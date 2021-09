El BCRA vendió otros USD 90 millones y ya resignó el 11% de los dólares que compró en lo que va del año

La sede del Banco Central, en el centro porteño

En una rueda mayorista con importante volumen de USD 413,7 milllones negociados en el segmento de contado (spot), el Banco Central volvió a ser el principal oferente, con ventas por USD 90 millones, un 21,7% del monto operado.

En lo que va de septiembre, la autoridad monetaria sacrificó por su intervención mayorista unos USD 500 millones, que se amplían a USD 848 millones desde el 26 de agosto. La entidad efectuó ventas en nueve de las últimas once ruedas operativas.

De esta forma, el Central resignó en su reciente operatoria de contado el 11% de los dólares que compró desde que empezó el año, pues hasta el 24 de agosto había sumado un saldo neto positivo de unos USD 7.500 millones por su intervención.

Si en el cálculo se incorporan los poco más de USD 600 millones adquiridos en diciembre, el BCRA cedió el 10,4% de los USD USD 8.130 millones comprados en poco menos de nueve meses de mejora en el nivel de reservas, gracias al excepcional ciclo alcista de los pecios de las materias primas que el país exporta.

Amílcar Collante, economista de CeSur (Centro de Estudios Económicos del Sur), afirmó que “el nivel de brecha y de reservas netas son variables que está mirando el mercado. Saben que las municiones son pocas y ‘cuentan las costillas’. Es insostenible la política del Banco Central de perder tantas reservas, se entiende el objetivo electoral, pero esto tampoco es manejable hasta noviembre, lo que le da al mercado un justificativo para buscar cobertura”.

“Entre los fundamentos, hay que mirar los niveles de emisión y las pocas reservas líquidas que tiene el Banco Central. Ahí se encuentra que si la política del Gobierno sigue siendo inyectar muchos pesos en los próximos meses para la campaña electoral, en el balance del Banco Central va a haber muchos pesos y pocos dólares. Que el Banco Central esté vendiendo es una señal para el mercado”, agregó Collante.

En siete ruedas operativas de septiembre el BCRA efectuó ventas por USD 500 millones y ya es el mes más negativo desde octubre de 2020

El analista financiero Christian Buteler aportó que “para lo que resta del año veo un dólar con tendencia al alza, ninguna locura o ninguna disparada alta, pero sí tendencia al alza y brechas más amplias de las que tenemos ahora sobre todo en lo que es en MEP y contado con liquidación, porque la intervención del Banco Central sobre esos dos precios cuesta dólares y no los tiene. Entonces va a tener que convalidar tarde o temprano algo más de brecha a lo que tenemos hoy”.

Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, subrayó que “continúan despertando crecientes preocupaciones entre los operadores la pérdida de reservas que viene acumulando el BCRA en las últimas ruedas, más allá de haber sido anticipada por los operadores. A dicha sangría se suman las divisas que se deben resignar en busca de seguir regulando a los dólares financieros, más allá de que las miradas se dirigen a las referencias más libres, toda que vez que actúan como ‘termómetro’ de la habitual mayor dolarización de los agentes en las etapas electorales”.

Un informe de la consultora Gabriel Rubinstein & Asociados indicó que “el BCRA pasó de comprar un promedio diario de USD 60 millones en julio -mercado de cambios oficial y de bonos- a vender a un ritmo promedio diario de USD 90 millones. Al ritmo actual las DEG no llegan a las legislativas de noviembre -se gastan en el pago de septiembre y se terminan a fin de octubre-”.

Aldo Abram, director Ejecutivo de Libertad y Progreso, consideró que “proyectar que va a pasar con el dólar después de las PASO implica ya hacer hipótesis de resultados. Creo que mientras no lo ‘apaleen’ al Gobierno o no gane el Gobierno por mucha diferencia -que son los dos extremos que puede haber en la elección- el mercado no va a tener movimientos demasiado bruscos en los dólares financieros. El blue siempre se mueve en forma brusca, para arriba o para abajo, porque sube en exceso y después tiene que corregir esos excesos en un mercado tan chico y volátil”.

