Inversiones para principiantes: cómo dar los primeros pasos para invertir en la Bolsa y las claves para ahorrar mejor

En un país con crisis económicas recurrentes y una alta inflación que erosiona el poder adquisitivo de los pesos -ascendió al 52,5% en el último año y al 37% desde enero, según el Indec- hace que los asalariados y cuentapropistas que tienen la posibilidad de ahorrar busquen alternativas de inversión para ganarle a la devaluación de la moneda local. En ese sentido, una posibilidad es invertir en la Bolsa en busca de rendimientos que permitan preservar los ahorros e incluso aumentarlos de acuerdo al perfil de cada persona.

Sin embargo, no todos los ahorristas están avezados en el mundo de las finanzas y en consecuencia se deben asesorar y aprender a invertir dado que también existen riesgos a la hora de hacerlo. En ese contexto, Infobae consultó a especialistas sobre cómo dar los primeros pasos para abrir una cuenta en una agente de Bolsa –también se puede hacer en un banco tanto privado como público– y comenzar a operar fácilmente.

Cómo y en qué empezar invertir

Para poder comprar o vender acciones u otros títulos públicos o privados en el mercado de capitales es necesario acudir a un agente de negociación y/o liquidación, registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien actúa como intermediario.

Los agentes deben tener una membresía en un mercado también registrado, autorizado y regulado por la CNV, según indica la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Para comprar acciones o invertir en otros instrumentos como un Fondo Común de Inversión (FCI), los inversores deben en primer lugar abrir una cuenta comitente en un agente o banco y a partir de ahí pueden comenzar a enviarle las órdenes de compra y venta, al tiempo que los operadores ejecutan las órdenes de sus clientes en alguno de los sistemas habilitados para la negociación.

Para poder abrir una cuenta en un agente de bolsa es necesario ser mayor de edad, contar con una cuenta bancaria en pesos o en dólares a nombre de la persona que va a operar y registrarse en la agencia con sus datos personales. En caso de ser una Billetera Virtual también es posible fondear la cuenta inversora. Una vez acreditado el dinero, dentro de los horarios de mercado se puede realizar la primer inversión.

Renta variable y renta fija

El mercado de capitales ofrece la posibilidad de acceder a múltiples alternativas de inversión para los distintos perfiles de riesgo y clases de inversores. La amplia gama de instrumentos disponibles se puede discriminar entre los de renta variable, los de renta fija y los derivados.

- Renta variable: son aquellos instrumentos en los cuales al momento de la inversión inicial se desconocen los fondos que se obtendrán a cambio al final de la inversión, ya que dependerán de la evolución de la empresa, su precio en el mercado y el contexto económico y financiero, entre otros factores. Algunos ejemplos de esta clase de instrumentos son las acciones.

- Renta fija: es una inversión en la cual los términos y condiciones de la emisión se conocen desde el inicio. Es decir, al momento de adquirir el título, el inversor sabe las fechas en que le será devuelto el capital, qué interés le rendirá sobre el valor nominal y cuándo finalizará el ciclo de la inversión. Ejemplos de esta clase de instrumentos son los bonos, públicos y privados. Cuando suben de precio pierden renta real pero ganan capital y vicersa, cuando bajan aumenta la renta pero se reduce el principal.

“Lo mínimo necesario para empezar a invertir es saber cómo asesorarse y entender qué hay que mirar. Para todo hay instructivos y asesoramiento. Muchas casas de Bolsa generan portafolios para los clientes. Son modelos que funcionan y que se van ajustando. Hay recomendaciones, de corto y largo plazo, para invertir en Argentina o en Estados Unidos, con perfiles distintos, tanto conservadores como agresivos o moderados”, dijo a Infobae José Bano, gerente de research de AOL Invertironline.

Y agregó: “Cada inversor debe definir su objetivo. Como se trata de temas de ahorro, entonces se apunta al corto o largo plazo. Puede ser alguien que ahorre cuatro meses para las vacaciones de verano o mucho más tiempo para cuando se jubile. Además vas a elegir tu enemigo: la inflación o el dólar, que son las dos cosas que comen a los ahorros. Si yo tengo pesos y los dejo en la caja de ahorro, esas dos cosas hacen que cada vez valgan menos. Tenés entonces que ganarle al dólar o a la inflación o idealmente a los dos”.

Con cuánto dinero se puede empezar a invertir

Muchos agentes de Bolsa no piden un mínimo para invertir. En ese sentido, hay Fondos Comunes de Inversión que permiten ingresar con $100 o los que son en dólares piden un mínimo de USD 5, para poder comenzar a familiarizarse con el mercado.

Para comenzar a operar en Bolsa “no hay un monto mínimo, sin embargo a partir de los $20.000 es posible diversificar mediante los Fondos Comunes y algún producto individualizado como Cedears o acciones locales, en el caso de los más conservadores pueden ser Obligaciones Negociables”, dijo a Infobae Ramiro Marra, director de Bull Market.

“Lo determinante es comenzar a vivenciar tu experiencia en Bolsa y comprender que debemos pensar en porcentajes y no en valores. Si uno gana el 10%, ese porcentaje es aplicable de igual forma a $20.000 como a $20 millones, por supuesto la ganancia en valores absolutos es distinta, pero significa que tu estrategia y decisión de inversión aplicaría igual sin importar el monto”, destacó.

Perfiles de inversor

Los perfiles de cada inversor son prácticamente tres: conservador; moderado y agresivo . “Estos son los tres perfiles generales, por supuesto existen grises como el moderadamente conservador o moderadamente agresivo”, detalló Marra.

“Esto lo define, el tiempo que deseas invertir en Bolsa, el porcentaje de tus ahorros que le dedicas a esto, tu experiencia, el tipo de productos de inversión que te interesa usar y tu tolerancia al riesgo que deseas asumir con tus inversiones”, amplió el idóneo en mercados.

Para poder dar cuenta del tipo de perfil que tiene una persona, los brokers o agentes de bursátiles ofrecen un “Test del Inversor” en sus portales que permite a través de una serie de preguntas determinar a cuál pertenece cada una de ellas.

“El conservador busca mantener el poder de compra de sus ahorros. No busca grandes rentabilidades pero quiere no perder poder de compra o contra la inflación. En cambio, el agresivo quiere poner a trabajar la plata, no tiene problema con la volatilidad y estar perdiendo en algún momento porque apunta a ganar mucho en el largo plazo. Y el moderado está en el punto medio”, profundizó Bano.

Cuáles son los instrumentos aconsejados para dar los primeros pasos

Según Marra, la mejor forma de vivir una primer experiencia en Bolsa es mediante Fondos Comunes de Inversión y realizando una caución colocadora. Otra manera de inciarse, según el experto, es a través de un monto pequeño de acciones locales para vivenciar la etapa de negociación (compra) y la fluctuación de precios del activo.

Para Ariel Sbdar, de Cocos Capital, los Cedear son un buen punto de entrada. “Comprar acciones en pesos de empresas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos como Apple o de Microsoft es muy sencillo y lindo para arrancar”, consideró.

Los Cedear equivalen a acciones de empresas que cotizan en los Estados Unidos y que se pueden operar con una cuenta de inversión local en pesos o en dólares. Entre las más conocidas figuran Apple, Microsoft, Coca-Cola, Netlfix y Amazon.

“Hay algunos inversores que se dedican a comprar y vender acciones todos los días, otros que vienen a la bolsa como una forma de resguardar sus ahorros de largo plazo en compañías locales o de cualquier parte del mundo, hay activos para todos los tipos de inversores”, dijo Sacar a este medio.

En tanto, Bano, afirmó que lo más usual a la hora de empezar a invertir es hacerlo en Fondos Comunes de Inversión. “En general es muy sencillo y tienen varias ventajas. Una es que fácil de operar. La segunda tiene que ver con que no hay límite de tiempo de permanencia por lo que cuando necesitás las plata la poder rescatar. Además es un vehículo colectivo que ya está invirtiendo en muchas cosas y está administrado por un profesional que está buscando el mejor rendimiento posible”.

Por último, y con respecto a las comisiones, cada Casa de Bolsa tiene su esquema. Muchas no cobran mantenimiento ni apertura de cuenta, mientras que el costo por monto operado tiene un máximo de 0,5%. Por ejemplo, si se compran activos por $10.000 se pagan $50 de comisión. No obstante, hay agentes que no cobran comisión por operar.

