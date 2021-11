Luego de la derrota del oficialismo, empresarios pymes piden que el Gobierno los convoque al diálogo

Mario Grinman, presidente de la CAC

Luego de los resultados de las elecciones legislativas, desde las entidades que agrupan a los empresarios del sector pyme pidieron al Gobierno que se avance con espacios de diálogo para acordar puntos básicos para la solución de los problemas económicos estructurales de la Argentina.

Este lunes, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), entidad gremial empresaria que representa a comerciantes y pymes, pidió al Gobierno abocarse a la solución de los problemas estructurales que la Argentina arrastra hace mucho tiempo y bloquean su desarrollo.

“ La inflación, los problemas cambiarios y la emisión que va a la inflación no se van a solucionar mágicamente. Esta es una sociedad compleja pero hay que acordar puntos básicos . Argentinos, a las cosas. Tenemos que generar una expectativa diferente, pensando en todos los argentinos especialmente en los que menos tienen”, señaló Mario Grinman, presidente de CAC, en diálogo con Infobae.

“Dialogar es una condición sine qua non. Hemos sido siempre dialoguistas y la sociedad reclama que se deje de lado la grieta y las peleas que vienen desde hace tiempo. Y los reclamos están por encima de los temas económicos, como la inseguridad”, agregó Grinman. El empresario destacó que desde la entidad tienen diálogo permanente con el Gobierno, a pesar de que no hay coincidencias en muchos temas.

Luego del resultado de las elecciones, los empresarios piden más diálogo. REUTERS/Agustin Marcarian

Sobre el mensaje que dio el presidente Alberto Fernández en la noche del domingo, tras conocerse los primeros resultados electorales y donde habló de un programa económico que se discutirá en el Congreso, Grinman señaló: “Hay que ver lo que se hace y no lo que se dice. No me detengo en analizar discursos”.

A través de un comunicado, la CAC destacó que representa a un sector que genera dos tercios del valor agregado y del empleo privado registrado. La entidad hizo un llamado a que, ya concluidos los comicios legislativos, los distintos sectores se aboquen a la solución de los “problemas estructurales” que los argentinos arrastran desde hace mucho tiempo y bloquean el desarrollo.

Empresarios pyme pidieron acuerdos en puntos básicos de la economía (REUTERS/Matias Baglietto)

“Si bien el adoptar las políticas necesarias para ello es facultad del Gobierno, la entidad está convencida que los distintos actores de la vida pública podemos y debemos colaborar en lo que esté a nuestro alcance para superar las múltiples dificultades que el país padece. Trabajadores, empresarios, academia y sociedad civil en general estamos en condiciones de acercar propuestas a las autoridades correspondientes, articular acciones y alcanzar consensos básicos, pensando no solo en la coyuntura actual sino también, y sobre todo, en el mediano y en el largo plazo”, señalaron.

Pidieron medidas urgentes para temas como la pobreza, escasa creación de empleo, elevada presión impositiva, falencias logísticas, insuficientes exportaciones, dificultades en materia de importación, la “industria del juicio laboral”, inestabilidad macroeconómica, inseguridad, deterioro educativo.

“Dada la complejidad de los temas señalados, y habida cuenta de la importancia de que las medidas que se definan se sostengan en el tiempo, la CAC considera que su diseño debería convocar a los diversos sectores, como así también que sería especialmente valioso que se lograran acuerdos mínimos en torno a ellas, a fin de garantizar su continuidad”, aseguraron.

Por su parte, desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) señalaron que es “necesario que la política se ponga de acuerdo para poner en marcha la economía”. Como ya habían expresado en una solicitada publicada la semana pasada, la cámara pidió llegar a puntos básicos de acuerdo para reducir la carga impositiva (sobre la generación de empleo y los trabajadores), estabilizar los precios, trabajar en la ampliación de la oferta y evitar la consolidación de monopolios, acceso al crédito bancario para las pymes (con tasas y plazos que les permita al sector financiarse y reinvertir) e impulsar el consumo.

“Estas elecciones marcan una nueva conformación del Congreso de la Nación que debería llevar necesariamente a un acuerdo político de todas las fuerzas, oficialistas, opositores y entidades sindicales para llevar acuerdos mínimos que generen un horizonte de previsibilidad. Ya expresamos la necesidad de resolver los temas para poder generar un escenario de crecimiento”, señalaron fuentes de Came.

“En este momento está todo el mano de la política. Esperamos que se puedan dejar de lado egoísmos y personalismos para pensar en forma mancomunada en sacar adelante al país de esta situación de crisis que tanto nos impacta. Es una condición necesaria que la política se ponga de acuerdo para poner en marcha la economía ”, concluyeron.

