La aerolínea brasileña Azul afirmó que busca comprar la totalidad del grupo Latam Airlines

La aerolínea brasileña Azul está interesada en comprar la totalidad del grupo Latam Airlines -actualmente en proceso de quiebra- y está lista para hacer una oferta si los acreedores no llegan a un acuerdo sobre un plan de reestructuración , dijo el presidente ejecutivo de Azul, John Rodgerson, al medio chileno Diario Financiero.

“Sabemos exactamente lo que ofreceremos”, dijo Rodgerson en la entrevista, y agregó que Azul probablemente tendría que esperar hasta el 23 de noviembre, cuando se agote el límite legal para alcanzar un plan de reestructuración.

En tanto, la agencia Reuters informó anteriormente que Azul solo estaba interesado en comprar las operaciones brasileñas de Latam, pero en la entrevista con Diario Financiero, Rodgerson dijo que el plan era comprar y retener a toda la empresa.

“Compraríamos todo el activo. Creo que el grupo tiene mucho valor y no estamos pensando en dividirnos o vender divisiones”, aseguró. Rodgerson afirmó que si Latam logra acordar una reestructuración, Azul no podría hacer su oferta, pero que todo indicaba que tal acuerdo no se alcanzaría.

Los directivos de Latam no respondieron a las consultas de Reuters. Y agregó que en el pasado, la aerolínea manifestó que no tenía intención de vender ninguna de sus partes.

Según Diario Financiero, Azul es una emergente aerolínea brasileña fundada en 2013 por el empresario estadounidense nacido en Brasil, David Neeleman, el mismo dueño de la reconocida low cost JetBlue.

“Su nombre recién entró al radar de los chilenos a mediados de 2020, cuando en plena pandemia firmó un acuerdo de códigos compartidos con Latam. Pero solo saltaría al primer plano en mayo de 2021, cuando el pacto colapsó a menos de un año, tras la explosiva revelación de que el pequeño socio local había lanzado una oferta de fusión por el golpeado líder regional”, indicó la publicación.

Y agregó: “Lejos de declarar la quiebra, como hizo Latam, Azul atravesó la crisis sin ayuda oficial, y hoy es el número uno en destinos, volando a 130 ciudades, más que antes de la pandemia”.

En tanto, Neeleman, fundador de Azul, dijo al portal chileno: “Nosotros podemos aportar los 45 destinos que actualmente vuela Latam en Brasil nuestra red de 130 ciudades generando demanda adicional. La consolidación es saludable para la industria y eso es lo que hemos estado viendo últimamente con el acuerdo entre JetSmart y American y un posible arreglo entre Sky y Avianca”.

En otro orden, se refirió al deseo de hacer crecer el mercado y analizó: “Los brasileños viajan una vez cada dos años. Los chilenos 1,3 veces y los colombianos casi una vez al año. Así es que los brasileños están muy rezagados y la razón es que nuestros competidores se han enfocado principalmente en tres ciudades: Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia. El 92% de todos sus asientos vuela en ese triángulo. La forma de hacer crecer el mercado es atender más destinos”.

“Los últimos 10 años han sido difíciles para Brasil en términos de crecimiento del PBI y devaluación. La mejor manera de combatir todo eso es estimular el mercado trayendo nueva tecnología, diferentes tamaños de aviones para ampliar la conectividad y crear un punto de precio para que el servicio a estas ciudades se vuelva viable”, concluyó.

