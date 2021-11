Ciberdelito: Aerolíneas Argentinas advirtió sobre posibles estafas a través de cuentas falsas

Este miércoles Aerolíneas Argentinas advirtió a través de un comunicado sobre la existencia de perfiles y cuentas falsas generadas en diferentes redes sociales que mediante el engaño buscan obtener los datos personales de los clientes para estafarlos.

Fuentes de la aerolínea de bandera consultadas por Infobae dijeron que las estafas no están vinculadas a la compra-venta de boletos aéreos, ya que los delincuentes no tienen acceso al sistema de reservas. “Es el ‘cuento del tío’ -dijeron- básicamente roban los datos personales de los clientes -nombre, apellido, datos de las tarjetas- para luego hacer compras en tiendas virtuales”, explicaron.

Ante la suba de este tipo de estafas, la empresa recuerda que sus redes sociales oficiales son:

TW: @Aerolineas_AR https://twitter.com/Aerolineas_AR

IG: @Aerolíneas_Argentinas https://www.instagram.com/aerolineas_argentinas

FB: @aerolineas.argentinas https://www.facebook.com/aerolineas.argentinas

LK: @Aerolíneas Argentinas https://www.linkedin.com/company/aerolineas-argentinas

163

¿Qué hay que hacer para no ser víctima de los estafadores? Aerolíneas Argentinas compartió algunos puntos clave a tener en cuenta:

1) Aerolíneas Argentinas no solicita ni solicitará los datos de claves, números de tarjetas de crédito o de coordenadas, número de cuenta bancaria CBU o alias, a través de correos electrónicos, mensajes de texto o whatsapp, teléfono o a través de las redes sociales. Por esta razón, recomiendan desde la empresa aérea que si se recibe una petición de estas características, sea desestimada.

2) En caso de recibir un mensaje por redes sociales, teléfono o correo electrónico que genere dudas, evitar responderlo por ese mismo medio.

3) Nunca compartir los datos personales, contactos o información de las cuentas bancarias, sino a través de los canales oficiales (sitio oficial de la empresa, números de teléfono verificados, casilla de mail oficial).

4) Chequear que la cuenta con la que se está hablando sea la oficial, “las cuentas oficiales siempre estarán verificadas con el tilde azul, no hay contacto a través de otros canales que no sean estas cuentas, no existe ningún ‘@’ de centro de atención al cliente, ni asesoría comercial fuera de los canales verificados o los números de atención al cliente.”

5) Nunca comentar publicaciones en las redes sociales brindando información personal.

Este último punto coincide con la recomendación de Daniel Monastersky, abogado especializado en ciberseguridad, quien directamente recomienda nunca comentar un problema o una queja hacia una empresa en las redes sociales, ni siquiera en las cuentas oficiales.

“En estos casos la mejor forma de evitar ser víctima de una estafa es no escribir en los comentarios de ningún perfil, tampoco si estamos seguros de que es el oficial -explicó Monastersky en diálogo con Infobae-, ahí es donde los delincuentes están a la pesca de personas con una urgencia o necesidad, las presas más fáciles”.

“Imaginate que tenés un reclamo hacia Aerolíneas Argentinas -ejemplificó el abogado- y lo publicás en un comentario de Instagram de la cuenta oficial de la empresa, en ese momento ya te pueden estar monitoreando, porque mostraste una necesidad o un problema que necesitas que se resuelva. Después, te contactan por esa red social, desde una cuenta que parece confiable con un mensaje al estilo ‘acá tiene los detalles para continuar con su reclamo’, es muy probable que ante tu necesidad de resolver el problema les creas y hagas todo lo que te piden, ahí fuiste, caíste en la trampa”.

Monastersky explicó que esta modalidad no sucede solamente con empresas aéreas, “es muy común con los clientes de bancos, por ejemplo el banco Galicia directamente no tiene cuenta de Instagram, para evitar estas situaciones”.

“Lo que más le sirve a un ciberdelincuente es confirmar que sos cliente de equis compañía, lo más importante en los tiempos modernos es generar una cultura de la educación informática para que las personas sepan cómo cuidar sus datos personales y reconocer qué canales de comunicación son confiables y cuales directamente no habría que utilizar. Espero que en el futuro la sociedad cuente con más herramientas para no caer en estas estafas, que están a la orden del día”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO