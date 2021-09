La increíble historia de “8 Escudos”, la moneda más cara de Argentina: cuánto vale y por qué es tan famosa

Crecen las críticas y la presión para que Kristalina Georgieva renuncie al Fondo Monetario Internacional

Luego que The Economist pidiera abiertamente su renuncia, Financial Times expuso en un editorial y una nota la incómoda posición de la funcionaria, que aún no recibió el respaldo de ningún gobierno, incluido el de EEUU. Malestar en el personal del FMI. Cómo puede esto afectar el trato con la Argentina