Tensión con el FMI: después del encuentro entre Fernández y Georgieva, Guzmán se reunirá con los técnicos del organismo

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, sostendrá una reunión con la subdirectora del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, en Roma, según un funcionario del gobierno.

La reunión técnica se llevará a cabo en el marco de la cumbre de líderes del G20. El día de la reunión aún está por definir, pero según pudo saber Infobae sería el próximo lunes. Según la agencia Bloomberg, un portavoz del FMI confirmó que Kozack se reunirá con Guzmán como parte del viaje.

Por separado, el presidente Alberto Fernández se reunirá con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para una reunión bilateral el sábado. Fernández llegó hoy a Roma, para participar de la cumbre del G20, un foro de jefes de Estado que en Roma analizará la situación global post pandemia, la crisis del Cambio Climático y la situación económica y financiera de países pobres y de renta media que fueron golpeados por el COVID-19.

El Presidente aprovechará este escenario mundial para obtener respaldos geopolíticos a su estrategia de negociación con FMI, que reclama un programa económico sustentable para refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares que contrajo Mauricio Macri cuando ocupaba la Casa Rosada. Esta semana, en un acto de Morón por el homenaje a Néstor Kirchner, el mandatario aseguró que “si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar” y que “la Argentina estaba en default cuando asumimos”.

Hay dudas sobre cómo avanzará la relación entre el organismo y el Gobierno y cuándo se podría acordar el nuevo programa. También sobre las distintas posturas para llegar a ese entendimiento dentro del Gobierno. Para no caer en default, el país necesita evitar el vencimiento de marzo próximo que viene con un nuevo programa ya firmado. Será el primero de los vencimientos de un total de USD 19.000 millones que habrá que desembolsar en 2022.

Esta mañana, el economista argentino-mexicano, Alejandro Werner, quien hasta hace pocos meses, antes de renunciar al organismo, era uno de los principales negociadores de “caso argentino” aseguró que “creo que la situación de Argentina es un poco invariable a un programa del FMI. Argentina no va a pagar al FMI” y que “Argentina no va a hacer buenas políticas macro-micro institucionales. Como máximo, con un programa del FMI, vamos a tener cuatro meses en los que no pasen una única revisión. Y eso es todo, volveremos a los atrasos o cuasi atrasos al final del día”.

Lo hizo durante una conferencia de un think tank especializado en la región aprovechó que remarcar que ya no necesita usar el lenguaje diplomático de los funcionarios para dar sus verdaderas visiones sobre lo que será el esperado acuerdo.

Es viernes Guzmán tuvo su primera reunión bilateral con el Ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno LeMaire. También participó el director general del Tesoro de ese país, Emmanuel Moulin. Con ambos “llevamos tiempo construyendo soluciones a problemas complejos en el seno del multilateralismo”, dijo el ministro.

También tendrá bilaterales con Rusia, la Unión Europea y Alemania.

En su discurso ante la Reunión Conjunta de Ministros de Finanzas y Salud del G20, Guzmán habló de la pandemia aseguró que “la campaña de vacunación ha sido fundamental para la rápida recuperación económica que está experimentando el país”. Y mencionó “cuatro acciones que mejorarían la situación”:

1) suspender algunos de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio internacional para la producción de vacunas; las reglas deben ser adaptables para hacer frente a los imprevistos, de lo contrario no funcionan;

2) revertir los pedidos en exceso por parte de países de ingresos altos que han comprado más de lo que necesitan, creando escasez para miles de millones de personas en países de ingresos bajos y medios;

3) permitir transferencias de tecnología para incrementar la capacidad de producción de vacunas; definir reglas que aseguren que la nueva asignación de DEG se utilice para enfrentar los desafíos de la pandemia. Hoy en día, en muchos países los nuevos DEG pertenecen y están en poder de los bancos centrales y los tesoros no pueden utilizarlos para financiar los gastos necesarios para hacer frente a la pandemia. Se debe encontrar un mecanismo para solucionar esta situación.

