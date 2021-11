Presentaron los futuros de Bitcoin argentinos: cómo es el instrumento y qué posibilidades tiene de ser aprobado

Matba-Rofex es el principal mercado de futuros y opciones de la Argentina

El principal mercado de futuros de la Argentina, Matba Rofex, presentó la semana pasada una solicitud ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) con el objetivo de lanzar el primer contrato de futuros de Bitcoin contra pesos argentinos, en el que se transformaría en el primer instrumento latinoamericano orientado a la criptomoneda más popular en caso de ser aprobado.

El mercado de criptomonedas tiene en la Argentina un pujante desarrollo local, con decenas de exchanges que permiten intercambiar pesos por criptoactivos además de colocarlos en distintos esquemas de finanzas descentralizadas como, por ejemplo, para obtener rendimientos por depósitos. Sin embargo, se trata de plataformas no reguladas por la CNV no el Banco Central, a las que no pueden acceder ciertos inversores institucionales sujetos a estrictas normas a la hora de colocar sus tenencias.

La propuesta de Matba-Rofex, en cambio, apunta a permitir la inversión asociada a criptomonedas en un mercado regulado argentino por primera vez en la historia.

“Entre las iniciativas de Matba Rofex, también se incluye la inversión directa en criptoactivos y en startups relacionadas con esta nueva industria”

El mercado de futuros y acciones ya cuenta con su Índice BTC MtR, “un indicador financiero que refleja el precio de mercado para una determinada cantidad de Bitcoin (“Liquidez Medida”), expresado en Pesos Argentinos por Bitcoin (par BTC/ARS), en los Proveedores de Precio en la República Argentina. Junto al valor de mercado relevado para dicha cantidad de Bitcoin, se informa el costo implícito para una operación de compra o de venta por esa cantidad (“Costo de la Liquidez”). El Índice se calcula cada 1 minuto, los 7 días de la semana”, según describe el propio mercado.

La incorporación de inversiones asociadas a Bitcoin en un mercado regulado permitiría a aseguradoras, fondos comunes de inversión y otros institucionales empezar a invertir en forma indirecta en el criptoactivo. Sin embargo, los tiempos de aprobación podrían ser largos, con lo cual la llegada de los futuros de Bitcoin argentinos está lejos de ser inminente.

“Si bien el Índice sobre Bitcoin hoy no se puede operar, Matba Rofex ha presentado a la CNV un proyecto de Futuros y Opciones sobre este índice y aspira a que pueda ser referencia de otros productos del mercado de capitales, como Fondos Comunes de Inversión o ETF. Se trata de productos novedosos cuya aprobación puede demorarse. Entre las iniciativas de Matba Rofex, también se incluye la inversión directa en criptoactivos y en startups relacionadas con esta nueva industria”, señaló la empresa.

Matba Rofex ya tiene en funcionamiento un índice de Bitcoin en pesos para

La aprobación, que depende de la CNV, no reviste mayor urgencia para el regulador del mercado.

“La CNV ha mantenido reuniones con Rofex por este tema, y ha dejado claro que sí bien evaluará el producto, hoy no resulta una prioridad dentro de su agenda, y que depende también de la opinión de otras áreas del estado como el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina”, dijeron voceros de la CNV a Infobae.

En la propia CNV, que conduce Adrián Cosentino, no se han mostrado mayormente entusiastas respecto de Bitcoin y las criptomonedas en general. El titular del Banco Central, Miguel Pesce, será también uno de los consultados y ya fue abiertamente reacio a ese activo.

“Desgraciadamente este primer impulso lo tuvieron instrumentos que terminan teniendo valores que no tienen referencia en ningún activo y lleva a confusión a personas con menor nivel de información”, dijo en agosto pasado en medio de varios comentarios negativos respecto de Bitcoin.

Este lunes Bitcoin cotizaba a USD 61.899,58 por unidad, cerca de su récord histórico anotado semanas atrás. Ganaba 2,66% en las últimas 24 horas.

