El Gobierno admitió que tendrá que recurrir a más emisión del Banco Central para cubrir el déficit fiscal del año

El BCRA podría terminar el año con un financiamiento de 65% del rojo fiscal, más de lo que estaba presupuestado (REUTERS/Agustín Marcarian)

La aceleración de la emisión de pesos provocará que el Banco Central termine cubriendo una parte mayor del déficit en relación con lo que previó el Presupuesto 2021. Así lo dejaron saber desde el Ministerio de Economía en las últimas horas, tras la última licitación de deuda en pesos que le permitió al Tesoro acumular poco más de $18.000 millones de financiamiento neto durante todo septiembre.

La pauta de guía que planteó el Palacio de Hacienda en la ley de leyes vigente implicaba que un 60% del déficit debía ser financiado con asistencia del Banco Central a través de emisión monetaria, ya sea a través de adelantos transitorios o de utilidades. El restante 40%, en tanto, se conseguiría a través de colocación de títulos públicos en moneda local en el mercado doméstico.

La pauta que planteó el Palacio de Hacienda implicaba que un 60% del déficit sería financiado con el Banco Central y el restante 40% a través de colocación de bonos. Esa proporción podría estirarse hasta 65% y 35%, explicaron

Esa proyección inicial podría verse trastocada en medio de la aceleración de la emisión monetaria de las últimas semanas. Según explicaron desde el Ministerio de Economía, “se planteó así (en referencia a la proporción 60% BCRA-40% bonos del Tesoro) pero la realidad es que nuestro objetivo es un rango”, argumentó un funcionario del área.

“Ojalá obtuviésemos la previsión para acertar el número habiéndolo proyectado en septiembre de 2020. Ese 60-40 es la guía. Ojalá cumplamos pero nos sentiríamos cómodos con un margen de 5 puntos, de 65% (para el BCRA) y 35% (bonos). En ese rango el programa sigue siendo acorde a lo presupuestado”, consideraron en el Palacio de Hacienda.

El ministro Martín Guzmán, al presentar el proyecto de Presupuesto 2022, modificó el déficit primario esperado para finalizar el 2021, que pasó de ser de un 4,2% del PBI a 4 por ciento. Según cuentan cerca suyo, “dentro de ese número ya están contempladas todas las necesidades de gasto adicional”. El Gobierno apura un paquete de medidas económicas de cara a las elecciones generales de noviembre.

El Gobierno deberá afrontar vencimientos de casi un billón de pesos para lo que resta del año. REUTERS/Enrique Marcarian

Tal como publicó Infobae, el Banco Central emitió $50.000 millones el miércoles pasado, por lo que la entidad conducida por Miguel Pesce desde que el Gobierno perdió las PASO el 12 de septiembre ya acumula impresos $110.000 millones y, en lo que va del año, el monto emitido para ayudar al Tesoro a cubrir sus gastos se acerca al billón de pesos.

En el frente del mercado local, la Secretaría de Finanzas que encabeza Rafael Brigo se sacó de encima la carga de vencimientos más abultada para lo que restaba del año, es decir los $450.000 millones que afrontó en las tres licitaciones de septiembre. Hacia adelante, el Poder Ejecutivo tendrá que lidiar con obligaciones por $970.000 millones entre octubre y diciembre. La mayor parte, cerca de un 75%, está en manos privadas, mientras el resto, en instituciones públicas.

Para los funcionarios del área terminar el año con un porcentaje de roll over -es decir, de cobertura de vencimientos- en torno del 115 o 120% será considerado un buen número, esto implicaría conseguir entre 15 y 20 pesos por encima de los que debe cancelar en cada parada ante el mercado.

Una de las últimas pruebas que buscará sortear el Ministerio de Economía tiene que ver con el pago de un bono dollar linked de noviembre, para lo cual el equipo económico busca alternativas para descomprimir esos vencimientos.

“Nos quedan tres meses en los que el más complicado es noviembre. Estamos evaluando algunas posibilidades, seguramente haremos alguna operación como hicimos en marzo o junio, de manera preventiva para no afrontar todo en el último día de la licitación”, anticiparon. La intención oficial es “mover” parte de ese vencimiento con otros instrumentos atados al dólar con fechas de duración mayores.

En Economía admitieron que parte de la presión sobre los dólares paralelos proviene de fondos de inversión extranjeros. “Son movimientos que no necesariamente se solapan en nuestras licitaciones. Ese tipo de inversores no son participantes naturales en un mercado como el de pesos. Este año el grado de presión ha sido menor (en comparación con el año pasado). Puede ser que alguno de esos inversores no participen y ese excedente genere una presión. Lo vimos la semana previa y después de las elecciones, pero el mercado se volvió a estabilizar”, argumentan.

El Tesoro terminó septiembre con fondos frescos

El Tesoro colocó el martes nueva deuda por $190.593 millones para terminar de cubrir los pagos de septiembre y obtuvo un financiamiento extra de $18.220 millones para reforzar vencimientos del último trimestre del año. Según informó el Ministerio de Economía, en la licitación se recibieron 740 ofertas por $213.993 millones y se adjudicaron $207.347 millones, que representan un monto efectivo de $190.593 millones.

La Secretaría de Finanzas logró cubrir todos los vencimientos de septiembre, los más altos del año, que llegaron a $446.780 millones, mientras que en la suma de las licitaciones del mes obtuvo $464.995 millones. En septiembre la tasa de refinanciamiento fue del 104% y el Tesoro acumula entre enero y septiembre un financiamiento neto de $401.300 millones y una refinanciamiento del 116% respecto de los casi $2,5 billones de vencimientos del período.

El secretario de Finanzas, Rafael Brigo, destacó tras la colocación que “el resultado de hoy nos permite consolidar el financiamiento del Tesoro en el mercado de capitales local a tasas sostenibles y positivas en términos reales que permiten, además, dar previsibilidad a la ejecución del programa financiero en un mes donde se enfrentaban los mayores vencimientos del año”.

