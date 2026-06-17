Caputo recibió a las autoridades del Banco Mundial para definir el cronograma de préstamos para afrontar vencimientos

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó la reunión con las autoridades del Banco Mundial tras la aprobación de la garantía por USD 2.000 millones.

Luego de que el martes el directorio del Banco Mundial aprobara la garantía por USD 2.000 millones para Argentina, este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a las autoridades del organismo internacional en el quinto piso del Palacio de Hacienda. En un encuentro en donde se definieron cuáles van a ser los próximos pasos, aunque con una fecha límite, los préstamos con bancos estarán antes del final del 2026.

La reunión tuvo lugar cerca de las 15 horas y contó con la presencia de la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, y el director para la Argentina, Peter Siegenthaler. Junto a Caputo estuvieron el viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. De acuerdo con fuentes que participaron del encuentro, la conversación se extendió por unos 45 minutos y permitió repasar el estado de las negociaciones, así como la hoja de ruta para avanzar en el proceso tras la aprobación de la garantía. Y se dio en la previa del encuentro que tendrán las autoridades del organismo internacional con el presidente Javier Milei a las 17 horas en Olivos.

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Las autoridades del Banco Mundial valoraron las reformas económicas en marcha y manifestaron su respaldo a la estrategia del equipo económico. Según pudo saber Infobae, el organismo internacional destacó la relevancia de las medidas adoptadas por el Gobierno y confirmó que, después de la aprobación de la garantía, el próximo paso será negociar directamente con bancos privados el otorgamiento del préstamo para la Argentina. El objetivo oficial sería que esa operación se concrete antes de finalizar 2026.

La vicepresidenta del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra participó junto con el director, Peter Siegenthaler.

El paquete de garantías aprobado el martes por el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) cubre el 95% de los pagos de servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial para el país. Esta estructura permite reducir los costos financieros y mejora la gestión de la deuda pública. Además, la operación combina una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y otra de MIGA, con la finalidad de movilizar hasta USD 2.000 millones en préstamos comerciales.

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En el comunicado oficial, el organismo internacional remarcó que la asistencia busca facilitar el regreso de la Argentina a los mercados globales. El anuncio se dio en un contexto de baja del riesgo país y de renovada presión del mercado para que Caputo retome la emisión de deuda en el exterior, en medio de la caída del riesgo país de las últimas jornadas. Entre los objetivos asociados al programa, el Banco Mundial identificó el impulso a la creación de empleo, la atracción de inversiones en infraestructura y la promoción de la inclusión financiera de pequeñas empresas.

Vencimientos de julio

El respaldo financiero resulta fundamental de cara a los compromisos en moneda extranjera que enfrenta el Tesoro este año y en 2027. Entre estos compromisos, sobresale el vencimiento de julio por USD 4.200 millones con bonistas internacionales. Aunque, según informaron fuentes oficiales a Infobae, Caputo ya cuenta con los dólares necesarios en la cuenta del Tesoro para cubrir ese pago.

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El balance diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) del 11 de junio mostró que los depósitos del Tesoro nacional en moneda extranjera ascendían a USD 2.915 millones, mientras que en moneda local sumaban $11,5 billones. Esta acumulación de reservas respondió, en gran medida, a las recientes colocaciones de los bonos Bonar 2027 y Bonar 2028. La última aún tiene una etapa pendiente que el Gobierno prevé concretar la semana entrante.

El trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y el Banco Mundial forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar la confianza de los inversores. El paquete de garantías aprobado, que apunta a reducir la exposición de Argentina a las restricciones del financiamiento externo, representa un paso relevante hacia una mayor integración en los mercados internacionales.

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Pero el mismo cobraría centralidad sobre todo de cara a los vencimiento del 2027. Fue el propio Caputo quien al pasar aseguró que el programa financiero ya esta cerrado, aunque hasta el momento se guarda los detalles. Es que el equipo económico apuesta tener no tener el típico año electoral y para eso sabe que debe despejar los vencimiento de deuda externa.

Al 11 de junio, los depósitos del Tesoro en el Banco Central sumaban USD 2.915 millones y $ 11,5 billones.

El apoyo internacional, junto con la política de administración de deuda implementada por el equipo económico, constituye el eje central de la estrategia financiera del Gobierno. El acuerdo con el Banco Mundial y la MIGA, que incluye la movilización de hasta USD 2.000 millones en préstamos comerciales, apunta a asegurar recursos para enfrentar los compromisos externos y fomentar la inversión en sectores estratégicos.

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El Ministerio de Economía continuará trabajando en la implementación de las reformas y en la negociación con las entidades financieras. El acuerdo con el Banco Mundial marca un nuevo capítulo en la relación entre la Argentina y los organismos multilaterales, con el foco puesto en el cumplimiento de los compromisos internacionales y la consolidación de una agenda de crecimiento sostenido.