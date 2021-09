Cierra Tegui: por qué uno de los jurados de Masterchef decidió bajar las persianas de su icónico restaurante

Tegui, fue seleccionado como el mejor restaurante argentino de América Latina

“El Tegui que todos conocemos y amamos en Palermo se despide”, posteó el reconocido chef Germán Martitegui en su cuenta de Instagram. Así oficializó el cierre del icónico restaurante porteño luego de 13 años.

El multipremiado Tegui, elegido como mejor el mejor de Argentina por la revista Restaurant en 2013, e integrante en varias ediciones del ranking de los 50 top de la región, se despedirá durante un mes con un menú especial y reservas sólo online por medio de su web.

“Serán 30 días en donde vamos a honrar todo lo que significó Tegui con mucho orgullo. Si siempre te prometiste venir y no lo hiciste, si venías seguido, si pasaste una o varias noches inolvidables, festejaste algo importante, decías todo el tiempo tengo que volver, o simplemente nos querés. El momento es ahora”, escribió el jurado de MasterChef.

“Despidamos estos 13 años de Tegui en Palermo como lo hicimos siempre, celebrando la cocina, nuestra pasión, y nuestra emoción, trabajando”, agregó.

Martitegui es uno de los jurados de Masterchef

Dado el contexto, el cocinero aclaró en el mismo posteo que el cierre se debe a una decisión personal y que no tiene nada que ver con el la situación económica ni con el impacto de la cuarentena. “Quiero decirles que esta decisión no tiene que ver con la pandemia ni la cuarentena, desafíos que pasamos con mucha valentía, energía y muchísimo éxito. Esta decisión es más personal que otra cosa”, escribió.

Y también dio pistas de que podría haber una apertura en el corto plazo, pero sin mayores datos. “Pronto se enterarán de como continúa Tegui y qué planes tenemos. Durante estos 30 días probablemente recapitulemos muchos de los logros y locuras de estos 13 años”, expresó. El posteo está acompañado por una video y una foto en la que se lo ve descolgando la calavera de vaca que es ícono del local.

Renuncia

En marzo pasado Martitegui también había usado su cuenta de Instagram personal para renuncias a ser jurado de una prestigiosa lista de los mejores restaurantes de la región. “Amigos y colegas. Comparto con ustedes mi decisión de renunciar a ser jurado de The World’s 50 Best Restaurants y mi deseo de no estar más en sus listas. A continuación en inglés la carta que envié. Agradezco a todos el apoyo por todos estos años”, dijo.

The World’s Best 50 Restaurants es una lista que nació en 2002 y es producida por la compañía de medios británica William Reed Business Media. El ranking refleja la diversidad del paisaje culinario mundial, ya que cuenta con un panel de más de 1.000 expertos culinarios.

¿Por qué renunció? Por la pandemia. “Se supone que estemos votando a los mejores restaurants del mundo, pero debemos hacerlo en un año en el que se han cerrado restaurantes en todo el mundo y en el que ni yo ni nadie ha podido viajar. Esto, como no tiene ningún sentido para mí, ha llevado finalmente a mi decisión”, escribió.

En la carta de renuncia, que también publicó, aseguró: “Mi propio restaurant ha estado cerrado durante gran parte de este tiempo, por lo que ciertamente no debería entrar en ninguna lista, y ni siquiera sé si sobrevivirá a la pandemia. Mis prioridades ahora son claramente diferentes. No me cabe duda de que la lista ha contribuido a poner en el mapa nuestra querida cocina latinoamericana y a poner en valor el trabajo de colegas que admiro y quiero. Y lo mejor que ha conseguido ha sido darnos a conocer, reunirnos cada año para celebrar, y que la camaradería actual se haya generado por esas experiencias compartidas”.

“Pero personalmente, desde hace unos años, estoy descontento con el sistema de los 50 Best, lo encuentro continuamente estresante e influye en mi creatividad profesional hasta el punto de no saber si estoy haciendo las cosas como realmente quiero o porque son las que mejor mantienen mi posición en la lista. Siento que crea un recelo y una competencia que no me agrada entre los cocineros y que se ha acentuado con el tiempo, y el posicionamiento de restaurantes muy disímiles en una misma lista me parece más injustificable cada día que pasa”, agregó.

Un mes después tuvo un cruce con un clientes, también en las redes. Esta vez por el precio de sus platos. El chef pidió que, en medio de las restricciones por la segunda ola, la gente saliera a comer temprano.

“Salí a comer más temprano, 19:30, 20hs. ¡Tus restaurantes favoritos te necesitan! Y es una sana costumbre. #gastronomiaenrojo”, dijo. Entre los cientos de comentarios que recibió a favor y en contra, uno de sus seguidores le objetó el precio de su menú: “Y... ¡pagar ocho lucas un plato tuyo no es sano!”. Pero el jurado de Masterchef Celebrity 2 salió a responderle sin vueltas: “Mi restaurante no está abierto. No hice el pedido por mí. No lo necesito. Pero andá temprano a uno que puedas pagar, muchos trabajos dependen de eso”.

Noticia en desarrollo