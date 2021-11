Mercados: caen los bonos y las acciones en la rueda previa a las legislativas

Las acciones argentinas llegan a las elecciones mejor que los bonos

Los bonos en dólares no consiguen salir de un piso de cotizaciones desde marzo, en un marco de elevada incertidumbre sobre las elecciones de medio término del 14 de noviembre, en el cual muchos inversores buscan refugiarse en dólares dado el escepticismo por el día posterior a los comicios.

Además, la atención siguen puestas las miradas en el diálogo entre Argentina y el FMI para renegociar la deuda con el organismo contraída en 2018.

“Los soberanos en dólares siguen sin repuntar y llegan a las elecciones con precios muy deprimidos, y con un riesgo país en valores máximos desde la reestructuración de la deuda de 2020″, indicaron los expertos de Research for Traders.

Los bonos Globales restan un 0,4% en promedio, con precios que van de los 31 a los 36 dólares.

El riesgo país medido por JP Morgan se ubica en los 1.751 puntos básicos, muy cerca de los 1.753 enteros que llegó a marcar el jueves, en un máximo desde el canje de deuda de septiembre de 2020.

Walter Morales, presidente de Wise Capital, afirmó que “por el lado de los bonos en dólares hay que pensar en que habrá acuerdo con el FMI y que las devaluaciones siempre mejoran el riesgo país por la mayor cobertura que pasan a tener las Reservas contra los Pasivos Monetarios”.

Las acciones llegan mejor posicionadas a los comicios, con una ganancia de 85% acumulada desde el comienzo de 2021

“Es cierto que los bonos soberanos más cortos (los GD29 y los GD30, que también nos gustan) ofrecen rendimientos entre 22,2% y 22,4% anual, pero en estos casos la duration es de cinco años y hoy los vemos más cerca de ser ‘defaulteados’ en algún momento a partir de 2025 de que vayan a pagarse. Esas TIR (tasas internas de retorno) altas sólo tienen que ser aprovechadas como inversiones especulativas de corto plazo, pero no en el largo”, indicó Morales.

Las acciones en la Bolsa porteña recortaban posiciones, por tomas de ganancias especulativas, a la espera del resultado de las elecciones de medio término que se realizarán el domingo, y donde de repetirse el resultado de las primarias (PASO) el oficialismo podría perder el control del Congreso.

Los títulos soberanos son los más castigados, ante la incertidumbre sobre el repago de estas emisiones: pierden 15% promedio en 2021

El índice líder S&P Merval pierde 1,4%, a 94.600 puntos a las 12:10 horas, tras una subida del 0,9% en la víspera y luego de marcar un nivel máximo histórico intradiario de 97.024,42 puntos esta semana.

En Wall Street los ADR de empresas argentinas que se negocian en dólares ceden un 2% en promedio. Banco Francés y Banco Macro encabezan las bajas, con un 2,7 por ciento.

Javier Timerman, socio de AdCap y co-fundador de Banza, afirmó que “en Argentina no funciona el ‘buy the rumor, sell the news’, por tantos años de desaciertos. La gente quiere ver para creer, que es justamente lo contrario. Se necesita mucho consenso, credibilidad y esfuerzo en mostrar cuál va a ser tu idea de país a largo plazo”.

“Acá estamos siempre pensando muy a corto plazo porque la política es a corto plazo. Para avanzar en políticas que nos van a beneficiar a todos se necesitan acuerdos en el Congreso. Hay que hacer foco en buscar consensos, en llegar a acuerdos, y esto cambiaría la forma en la que se ve a la Argentina desde el exterior”, expresó Timerman.

