprobó una garantía de USD 550 millones a la Argentina para pagar la deuda

Caputo recibió a las autoridades del Banco Mundial para definir el cronograma de préstamos para afrontar vencimientos

Este miércoles, el ministro de Economía recibió a la vicepresidente del organismo tras la aprobación de la garantía por USD 2.000 millones. Cómo van a seguir las negociaciones y qué pasará con el vencimiento de junio

Caputo recibió a las autoridades del Banco Mundial para definir el cronograma de préstamos para afrontar vencimientos

Cuánto cuesta viajar a Texas para ver el segundo partido de la selección argentina en el Mundial 2026

Tras la goleada ante Argelia, miles de argentinos buscan viajar a Estados Unidos para presenciar el segundo encuentro de la Scaloneta ante el conjunto austríaco el próximo lunes 22 de junio

Cuánto cuesta viajar a Texas para ver el segundo partido de la selección argentina en el Mundial 2026

La inflación mayorista se desaceleró a 2,5% en mayo y acumuló 34,5% en los últimos doce meses

El indicador experimentó una desaceleración respecto al 5,2% de abril, aunque quedó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del quinto mes

La inflación mayorista se desaceleró a 2,5% en mayo y acumuló 34,5% en los últimos doce meses

El dólar subió por segundo día: por qué podría quedar por encima de la inflación en junio

El tipo de cambio mayorista avanzó a $1.441,50 y anota en junio un alza de 33,50 pesos o 2,4%. Con esta tendencia podría superar el índice de precios mensual por primera vez desde octubre de 2025

El dólar subió por segundo día: por qué podría quedar por encima de la inflación en junio

DEPORTES

“Apenas se lo veía”: la crítica de los medios de Portugal a Cristiano Ronaldo tras su actuación ante RD Congo en el Mundial

“Apenas se lo veía”: la crítica de los medios de Portugal a Cristiano Ronaldo tras su actuación ante RD Congo en el Mundial

Mundial 2026: la nueva regla que se aplicó en el opaco empate entre Portugal y RD Congo

Las dos chances que desaprovechó Cristiano Ronaldo y su reacción tras el empate de Portugal ante RD Congo por el Mundial 2026

El Mundial que romperá todos los récords: la FIFA proyecta ingresos por casi USD 9.000 millones

Los mejores memes del sorprendente empate de Portugal ante RD Congo: las redes no perdonaron a Cristiano Ronaldo

TELESHOW

Claribel Medina habló de su lucha contra las adicciones: “El pedir ayuda es absolutamente necesario”

Claribel Medina habló de su lucha contra las adicciones: “El pedir ayuda es absolutamente necesario”

Murió a los 94 años “Pato” Gentilini, un emblema de la música del norte argentino

El beso de la exesposa del Turco García y Emanuel Di Gioia en Gran Hermano Generación Dorada: “Mi marido me mata”

Volvieron a internar a Chiche Gelblung a días de recibir el alta

Pampita sorprendió en el partido de la Selección Argentina con un guiño muy especial y un look que dio que hablar

INFOBAE AMÉRICA

Realizan tercer inventario físico para determinar la cantidad de arroz que hay en Panamá

Realizan tercer inventario físico para determinar la cantidad de arroz que hay en Panamá

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador amplía hasta el 27 de agosto de 2026 el cambio de domicilio en el DUI

Inflación, desempleo y temor a una nueva ola represiva: lo que el fin de la guerra no resuelve para millones de iraníes

El IGSS realiza una jornada con VESTEX Guatemala para explicar la exoneración de recargos 2026

Irán dijo que está evaluando un encuentro entre Trump y Pezeshkian para sellar el acuerdo que pondrá fin a la guerra